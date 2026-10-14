Volotea : -92% à Rennes, -62% à Bordeaux... découvrez l’ampleur des annulations ! [ABO]

En ouvrant une procédure de "preconcurso" dans le but de restructurer sa dette, elle s’est offert une accalmie de trois mois.
Au plus tard fin décembre, elle devra donc être en mesure de trouver un accord avec ses créanciers, notamment la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, la SEPI, pour ses 200 millions d’euros de prêt contractés durant la crise sanitaire.
À cette somme s’ajoute l’ardoise engendrée par la flambée du kérosène, qui a fait gonfler ses charges de l’ordre de 150 millions d’euros.
Pour offrir des gages de pérennité à ses créanciers et restructurer l’entreprise, Volotea a publié un plan qui prévoit la suppression de 50 postes, principalement à Barcelone, mais aussi la réduction de sa flotte, qui devrait passer de 45 à 35, voire même 30 avions.
Et la direction est vite passée des paroles aux actes.
En scrutant régulièrement les vols de la compagnie, il est rare de trouver plus de 26 appareils en vol simultanément. Le nombre oscille plutôt entre 15 ces derniers jours et 25 au maximum.
D’ailleurs, la réduction de l’offre, et donc de la flotte active, avait conduit un temps la direction à suspendre son activité d’affrètement.
Volotea : "On reçoit des annulations à la pelle"
"Certaines compagnies ont des contrats de leasing qui comportent une part de 'power by the hour', c’est-à-dire un paiement en fonction de l’utilisation réelle de l’appareil.
Si c’est le cas, laisser des avions inactifs lorsque la demande ralentit et que les coûts augmentent peut être une manière de réduire les pertes", nous explique un expert.
Cette réduction de flotte, destinée à minimiser l’impact sur la trésorerie, entraîne des régulations parfois violentes dans le programme, notamment en France.
Et ce n’est pas neutre pour les professionnels du tourisme, à l’approche des vacances de la Toussaint. Ils se retrouvent confrontés à des annulations à tout-va, sans toujours disposer de solutions de repli.
"On reçoit des annulations à la pelle", déplore un intermédiaire spécialisé dans la distribution aérienne.
La situation est telle que des agents de voyages ont essayé de reprotéger leurs clients pour les vols à venir. Sauf qu’au regard de la position unique de la low cost sur certaines lignes, il est parfois très compliqué de trouver des solutions.
En regardant les chiffres, nous prenons la mesure de l’ampleur de la tâche et des difficultés qui frappent aussi les voyageurs. La réduction du plan de vol d’octobre était de 27,8% pour la France, selon les statistiques que nous a fournies OAG.
Le fournisseur mondial de données sur le transport aérien nous a communiqué le nombre de vols prévus en octobre au 3 août, puis le nombre de vols effectivement programmés au 11 octobre.
Et cette régulation touche différemment les aéroports français, même si toutes les plateformes semblent concernées. En tête de liste, nous retrouvons Perpignan, avec 81,8% des vols supprimés, devant Bastia (-62,4%) et Brest (-56,5%).
Volotea réduit son programme d'octobre 2026
Données fournies par OAG
Par pays de départ
Variation du nombre de vols programmés au départ des aéroports de chaque pays.
Les 10 aéroports les plus touchés
Source : OAG Analyser, Schedules Power Table. Vols opérés par Volotea (code IATA V7), sans escale, au départ des régions Europe EU1 et EU2, fréquences mensuelles en aller simple.
Méthode : comparaison du programme d'octobre 2026 publié au 3 août 2026 et au 11 octobre 2026. Chaque vol est compté une fois, à son aéroport de départ.
Volotea : près de 30 % de vols supprimés en France !
Depuis quelques jours, les médias espagnols ne cessent de rapporter les annulations dans le programme de Volotea.
L’Italie a vu la compagnie supprimer 34,0% de ses vols, soit 959 vols, quand la Grèce affiche aussi un taux élevé, à 32,7%, mais sur un volume bien moindre, avec 113 vols. L’Espagne était jusque-là plutôt épargnée, avec seulement 9,8 % de vols supprimés.
L'aéroport de Pise figure parmi les plus touchés, avec 73,3% de vols supprimés, devant Split (-62,1%) et Athènes (-60,7%).
A lire : Annulation vols Volotea : "Cette situation est juste inacceptable !"
En novembre aussi, Volotea a procédé à des annulations. OAG a comparé le programme de novembre 2026 publié au 21 septembre 2026 et au 11 octobre 2026.
En France, le nombre de vols prévus en octobre était de 2 652, contre 1 161 maintenus pour novembre, soit moitié moins.
Malgré cette activité moindre pour le mois prochain, la low cost a tout de même supprimé 29,8% de son programme en France, toujours selon OAG.
Il en ressort que les aéroports les plus touchés sont Rennes, qui passe de 24 à 2 départs (-91,7%), puis Brest, de 17 à 2 (-88,2%), et Caen, de 31 à 6 (-80,6%).
