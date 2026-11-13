Djokovic, Espagne, IA, San Franscisco... Le panorama de l'actualité du tourisme de la semaine

Aman et Novak Djokovic lancent Atma, une nouvelle marque hôtelière dédiée au bien-être. De leur côté, 76% des Européens prévoient de voyager cet automne ou cet hiver, tandis que San Francisco enregistre le meilleur rebond hôtelier parmi les grands marchés américains. Enfin, OpenAI rachète Odessia, une start-up spécialisée dans les voyages pilotés par l’IA. Découvrez la revue de presse hebdomadaire de TourMaG.com.



Aman et Novak Djokovic lancent Atma, une marque hôtelière axée sur le bien-être

Atma, une nouvelle marque ultra-luxueuse dédiée au sport, à la longévité et au bien-être.



Le premier établissement ouvrira à Miami, dans le quartier de Brickell, avec une livraison prévue en 2031. Il réunira hôtel, résidences de marque et club privé, autour d'un vaste centre de bien-être de 11 150 m² comprenant courts de tennis et de padel, espaces de remise en forme, spa et centre médical.



Djokovic participera à la conception des programmes de nutrition, de sport et de bien-être.



Plus à lire sur travelweekly.com Le groupe Aman s'associe au champion de tennis Novak Djokovic pour créerLe premier établissement ouvrira àIl réunira, autour d'un vaste centre de bien-être de 11 150 m² comprenantDjokovic participera à la conception des



Voyages : 76% des Européens prévoient de partir cet automne ou cet hiver

Selon une étude de la Commission européenne du tourisme (ETC), 76% des Européens envisagent un voyage avec nuitée entre octobre 2026 et mars 2027, soit une hausse de 3 points sur un an.



Les escapades urbaines, les séjours culturels et les fêtes de fin d'année stimulent la demande.



Si 64% privilégient les destinations européennes, 54% se disent également attirés par des lieux moins fréquentés et hors des sentiers battus.



Le budget et l'instabilité géopolitique restent les principaux freins, tandis que la sécurité constitue le premier critère de choix d'une destination.



Une info fr.euronews.com Selon une étude de la Commission européenne du tourisme (ETC),, soit une hausse de 3 points sur un an.Les escapades urbaines, les séjours culturels et les fêtes de fin d'année stimulent la demande.Si, 54% se disent égalementLe budget et l'instabilité géopolitique restent les principaux freins, tandis que la sécurité constitue le premier critère de choix d'une destination.



Le WTTC lance trois nouveaux indicateurs pour mesurer la performance touristique de 184 pays

trois nouveaux indices destinés à évaluer la performance touristique de 184 pays.



Ils mesurent le poids économique du tourisme, son efficacité environnementale et les opportunités d'emploi créées, notamment pour les femmes et les jeunes. Selon l'étude, les 20 premières économies concentrent 81% du PIB touristique mondial en 2024.



Entre 2019 et 2024, l'efficacité environnementale du secteur a progressé de 2,3 points. L'objectif est de dépasser les seuls indicateurs de fréquentation et de croissance économique pour mieux mesurer la durabilité et les retombées locales du tourisme.



A lire sur wttc.org Au WTM de Londres, le WTTC et le groupe OMRAN ont présentéIls mesurent, sonet lescréées, notamment pour les femmes et les jeunes. Selon l'étude, les 20 premières économies concentrent 81% du PIB touristique mondial en 2024.Entre 2019 et 2024, l'efficacité environnementale du secteur a progressé de 2,3 points. L'objectif est de dépasser les seuls indicateurs de fréquentation et de croissance économique pour



San Francisco signe le meilleur rebond hôtelier des grands marchés américains

San Francisco connaît un net regain d'activité touristique.



En 2026, son RevPAR (revenu par chambre disponible) progresse de 19,4%, la plus forte hausse parmi les 25 principaux marchés américains.



Le Super Bowl et la Coupe du monde de football ont notamment dopé les performances hôtelières. La ville bénéficie aussi d'une amélioration de son image, portée par les opérations de nettoyage et de sécurisation.



