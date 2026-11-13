TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
logo TourMaG  
Recherche avancée

Djokovic, Espagne, IA, San Franscisco... Le panorama de l'actualité du tourisme de la semaine

La revue de presse de la semaine du 9 novembre 2026


Aman et Novak Djokovic lancent Atma, une nouvelle marque hôtelière dédiée au bien-être. De leur côté, 76% des Européens prévoient de voyager cet automne ou cet hiver, tandis que San Francisco enregistre le meilleur rebond hôtelier parmi les grands marchés américains. Enfin, OpenAI rachète Odessia, une start-up spécialisée dans les voyages pilotés par l’IA. Découvrez la revue de presse hebdomadaire de TourMaG.com.


Rédigé par le Vendredi 13 Novembre 2026 à 10:50


Aman et Novak Djokovic lancent Atma, une marque hôtelière axée sur le bien-être

Aman va lancer une marque d'hôtels ultra-luxueux en partenariat avec Novak Djokovic - Depositphotos.com, canno73
Aman va lancer une marque d'hôtels ultra-luxueux en partenariat avec Novak Djokovic - Depositphotos.com, canno73
Le groupe Aman s'associe au champion de tennis Novak Djokovic pour créer Atma, une nouvelle marque ultra-luxueuse dédiée au sport, à la longévité et au bien-être.

Le premier établissement ouvrira à Miami, dans le quartier de Brickell, avec une livraison prévue en 2031. Il réunira hôtel, résidences de marque et club privé, autour d'un vaste centre de bien-être de 11 150 m² comprenant courts de tennis et de padel, espaces de remise en forme, spa et centre médical.

Djokovic participera à la conception des programmes de nutrition, de sport et de bien-être.

Plus à lire sur travelweekly.com


Voyages : 76% des Européens prévoient de partir cet automne ou cet hiver

76% des Européens envisagent un voyage avec nuitée entre octobre 2026 et mars 2027, soit une hausse de 3 points sur un an - Depositphotos.com, Maridav
76% des Européens envisagent un voyage avec nuitée entre octobre 2026 et mars 2027, soit une hausse de 3 points sur un an - Depositphotos.com, Maridav
Selon une étude de la Commission européenne du tourisme (ETC), 76% des Européens envisagent un voyage avec nuitée entre octobre 2026 et mars 2027, soit une hausse de 3 points sur un an.

Les escapades urbaines, les séjours culturels et les fêtes de fin d'année stimulent la demande.

Si 64% privilégient les destinations européennes, 54% se disent également attirés par des lieux moins fréquentés et hors des sentiers battus.

Le budget et l'instabilité géopolitique restent les principaux freins, tandis que la sécurité constitue le premier critère de choix d'une destination.

Une info fr.euronews.com

Le WTTC lance trois nouveaux indicateurs pour mesurer la performance touristique de 184 pays

Le WTTC élargit les modalités de mesure de la performance dans le secteur du voyage et du tourisme - Depositphotos.com, mc_stockphoto.hotmail.com
Le WTTC élargit les modalités de mesure de la performance dans le secteur du voyage et du tourisme - Depositphotos.com, mc_stockphoto.hotmail.com
Au WTM de Londres, le WTTC et le groupe OMRAN ont présenté trois nouveaux indices destinés à évaluer la performance touristique de 184 pays.

Ils mesurent le poids économique du tourisme, son efficacité environnementale et les opportunités d'emploi créées, notamment pour les femmes et les jeunes. Selon l'étude, les 20 premières économies concentrent 81% du PIB touristique mondial en 2024.

Entre 2019 et 2024, l'efficacité environnementale du secteur a progressé de 2,3 points. L'objectif est de dépasser les seuls indicateurs de fréquentation et de croissance économique pour mieux mesurer la durabilité et les retombées locales du tourisme.

A lire sur wttc.org

San Francisco signe le meilleur rebond hôtelier des grands marchés américains

En 2026, San Francisco connaît un net regain d'activité touristique - Depositphotos.com, dell640
En 2026, San Francisco connaît un net regain d'activité touristique - Depositphotos.com, dell640
Après avoir atteint un point bas deux ans après la pandémie, San Francisco connaît un net regain d'activité touristique.

