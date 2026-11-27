El Niño, GTA VI, Ibiza, IA... Tour d'horizon de l'actualité du tourisme de la semaine [ABO]

La revue de presse de la semaine du 23 novembre 2026

Dans l’hôtellerie, trois associations créent un conseil mondial dédié à l’IA ; Lufthansa réunit six compagnies dans une application unique ; l’Association africaine du voyage et du tourisme appelle les entreprises touristiques à anticiper les risques climatiques liés à El Niño... Découvrez le panorama de l’actualité de la semaine sur TourMaG.

Rédigé par Caroline Lelievre le Vendredi 27 Novembre 2026 à 10:52

Lu 334 fois