Celui de Nantes subit le plus grand nombre d’annulations, avec 99 vols annulés (-40,2%), devant Toulouse (-44,2%) et Bordeaux (-62,4%).
Les autres pays ne sont pas en reste : l’Espagne voit la régulation prendre de l’ampleur, avec 16,5% de vols supprimés, quand l’Italie subit, elle, une coupe beaucoup plus sévère, à 41,7%.
A noter que : la France concentre à elle seule 50,8% des suppressions de vols anticipées effectuées en Europe, en novembre 2026.
"Il n'y aura plus d'annulations" selon Volotea
Malgré tout, Gabriel Schmilovic a tenu à rassurer. Dans des propos repris par le média espagnol Preferente, le directeur de la stratégie de la compagnie a expliqué que les voyageurs pouvaient avoir "une confiance absolue dans la qualité de notre service".
Il affirme que Volotea continue et continuera de voler.
Si, pour la direction de Volotea, la cause des maux de la low cost réside principalement dans la flambée des cours du kérosène, dans les faits, la guerre en Iran ne peut pas expliquer à elle seule que les pertes de l’exercice 2025 soient passées de 64 millions d’euros, comme annoncé par la compagnie, à finalement 94,2 millions d’euros.
A lire : Volotea : face à la grève, la direction annonce réduire la voilure en France !
La compagnie traîne le poids de sa dette Covid et d’une rentabilité qui semble s’effriter.
Le directeur de la stratégie de Volotea a affirmé que le cas de la compagnie n’avait rien à voir avec celui de la défunte Spanair, qui a laissé de douloureux souvenirs en Espagne lors de sa chute en 2012.
De plus, il a jugé "totalement infondée" la consigne donnée par FACUA-Consumidores en Acción. L’association de défense des consommateurs conseille aux voyageurs de ne pas réserver de billets tant que la situation financière de la compagnie ne sera pas clarifiée.
Gabriel Schmilovic a conclu en assurant que "les ajustements nécessaires ont déjà été effectués et qu’il n’y aura plus d’annulations".
Sauf qu’en abaissant son offre, la compagnie génère moins de trésorerie. Celle-ci pourrait atteindre un niveau critique début novembre, une fois les vacances passées. Et faute d’être en mesure de rassurer les acteurs du tourisme, certains ont suspendu les réservations en France.
Dans ces conditions, la situation paraît complexe pour Volotea. La compagnie doit non seulement conclure un accord sur la restructuration de sa dette, mais aussi lever des fonds, ce qui paraît indispensable pour assurer la pérennité d’une entreprise affichant des capitaux propres négatifs de 570 millions d’euros.
Volotea réduit son programme de novembre 2026
Données fournies par OAG
Par pays de départ
Variation du nombre de vols programmés au départ des aéroports de chaque pays.
Les 10 aéroports les plus touchés
Source : OAG Analyser, Schedules Power Table. Vols opérés par Volotea (code IATA V7), sans escale, au départ des régions Europe EU1 et EU2, fréquences mensuelles en aller simple.
Méthode : comparaison du programme de novembre 2026 publié au 21 septembre 2026 et au 11 octobre 2026. Chaque vol est compté une fois, à son aéroport de départ.
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"Le B2B n’étant pas régi par le règlement 261/2004, tout dépend des contrats conclus entre les TO et les compagnies.
En général, ces contrats prévoient les cas d’annulation par le TO, mais ne mettent pas d’autres obligations à la charge des compagnies que le remboursement aux TO en cas d’annulation de leur part.
Cela ne signifie pas cependant que les TO soient démunis en termes de mise en cause de la responsabilité contractuelle de la compagnie, la rupture brutale de ses engagements étant critiquable", nous précise Emmanuelle Llop.
Pour l’avocate, l’état de la compagnie ne permet sans doute pas d’enclencher sa responsabilité.
Pour les tour-opérateurs et les agents de voyages, avant même d’éventuelles pertes en cas de faillite, les difficultés interviennent lorsque les annulations de vols concernent des voyages à forfait.
"Une annulation de vol avant départ constitue une modification du forfait avant départ, article L.211-13 du Code du tourisme, qui oblige à proposer au client le choix entre accepter la modification, ce qui n’est pas gagné quand aucune solution de repli n’existe sur la ligne, ou annuler le contrat sans frais.
Dans le cas d’une modification possible et acceptée par le client, reste la question d’un éventuel surcoût, qui me semble pour l’instant plutôt pris en charge par les TO, comme souvent", poursuit la fondatrice du cabinet Equinoxe Avocats.
Cette régulation pose aussi la question des frais annexes, comme les chambres d’hôtel supplémentaires, les repas ou les taxis. Toutes ces charges sont le plus souvent balayées par les compagnies aériennes, qui estiment n’être responsables que de la vente de leurs vols.
Une position qui serait attaquable en justice, si jamais le professionnel a conservé tous les justificatifs. Mais pour cela, encore faut-il que Volotea survive à l’année 2026.
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