En 2026, son RevPAR (revenu par chambre disponible) progresse de 19,4%, la plus forte hausse parmi les 25 principaux marchés américains.

Le Super Bowl et la Coupe du monde de football ont notamment dopé les performances hôtelières. La ville bénéficie aussi d'une amélioration de son image, portée par les opérations de nettoyage et de sécurisation.

L'office du tourisme prévoit 24,4 millions de visiteurs en 2026, contre 23,7 millions en 2025, et table sur 25 millions en 2027.

Un article de travelweekly.com

OpenAI rachète Odessia, une start-up spécialisée dans les voyages pilotés par l'IA

OpenAI a acquis Odessia, un agent de voyages basé sur l'intelligence artificielle - Depositphotos.com, AndrewLozovyi
OpenAI a acquis Odessia, un agent de voyages basé sur l'intelligence artificielle - Depositphotos.com, AndrewLozovyi
OpenAI a acquis Odessia, un agent de voyages basé sur l' intelligence artificielle lancé en juin 2026 par Francis Davidson, cofondateur de Sonder.

La jeune pousse permet de rechercher et réserver vols, hôtels et itinéraires à partir d'une simple conversation.

Lancée auprès du grand public le 14 octobre, elle proposait un service de conciergerie gratuit accessible par SMS.

Une information à retrouver sur skift.com

Hôtellerie en Espagne : les villes secondaires gagnent du terrain

Saint-Sébastien fait partie des villes qui ont vu leur RevPAR le plus augmenter entre janvier et août 2026 - Depositphotos.com, LPeak
Saint-Sébastien fait partie des villes qui ont vu leur RevPAR le plus augmenter entre janvier et août 2026 - Depositphotos.com, LPeak
Selon le rapport 2026 de Christie & Co consacré à 17 destinations urbaines espagnoles, les villes secondaires réduisent progressivement l'écart avec les grands marchés hôteliers.

Barcelone (151,60 €), Saint-Sébastien (146,90 €) et Palma de Majorque (132,20 €) affichent les RevPAR les plus élevés entre janvier et août 2026.

Mais La Corogne enregistre la plus forte progression (+21,3%), devant Valence (+14,9%) et Saragosse (+13,6%).

L'étude souligne également une réduction de la saisonnalité, avec une demande qui se répartit davantage sur l'ensemble de l'année, notamment grâce au tourisme culturel, aux loisirs et aux voyages d'affaires.

A lire sur hosteltur.com

Dertour développe ses outils numériques et associe les agences au programme Rewe Bonus

En 2027, le groupe Dertour proposera aux agences un nouvel outil de réservation de voyages sur-mesure - Depositphotos.com, Rawpixel
En 2027, le groupe Dertour proposera aux agences un nouvel outil de réservation de voyages sur-mesure - Depositphotos.com, Rawpixel
Le groupe Dertour renforce sa stratégie « Tech & Touch » avec un nouvel outil de réservation de voyages sur-mesure, développé avec Travel Compositor.

Il permettra aux agences de combiner vols, hôtels, transferts, locations de voiture, croisières et activités dans une seule réservation.

Testé actuellement, il sera progressivement déployé à partir de janvier 2027, avec un accès pour les agences partenaires au premier trimestre.

Autre nouveauté : les agences pourront participer au programme Rewe Bonus, qui offre aux clients jusqu'à 8% du prix du voyage en crédit shopping. En contrepartie, elles devront accepter une baisse de quatre points de leur commission sur les réservations concernées.

A retrouver sur reisevor9.de

Système EES : des Britanniques pénalisés par des erreurs d’enregistrement

Les voyageurs britanniques victimes de dysfonctionnements du système européen d’entrée et de sortie (EES) - Depositphotos.com, info.cineberg.com
Les voyageurs britanniques victimes de dysfonctionnements du système européen d’entrée et de sortie (EES) - Depositphotos.com, info.cineberg.com
Des dysfonctionnements du système européen d’entrée et de sortie (EES) conduisent certains voyageurs britanniques à être considérés à tort comme ayant dépassé la limite de 90 jours de séjour dans l’espace Schengen.

