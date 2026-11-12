Lionel Rabiet, président des EDF d'Ile de France, lors de l'inauguration des nouveaux locaux de Voyages d'exception. Photo: TB
TourMaG - Vous vous envolez pour Cotonou, au Bénin, où va se tenir, jusqu’au 15 novembre, la Convention annuelle des Entreprises du voyage d'Ile de France. Combien d'entreprises emmenez-vous ?
Lionel Rabiet : Environ 75 participants, partenaires et agences seront de la partie. Valérie Boned, Présidente nationale des Entreprises du Voyage (EdV) et de la Confédération des Acteurs du Tourisme nous accompagne.
Yannick Faucon, le président des Entreprises du Voyage Centre-Est nous fait également l'amitié de nous accompagner.
Notre Convention se déroule au Sofitel Cotonou Marina Hotel & Spa, un magnifique 5 étoiles de 174 chambres et 19 suites ouvert depuis septembre 2024.
TourMaG - Sur quels thèmes porteront les travaux de la Convention ?
Lionel Rabiet : Une bonne partie de nos travaux sera consacrée à l'émergence de l'IA dans le tourisme. En à peine trois ans, cette nouvelle technologie a pris une place incroyable dans le monde du voyage. Nous constatons tous qu'elle permet de développer la productivité.
Et, en même temps, si nous ne faisons pas attention, elle peut lobotomiser les cerveaux, nous rendre paresseux. La question se pose donc de savoir comment en tirer le meilleur.
Deux interventions sont prévues pour éclairer ce débat : celle de Nicolas François, expert en intelligence artificielle et auteur de la Newsletter "IA, Tech and Travel Cafe" portera sur l'impact de l'IA dans le quotidien des agences. Celle de Rémi Sabouraud, expert en créativité et poète, portera sur la créativité à l'heure de l'IA. Sa conférence devrait beaucoup plaire à nos adhérents.
Ces interventions seront suivies par une table-ronde qui permettra à plusieurs experts de l'industrie d'échanger sur ce sujet : Cyril Guiraud, président de Travel Tech Factory ; Claire Martin, directrice de Showroomprivé Voyages et Vincent Paulin, Cofondateur et CIO de Cocohop.
Lionel Rabiet : Environ 75 participants, partenaires et agences seront de la partie. Valérie Boned, Présidente nationale des Entreprises du Voyage (EdV) et de la Confédération des Acteurs du Tourisme nous accompagne.
Yannick Faucon, le président des Entreprises du Voyage Centre-Est nous fait également l'amitié de nous accompagner.
Notre Convention se déroule au Sofitel Cotonou Marina Hotel & Spa, un magnifique 5 étoiles de 174 chambres et 19 suites ouvert depuis septembre 2024.
TourMaG - Sur quels thèmes porteront les travaux de la Convention ?
Lionel Rabiet : Une bonne partie de nos travaux sera consacrée à l'émergence de l'IA dans le tourisme. En à peine trois ans, cette nouvelle technologie a pris une place incroyable dans le monde du voyage. Nous constatons tous qu'elle permet de développer la productivité.
Et, en même temps, si nous ne faisons pas attention, elle peut lobotomiser les cerveaux, nous rendre paresseux. La question se pose donc de savoir comment en tirer le meilleur.
Deux interventions sont prévues pour éclairer ce débat : celle de Nicolas François, expert en intelligence artificielle et auteur de la Newsletter "IA, Tech and Travel Cafe" portera sur l'impact de l'IA dans le quotidien des agences. Celle de Rémi Sabouraud, expert en créativité et poète, portera sur la créativité à l'heure de l'IA. Sa conférence devrait beaucoup plaire à nos adhérents.
Ces interventions seront suivies par une table-ronde qui permettra à plusieurs experts de l'industrie d'échanger sur ce sujet : Cyril Guiraud, président de Travel Tech Factory ; Claire Martin, directrice de Showroomprivé Voyages et Vincent Paulin, Cofondateur et CIO de Cocohop.
"Restructurer les entreprises pour les rendre plus résilientes"
Vue extérieure de nuit du Sofitel Cotonou Marina Hotel & Spa, un cinq étoiles du groupe Accor (© Sofitel) .
TourMaG - Vos travaux porteront-ils sur un autre thème ?
Lionel Rabiet : Nous allons également aborder les questions autour de la restructuration des entreprises, avec une intervention de Jacques Masson.
TourMaG - C'est d'une actualité brûlante : selon la Banque de France, les défaillances d’entreprises, tous secteurs confondus, atteignaient à la fin septembre 2026, le chiffre cumulé de 71 139. Le secteur du tourisme n'échappe évidemment pas aux difficultés...
b[Lionel Rabiet : Justement, dans le contexte actuel, la question est bien de savoir les restructurer à temps, pour les rendre plus résilientes.
