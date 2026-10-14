Volotea : -92% à Rennes, -62% à Bordeaux... découvrez l’ampleur des annulations ! [ABO]

Et tout cela pose des questions, notamment sur les vols annulés par une compagnie en proie à d’immenses difficultés financières et qui voit ses réservations baisser.



" Le B2B n’étant pas régi par le règlement 261/2004, tout dépend des contrats conclus entre les TO et les compagnies.



En général, ces contrats prévoient les cas d’annulation par le TO, mais ne mettent pas d’autres obligations à la charge des compagnies que le remboursement aux TO en cas d’annulation de leur part.



Cela ne signifie pas cependant que les TO soient démunis en termes de mise en cause de la responsabilité contractuelle de la compagnie, la rupture brutale de ses engagements étant critiquable ", nous précise Emmanuelle Llop.



Pour l’avocate, l’état de la compagnie ne permet sans doute pas d’enclencher sa responsabilité.



Pour les tour-opérateurs et les agents de voyages, avant même d’éventuelles pertes en cas de faillite, les difficultés interviennent lorsque les annulations de vols concernent des voyages à forfait.



" Une annulation de vol avant départ constitue une modification du forfait avant départ, article L.211-13 du Code du tourisme, qui oblige à proposer au client le choix entre accepter la modification, ce qui n’est pas gagné quand aucune solution de repli n’existe sur la ligne, ou annuler le contrat sans frais.



Dans le cas d’une modification possible et acceptée par le client, reste la question d’un éventuel surcoût, qui me semble pour l’instant plutôt pris en charge par les TO, comme souvent ", poursuit la fondatrice du cabinet Equinoxe Avocats.



Cette régulation pose aussi la question des frais annexes, comme les chambres d’hôtel supplémentaires, les repas ou les taxis. Toutes ces charges sont le plus souvent balayées par les compagnies aériennes, qui estiment n’être responsables que de la vente de leurs vols.



Une position qui serait attaquable en justice, si jamais le professionnel a conservé tous les justificatifs. Mais pour cela, encore faut-il que Volotea survive à l’année 2026.