Les professionnels du tourisme britanniques dénoncent une situation qui pénalise les voyageurs.

Plus à lire sur theguardian.com

Le Japon renforce son offre pour attirer les touristes indiens

Le Japon veut attirer les touristes indiens. @depositphotos/mrsiraphol - Depositphotos.com, mrsiraphol
Le Japon veut attirer les touristes indiens. @depositphotos/mrsiraphol - Depositphotos.com, mrsiraphol
Autres articles
Face à la hausse du nombre de visiteurs indiens et de leurs dépenses, en progression de 39% en 2025, les professionnels japonais du tourisme adaptent leurs services.

Hôtels et voyagistes développent notamment des offres sur-mesure, avec des options de restauration et des activités répondant aux attentes de cette clientèle.

Un article de asia.nikkei.com

Insolite ! Une croisière échangiste XXL affiche complet dans les Caraïbes

Six nouvelles croisières seront proposées jusqu’en 2028 - Depositphotos.com, Mercatec
Six nouvelles croisières seront proposées jusqu’en 2028 - Depositphotos.com, Mercatec
Près de 5 800 adultes de 47 pays ont embarqué du 9 au 16 novembre à bord du Wonder of the Seas pour une croisière entièrement dédiée à l’échangisme.

Organisée par Bliss Cruise, cette traversée de sept nuits affiche complet depuis mars.

Au programme : espaces de rencontres, donjon SM et ateliers d’initiation, avec une règle d’or non négociable : le consentement.

Fort de ce succès, l’organisateur a déjà ouvert les réservations pour six nouvelles croisières jusqu’en 2028. De quoi élargir le catalogue des agences… à condition d’avoir la bonne clientèle !

Lu 237 fois

Tags : revue de presse
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus
Ecoutez la newsletter
Ecoutez tous les articles
Premium

CLUB ABONNES

Djokovic, Espagne, IA, San Franscisco... Le panorama de l'actualité du tourisme de la semaine

Djokovic, Espagne, IA, San Franscisco... Le panorama de l'actualité du tourisme de la semaine

Séjour en Grèce : des cailloux sur le sable, un restaurant manquant... quid de l'indemnisation ? [ABO] Séjour en Grèce : des cailloux sur le sable, un restaurant manquant... quid de l'indemnisation ? [ABO]

Jérôme Caro (Tabbagh Travel Service) veut miser sur la croissance externe ! [ABO] Jérôme Caro (Tabbagh Travel Service) veut miser sur la croissance externe ! [ABO]

Bénin : la convention des EDV d'Ile de France veut "se projeter sur le long terme" [ABO] Bénin : la convention des EDV d'Ile de France veut "se projeter sur le long terme" [ABO]

Futuroscopie

Futuroscopie

Route, rail, aérien : la sécurité des transports, le grand défi européen [ABO]

Route, rail, aérien : la sécurité des transports, le grand défi européen [ABO]

Tourisme bien-être : et pourquoi pas la Bulgarie ? [ABO] Tourisme bien-être : et pourquoi pas la Bulgarie ? [ABO]

Henri Giscard d’Estaing : si le leadership vous était conté [ABO] Henri Giscard d’Estaing : si le leadership vous était conté [ABO]

Hôtellerie : des étoiles à l’IA, des mutations discrètes mais fermes [ABO] Hôtellerie : des étoiles à l’IA, des mutations discrètes mais fermes [ABO]

Dernière heure

Panne Outlook : des agences de voyages plongées dans la galère !

Le Panoramique des Dômes dépasse son objectif annuel de fréquentation

Hôtellerie : les Français font confiance aux hôtels, mais réservent ailleurs...

