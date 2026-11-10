Cybersécurité : posez toutes vos questions à Christophe Mazzola lors d'un webinaire

Les abonnés peuvent d'ores et déjà commencer à, soit en(qui peut être rédigé de façon anonyme) ou enUn temps sera également réservé aux interrogations posées en direct pendant le webinaire.Parmi les sujets qui pourront notamment être abordés :- les fuites de données qui ont marqué le secteur touristique en 2026,- la sécurité des prestataires ayant accès aux données clients,- les implications de la directive NIS2,- les nouvelles techniques de fraude au faux client ou au faux dirigeant,- ou encore les garanties et limites de l'assurance cyber.De quoi permettre aux professionnels du tourisme de mieux comprendre les menaces et d'identifier les mesures concrètes pour protéger leur activité et leurs clients.