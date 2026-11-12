Bénin : la convention des EDV d'Ile de France veut "se projeter sur le long terme" [ABO]

Au programme : l'IA et les restructurations d’entreprise.

Les Entreprises du voyage d'Ile de France tiennent leur Convention annuelle à Cotonou, au Bénin du 12 au 16 novembre 2026. Lionet Rabiet, leur président, leur promet un "voyage exceptionnel" et les invite aussi à "regarder plus loin que les difficultés du présent" .

Rédigé par PAULA BOYER le Jeudi 12 Novembre 2026 à 07:29

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