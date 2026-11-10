Accor signe un partenariat avec Hard Rock International

« Avec plus de 125 millions de membres ALL Accor répartis dans 110 pays et l'expertise lifestyle d'Ennismore, nous disposons d'une opportunité d'accélérer notre développement à l'échelle mondiale. »

Le partenariat prévoit également de renforcer la présence de Hard Rock Hotels sur de nouveaux marchés. Les régions ciblées comprennent notammentCette stratégie de développement sera principalement portée par Ennismore , l'entité d'Accor spécialisée dans l'hôtellerie lifestyle. Sébastien Bazin , PDG d'Accor, met en avant dans un communiqué publié le 9 novembre dernier, le réseau du groupe et le savoir-faire d'Ennismore,