Jacques Masson qui est secrétaire général de Thalasso N°1 et spécialiste des restructurations, saura nous expliquer comment réagir en période de crise et quelles sont les décisions opportunes à prendre.
Lionel Rabiet : Nous allons également aborder les questions autour de la restructuration des entreprises, avec une intervention de Jacques Masson.
TourMaG - C'est d'une actualité brûlante : selon la Banque de France, les défaillances d’entreprises, tous secteurs confondus, atteignaient à la fin septembre 2026, le chiffre cumulé de 71 139. Le secteur du tourisme n'échappe évidemment pas aux difficultés...
b[Lionel Rabiet : Justement, dans le contexte actuel, la question est bien de savoir les restructurer à temps, pour les rendre plus résilientes.
Jacques Masson qui est secrétaire général de Thalasso N°1 et spécialiste des restructurations, saura nous expliquer comment réagir en période de crise et quelles sont les décisions opportunes à prendre.
Le but de cette Convention ? "Se projeter sur le long terme".
TourMaG - Les bouleversements apportés par l'IA, les restructurations d'entreprise : votre Convention se tient dans un contexte difficile. Les entreprises ont-elles le moral ?
Lionel Rabiet : C'est vrai, le contexte politique est compliqué, et le contexte économique est franchement difficile. Pour les agences, novembre s'annonce très mauvais, sans grande lisibilité sur la suite.
Mais, un chef d'entreprise se doit de rester optimiste et conquérant. Cela ne signifie pas qu'il occulte les difficultés, bien au contraire. Son rôle, c'est de se poser les bonnes questions pour éclairer l'avenir.
Le but de cette Convention, c'est de regarder plus loin que les difficultés du présent, pour se projeter sur le long terme.
Par exemple, il est absolument nécessaire de discuter de l'IA parce qu'elle est un formidable accélérateur des transformations en cours. Regardez, tous les changements qu'elle a introduit en quelques mois ! On travaille plus vite, mais, en même temps, l'IA créé de la facilité, de la paresse, ce qui peut amener à la perte de compétences. Il s'agit de savoir comment en tirer le meilleur et d'éviter les écueils.
Lionel Rabiet : C'est vrai, le contexte politique est compliqué, et le contexte économique est franchement difficile. Pour les agences, novembre s'annonce très mauvais, sans grande lisibilité sur la suite.
Mais, un chef d'entreprise se doit de rester optimiste et conquérant. Cela ne signifie pas qu'il occulte les difficultés, bien au contraire. Son rôle, c'est de se poser les bonnes questions pour éclairer l'avenir.
Le but de cette Convention, c'est de regarder plus loin que les difficultés du présent, pour se projeter sur le long terme.
Par exemple, il est absolument nécessaire de discuter de l'IA parce qu'elle est un formidable accélérateur des transformations en cours. Regardez, tous les changements qu'elle a introduit en quelques mois ! On travaille plus vite, mais, en même temps, l'IA créé de la facilité, de la paresse, ce qui peut amener à la perte de compétences. Il s'agit de savoir comment en tirer le meilleur et d'éviter les écueils.
"Pendant cette Convention, il y aura aussi des surprises !"
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TourMag - Et le Bénin, pourquoi avoir choisi ce pays qui est tout de même une destination encore confidentielle ?
Lionet Rabiet : Vous allez vite comprendre ! Ce pays est tout simplement merveilleux et peut devenir une future destination de choix pour nos agences et nos clients. On ne ressort pas indemne d'un voyage au Bénin !
En fin de convention, trois invités prestigieux Valérie Boned, Yannick Faucon et Emmanuel Toromanof, secrétaire général de l'APST- nous apporteront leur "regard oblique" sur le pays et les interventions après ces quelques jours ensemble. J'ai hâte de les entendre.
A lire aussi : Convention des EDV au Bénin : "ce voyage va vraiment être exceptionnel"
Et puis, pendant cette Convention, avec mon équipe d'organisation Melody Thiebaut Heimburger et Marc de Navacelle, nous avons prévu des surprises ! Cette convention sera un grand moment d'échange et de découverte.
Lionet Rabiet : Vous allez vite comprendre ! Ce pays est tout simplement merveilleux et peut devenir une future destination de choix pour nos agences et nos clients. On ne ressort pas indemne d'un voyage au Bénin !
En fin de convention, trois invités prestigieux Valérie Boned, Yannick Faucon et Emmanuel Toromanof, secrétaire général de l'APST- nous apporteront leur "regard oblique" sur le pays et les interventions après ces quelques jours ensemble. J'ai hâte de les entendre.
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Et puis, pendant cette Convention, avec mon équipe d'organisation Melody Thiebaut Heimburger et Marc de Navacelle, nous avons prévu des surprises ! Cette convention sera un grand moment d'échange et de découverte.
Publié par Paula Boyer Rédactrice LuxuryTravelMaG - TourMaG.com
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