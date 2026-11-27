Au sommaire de la revue de presse de la semaine du 23 novembre 2026 :
Hôtellerie : trois associations créent un conseil mondial dédié à l’IA
El Niño : l’ATTA appelle les entreprises touristiques africaines à anticiper les risques climatiques
Lufthansa : six compagnies réunies dans une application unique
Ibiza : un naufrage de pétrolier fait craindre une pollution des eaux touristiques
Transport aérien : la montée en gamme réduit la place de l’économie
Gaming : GTA VI stimule les recherches de séjours et le tourisme vidéoludique
Distribution : Booking et Airbnb adaptent leur stratégie face aux réservations par IA
Check24 : les amendes pour défaut de publication des comptes atteignent 7,4 millions d’euros
Le saviez-vous ? Athènes : le vieux musée de l’Acropole rouvre après vingt ans de fermeture
Hôtellerie : trois associations créent un conseil mondial dédié à l’IA
El Niño : l’ATTA appelle les entreprises touristiques africaines à anticiper les risques climatiques
Lufthansa : six compagnies réunies dans une application unique
Ibiza : un naufrage de pétrolier fait craindre une pollution des eaux touristiques
Transport aérien : la montée en gamme réduit la place de l’économie
Gaming : GTA VI stimule les recherches de séjours et le tourisme vidéoludique
Distribution : Booking et Airbnb adaptent leur stratégie face aux réservations par IA
Check24 : les amendes pour défaut de publication des comptes atteignent 7,4 millions d’euros
Le saviez-vous ? Athènes : le vieux musée de l’Acropole rouvre après vingt ans de fermeture
Hôtellerie : trois associations créent un conseil mondial dédié à l’IA
Trois organisations professionnelles américaines de l’hôtellerie créent un Conseil mondial de coordination de l’IA - Depositphotos.com, agsandrew
Trois organisations professionnelles américaines de l’hôtellerie (AHLA, HSMAI et HFTP) s’associent pour créer un Conseil mondial de coordination de l'IA.
Cette instance aura pour mission d’accompagner l’adoption de l’intelligence artificielle dans le secteur, en travaillant sur quatre axes : la formation des professionnels, les politiques publiques, les normes de gestion des données et l’utilisation responsable de l’IA.
Plus à lire sur travelweekly.com
Cette instance aura pour mission d’accompagner l’adoption de l’intelligence artificielle dans le secteur, en travaillant sur quatre axes : la formation des professionnels, les politiques publiques, les normes de gestion des données et l’utilisation responsable de l’IA.
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El Niño : l’ATTA appelle les entreprises touristiques africaines à anticiper les risques climatiques
L’Association africaine du voyage et du tourisme (ATTA) alerte sur les conséquences possibles d’El Niño jusqu’au début de 2027 - Depositphotos.com, slowmotiongli
L’Association africaine du voyage et du tourisme (ATTA) alerte sur les conséquences possibles d’El Niño jusqu’au début de 2027.
Inondations et glissements de terrain en Afrique de l’Est, sécheresse, pénuries d’eau et feux de forêt en Afrique australe : les risques varient selon les régions.
L’association préconise une gestion anticipée des risques, elle invite les professionnels du tourisme à renforcer leurs plans d’urgence, identifier leurs vulnérabilités opérationnelles, protéger leurs clients et salariés et vérifier leurs couvertures d’assurance.
Un article à retrouver sur le site traveldailynews.com
Inondations et glissements de terrain en Afrique de l’Est, sécheresse, pénuries d’eau et feux de forêt en Afrique australe : les risques varient selon les régions.
L’association préconise une gestion anticipée des risques, elle invite les professionnels du tourisme à renforcer leurs plans d’urgence, identifier leurs vulnérabilités opérationnelles, protéger leurs clients et salariés et vérifier leurs couvertures d’assurance.
Un article à retrouver sur le site traveldailynews.com
Lufthansa : six compagnies réunies dans une application unique
Lufthansa lance une application commune regroupant ses six compagnies - Depositphotos.com, Boarding2Now
Le groupe Lufthansa lance une application commune regroupant six compagnies : Lufthansa, Swiss, Austrian Airlines, Brussels Airlines, ITA Airways et Discover Airlines.
Elle permet aux passagers de réserver leurs vols, acheter des services complémentaires, s’enregistrer, consulter leurs cartes d’embarquement et suivre leurs bagages.
Connectée au programme de fidélité Miles & More, cette plateforme vise à unifier l’expérience numérique des voyageurs et à renforcer la visibilité de la marque Lufthansa au-delà de ses différentes compagnies.
A lire sur skift.com
Elle permet aux passagers de réserver leurs vols, acheter des services complémentaires, s’enregistrer, consulter leurs cartes d’embarquement et suivre leurs bagages.
Connectée au programme de fidélité Miles & More, cette plateforme vise à unifier l’expérience numérique des voyageurs et à renforcer la visibilité de la marque Lufthansa au-delà de ses différentes compagnies.
A lire sur skift.com
Ibiza : un naufrage de pétrolier fait craindre une pollution des eaux touristiques
Le chimiquier Med Emre, transportant 7 000 tonnes de carburant, a chaviré au large d'Ibiza, faisant un mort et six blessés légers.
Des irisations ont été observées en mer, sans fuite confirmée à ce stade.
