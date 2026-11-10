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Cybersécurité : posez toutes vos questions à Christophe Mazzola lors d'un webinaire

TourMaG donne rendez-vous à ses abonnés ce vendredi 13 novembre à 11h


Ce vendredi 13 novembre 2026 à 11h, TourMaG propose à ses abonnés premium un webinaire interactif consacré à la cybersécurité dans le tourisme. Animé par notre expert Christophe Mazzola, ce rendez-vous permettra de répondre sans détour aux interrogations des professionnels.


Rédigé par le Mardi 10 Novembre 2026 à 18:08

TourMaG organise, ce vendredi 13 novembre 2026 à 11h, un webinaire inédit avec Christophe Mazzola, expert en cybersécurité - DepositPhotos.com, serezniy
TourMaG organise, ce vendredi 13 novembre 2026 à 11h, un webinaire inédit avec Christophe Mazzola, expert en cybersécurité - DepositPhotos.com, serezniy
Marriott Mauritius
Fuites de données, piratages, fraudes, sécurité des prestataires… La cybersécurité est devenue un enjeu majeur pour les entreprises du tourisme.

Mais entre les risques identifiés, les obligations réglementaires et les solutions à mettre en place, les professionnels ne savent pas toujours vers qui se tourner, ni quelles questions poser.

Pour leur permettre d'obtenir des réponses concrètes, TourMaG organise, ce vendredi 13 novembre 2026 à 11h, un webinaire inédit avec Christophe Mazzola, expert en cybersécurité.

L'occasion pour nos abonnés Premium de lui poser toutes les questions sur la cyber qu'ils n'ont jamais osé demander à leur prestataire informatique.


Anticipez vos questions !

Les abonnés peuvent d'ores et déjà commencer à poser leurs questions, soit en laissant un commentaire sous l'article (qui peut être rédigé de façon anonyme) ou en envoyant leurs questions par mail à anais@tourmag.com.

Un temps sera également réservé aux interrogations posées en direct pendant le webinaire.

Parmi les sujets qui pourront notamment être abordés :

- les fuites de données qui ont marqué le secteur touristique en 2026,

- la sécurité des prestataires ayant accès aux données clients,

- les implications de la directive NIS2,

- les nouvelles techniques de fraude au faux client ou au faux dirigeant,

- ou encore les garanties et limites de l'assurance cyber.

De quoi permettre aux professionnels du tourisme de mieux comprendre les menaces et d'identifier les mesures concrètes pour protéger leur activité et leurs clients.


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