L'office du tourisme prévoit 24,4 millions de visiteurs en 2026, contre 23,7 millions en 2025, et table sur 25 millions en 2027.



Un article de travelweekly.com Après avoir atteint un point bas deux ans après la pandémie,, la plus forte hausse parmi les 25 principaux marchés américains.Le Super Bowl et la Coupe du monde de football ont notamment dopé les performances hôtelières. La ville bénéficie aussi d'uneL'office du tourisme prévoit, et table sur 25 millions en 2027.



OpenAI rachète Odessia, une start-up spécialisée dans les voyages pilotés par l'IA

OpenAI a acquis Odessia, un agent de voyages basé sur l'



La jeune pousse permet de rechercher et réserver vols, hôtels et itinéraires à partir d'une simple conversation.



Lancée auprès du grand public le 14 octobre, elle proposait un service de conciergerie gratuit accessible par SMS.



Une information à retrouver sur skift.com intelligence artificielle lancé en juin 2026 par Francis Davidson, cofondateur de Sonder.La jeune pousse permet deLancée auprès du grand public le 14 octobre, elle proposait



Hôtellerie en Espagne : les villes secondaires gagnent du terrain

17 destinations urbaines espagnoles, les villes secondaires réduisent progressivement l'écart avec les grands marchés hôteliers.



Barcelone (151,60 €), Saint-Sébastien (146,90 €) et Palma de Majorque (132,20 €) affichent les RevPAR les plus élevés entre janvier et août 2026.



Mais La Corogne enregistre la plus forte progression (+21,3%), devant Valence (+14,9%) et Saragosse (+13,6%).



L'étude souligne également une réduction de la saisonnalité, avec une demande qui se répartit davantage sur l'ensemble de l'année, notamment grâce au tourisme culturel, aux loisirs et aux voyages d'affaires.



A lire sur hosteltur.com Selon le rapport 2026 de Christie & Co consacré àBarcelone (151,60 €), Saint-Sébastien (146,90 €) et Palma de Majorque (132,20 €) affichent les RevPAR les plus élevés entre janvier et août 2026.Mais La Corogne enregistre la plus forte progression (+21,3%), devant Valence (+14,9%) et Saragosse (+13,6%).L'étude souligne également une réduction de la saisonnalité, avec une demande qui se répartit davantage sur l'ensemble de l'année, notamment grâce au tourisme culturel, aux loisirs et aux voyages d'affaires.



Dertour développe ses outils numériques et associe les agences au programme Rewe Bonus

un nouvel outil de réservation de voyages sur-mesure, développé avec Travel Compositor.



Il permettra aux agences de combiner vols, hôtels, transferts, locations de voiture, croisières et activités dans une seule réservation.



Testé actuellement, il sera progressivement déployé à partir de janvier 2027, avec un accès pour les agences partenaires au premier trimestre.



Autre nouveauté : les agences pourront participer au programme Rewe Bonus, qui offre aux clients jusqu'à 8% du prix du voyage en crédit shopping. En contrepartie, elles devront accepter une baisse de quatre points de leur commission sur les réservations concernées.



A retrouver sur reisevor9.de Le groupe Dertour renforce sa stratégie « Tech & Touch » avec, développé avec Travel Compositor.Il permettra aux agences deTesté actuellement, il sera, avec un accès pour les agences partenaires au premier trimestre.Autre nouveauté : les agences pourront participer au programme Rewe Bonus, qui offre aux clientsEn contrepartie, elles devront



Système EES : des Britanniques pénalisés par des erreurs d’enregistrement

certains voyageurs britanniques à être considérés à tort comme ayant dépassé la limite de 90 jours de séjour dans l’espace Schengen.



Les professionnels du tourisme britanniques dénoncent une situation qui pénalise les voyageurs.



Plus à lire sur theguardian.com Des dysfonctionnements du système européen d’entrée et de sortie (EES) conduisentLes professionnels du tourisme britanniques dénoncent une situation qui pénalise les voyageurs.



Le Japon renforce son offre pour attirer les touristes indiens



Insolite ! Une croisière échangiste XXL affiche complet dans les Caraïbes