Les autorités espagnoles ont activé des plans préventifs de lutte contre la pollution marine afin de surveiller les risques pour le littoral et l'environnement de cette destination touristique.
Une info de elpais.com
Des irisations ont été observées en mer, sans fuite confirmée à ce stade.
Les autorités espagnoles ont activé des plans préventifs de lutte contre la pollution marine afin de surveiller les risques pour le littoral et l'environnement de cette destination touristique.
Une info de elpais.com
Transport aérien : la montée en gamme réduit la place de l’économie
À bord de ses avions, La Compagnie propose 76 sièges, tous en classe Affaires - Photo : La Compagnie
Air France, Singapore Airlines, British Airways et Emirates multiplient les investissements dans leurs cabines premium pour améliorer la rentabilité.
Cette stratégie se traduit par une hausse des sièges affaires et premium, parfois au détriment de la classe économique, et accentue la segmentation du transport aérien.
Une info à lire sur latribune.fr
Cette stratégie se traduit par une hausse des sièges affaires et premium, parfois au détriment de la classe économique, et accentue la segmentation du transport aérien.
Une info à lire sur latribune.fr
Gaming : GTA VI stimule les recherches de séjours et le tourisme vidéoludique
Les « gami-vacations » s'imposent comme une nouvelle tendance touristique - Depositphotos.com, ZA_Media
La sortie de Grand Theft Auto VI contribue à l'essor du tourisme lié aux jeux vidéo.
Selon une étude de Hotels.com, les recherches mondiales d'hébergements disposant de salles de jeux ont bondi de 220% entre septembre et novembre 2026.
Les destinations ayant inspiré l'univers fictif de Vice City, notamment Miami (+70%) et Panama City Beach (+130%), suscitent également un intérêt croissant.
Hôtels équipés pour le gaming, voyages sur les lieux de jeux cultes et séjours autour des salons spécialisés : les « gami-vacations » s'imposent comme une nouvelle tendance touristique.
Source : fr.euronews.com
Selon une étude de Hotels.com, les recherches mondiales d'hébergements disposant de salles de jeux ont bondi de 220% entre septembre et novembre 2026.
Les destinations ayant inspiré l'univers fictif de Vice City, notamment Miami (+70%) et Panama City Beach (+130%), suscitent également un intérêt croissant.
Hôtels équipés pour le gaming, voyages sur les lieux de jeux cultes et séjours autour des salons spécialisés : les « gami-vacations » s'imposent comme une nouvelle tendance touristique.
Source : fr.euronews.com
Distribution : Booking et Airbnb adaptent leur stratégie face aux réservations par IA
Booking, Airbnb et Expedia développent différentes stratégies pour faire face à l'essor des réservations via les assistants d'intelligence artificielle.
Selon Thibault Masson, responsable du marketing produit chez PriceLabs, les réservations générées directement par ces outils restent marginales (moins de 1% des nuitées sur Booking), mais leur influence sur les décisions des voyageurs progresse.
Booking mise sur de nouveaux outils et services, Airbnb développe son propre agent IA, tandis qu'Expedia cherche à rendre ses offres accessibles depuis des assistants externes comme ChatGPT.
L'enjeu pour les acteurs du tourisme sera de préserver leur relation client et leurs ventes directes.
A lire sur hosteltur.com
Selon Thibault Masson, responsable du marketing produit chez PriceLabs, les réservations générées directement par ces outils restent marginales (moins de 1% des nuitées sur Booking), mais leur influence sur les décisions des voyageurs progresse.
Booking mise sur de nouveaux outils et services, Airbnb développe son propre agent IA, tandis qu'Expedia cherche à rendre ses offres accessibles depuis des assistants externes comme ChatGPT.
L'enjeu pour les acteurs du tourisme sera de préserver leur relation client et leurs ventes directes.
A lire sur hosteltur.com
Check24 : les amendes pour défaut de publication des comptes atteignent 7,4 millions d’euros
Le comparateur allemand Check24 cumule 7,4 millions d’euros d’amendes pour ne pas avoir publié ses rapports annuels - Depositphotos.com, T.Schneider
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Le comparateur allemand Check24 cumule 7,4 millions d’euros d’amendes pour ne pas avoir publié ses rapports annuels, comme l’exige la réglementation.
L’Office fédéral allemand de la justice a engagé plusieurs procédures portant sur des exercices allant jusqu’en 2024/2025.
Malgré les sanctions, l’entreprise basée à Munich continue de ne pas communiquer ses comptes, tandis que le syndicat professionnel VUSR accentue la pression.
Plus à lire sur fvw.de
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Le saviez-vous ? Athènes : le vieux musée de l’Acropole rouvre après vingt ans de fermeture
Le vieux musée de l'Acropole d'Athènes, situé à quelques mètres du temple du Parthénon sur le Rocher sacré, a rouvert ses portes, lundi 23 novembre 2026 - Depositphotos.com, lefpap
Situé sur le Rocher sacré, près du Parthénon, le vieux musée de l’Acropole a rouvert le 23 novembre après vingt ans de fermeture et 10 millions d’euros de travaux.
Il présente 750 objets archéologiques restaurés, une reconstitution numérique en 3D de monuments de l’Acropole et des œuvres d’art contemporain. L’Acropole a accueilli 4,6 millions de visiteurs en 2025.
Une actu de franceinfo.fr
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