Les EdV Centre Est organisent leur 40e convention en Colombie

République dominicaine : le Sublime Samana change de direction

Brand News

Départs des Régions, Magie de Noël : La Laponie suédoise de Quartier Libre pour vivre une semaine féerique et enneigée

Départs des Régions, Magie de Noël : La Laponie suédoise de Quartier Libre pour vivre une semaine féerique et enneigée
Quartier Libre est engagé pendant trois mois avec 3 vols directs/semaine pour Luleå au départ de...
Les annonces

FITOUR TRAVEL - Chef de produit H/F - CDI - (Brive-la-Gaillarde puis Malemort-en-Corrèze (19))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

VOYAGE PRIVÉ - Business Developer Hôtels – 6 mois Master 2 (H/F) - Stage - (Aix-en-Provence (13))
ALTERNANCE / STAGES TOURISME

VOYAGES PLUS - Technicien Billettiste Groupes H/F - CDI - (Ile de France)
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Vidéo à la une
Publi-news

Publi-news

Red Online Marketing, l'agence européenne de marketing de la performance 100% tourisme & loisirs !

Red Online Marketing, l'agence européenne de marketing de la performance 100% tourisme &amp; loisirs !

DESTINATIONS NATURE : 40 ans d’expertise et de passion au service des acteurs de l’outdoor

DESTINATIONS NATURE : 40 ans d’expertise et de passion au service des acteurs de l’outdoor
Distribution

Distribution

Séjours collectifs : l’Unat veut remettre le droit aux vacances au cœur des débats

Séjours collectifs : l’Unat veut remettre le droit aux vacances au cœur des débats
Partez en France

Partez en France

Le Panoramique des Dômes dépasse son objectif annuel de fréquentation

Le Panoramique des Dômes dépasse son objectif annuel de fréquentation
Actus Visas

Actus Visas

De la demande de visa à la carte d’arrivée : Action-Visas fluidifie les formalités de voyage

De la demande de visa à la carte d’arrivée : Action-Visas fluidifie les formalités de voyage
Webinaires

Webinaires

La Suisse en trois étapes

La Suisse en trois étapes
Facilement accessible depuis la France, la Suisse se découvre à travers ses paysages contrastés, montagnes imposantes,...
DestiMaG

DESTIMAG

Les EdV Centre Est organisent leur 40e convention en Colombie

Les EdV Centre Est organisent leur 40e convention en Colombie
Production

Production

Explora Project placée en redressement judiciaire

Explora Project placée en redressement judiciaire
AirMaG

AirMaG

easyJet : les actionnaires approuvent le rachat par Apollo

easyJet : les actionnaires approuvent le rachat par Apollo
Transport

Transport

Train : le trafic ferroviaire européen bat un record en 2025

Train : le trafic ferroviaire européen bat un record en 2025
La Travel Tech

La Travel Tech

Panne Outlook : des agences de voyages plongées dans la galère !

Panne Outlook : des agences de voyages plongées dans la galère !
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

République dominicaine : le Sublime Samana change de direction

République dominicaine : le Sublime Samana change de direction
HotelMaG

Hébergement

Hôtellerie : les Français font confiance aux hôtels, mais réservent ailleurs...

Hôtellerie : les Français font confiance aux hôtels, mais réservent ailleurs...
Voyages responsables

Voyages Responsables

Tourisme : une enquête nationale sur l’impact du changement climatique sur l’activité

Tourisme : une enquête nationale sur l’impact du changement climatique sur l’activité
CruiseMaG

CruiseMaG

MSC Croisières programme quatre navires au départ de Miami cet hiver

MSC Croisières programme quatre navires au départ de Miami cet hiver
TravelJobs

Emploi & Formation

Amplitudes recrute 100 CDI et vise plus du double de son volume d’affaires en 2028

Amplitudes recrute 100 CDI et vise plus du double de son volume d’affaires en 2028
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Train en Europe : SAP Concur intègre ÖBB, Trenitalia en phase pilote

Train en Europe : SAP Concur intègre ÖBB, Trenitalia en phase pilote
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias