TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
logo HotelMaG  
Recherche avancée

Accor signe un partenariat avec Hard Rock International

Accor et Hard Rock International s’allient pour accélérer le développement hôtelier de la marque


Accor et Hard Rock International ont annoncé, le 9 novembre 2026, la signature d'un partenariat stratégique mondial. L'accord porte sur la distribution, les programmes de fidélité et le développement international des hôtels Hard Rock, avec un rôle central confié à Ennismore, l'entité lifestyle d'Accor.


Rédigé par le Mardi 10 Novembre 2026 à 10:33

Jim Allen, Président de Hard Rock International et Directeur général de Seminole Gaming, et Sébastien Bazin, Président-directeur général de Accor, célèbrent le partenariat stratégique entre leurs deux groupes à Fort Lauderdale, le 2 novembre 2026. Photo : AJ Shorter, Hard Rock International & Accor
Jim Allen, Président de Hard Rock International et Directeur général de Seminole Gaming, et Sébastien Bazin, Président-directeur général de Accor, célèbrent le partenariat stratégique entre leurs deux groupes à Fort Lauderdale, le 2 novembre 2026. Photo : AJ Shorter, Hard Rock International & Accor
Marriott Mauritius
Le groupe hôtelier français Accor et Hard Rock International rapprochent leurs réseaux commerciaux.

Dans le cadre de cet accord, les établissements Hard Rock participants pourront intégrer la plateforme de distribution et de fidélité ALL Accor, qui compte plus de 125 millions de membres dans le monde.

Quatre enseignes sont concernées :

- Hard Rock Hotels
- Reverb by Hard Rock
- Hard Rock Hotels & Casinos
- Hard Rock Hotel & Residences

Les établissements pourront ainsi bénéficier du réseau international d'Accor, tout en conservant leurs propres canaux de réservation directe et leurs actions marketing.

Les programmes de fidélités

Autres articles
Le rapprochement concerne également les programmes de fidélité des deux groupes.

Les membres d'ALL Accor et de Unity by Hard Rock pourront bénéficier d'avantages réciproques, grâce à des dispositifs de conversion des points et d'équivalence des statuts.

Le Hard Rock Hotel New York est déjà un premier établissement où ces avantages sont accessibles.

Ennismore chargé du développement international

Le partenariat prévoit également de renforcer la présence de Hard Rock Hotels sur de nouveaux marchés. Les régions ciblées comprennent notamment l'Europe, le Moyen-Orient, l'Asie et le Pacifique.

Cette stratégie de développement sera principalement portée par Ennismore, l'entité d'Accor spécialisée dans l'hôtellerie lifestyle.

Sébastien Bazin, PDG d'Accor, met en avant dans un communiqué publié le 9 novembre dernier, le réseau du groupe et le savoir-faire d'Ennismore, « Avec plus de 125 millions de membres ALL Accor répartis dans 110 pays et l'expertise lifestyle d'Ennismore, nous disposons d'une opportunité d'accélérer notre développement à l'échelle mondiale. »

Lu 493 fois

Tags : accord, hard rock
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus
Dernière heure

Perk va intégrer l’API d’Airbnb

Groupe MMV : Bruno Tola nommé directeur général adjoint exploitation et technique

Club deal hôtelier : quand immobilier et private equity se rencontrent

Domaines skiables : 555 M€ investis en 2025

ANA et Vietnam Airlines : vers une coentreprise sur les lignes Japon-Vietnam

Brand News

Départs des Régions, Magie de Noël : La Laponie suédoise de Quartier Libre pour vivre une semaine féerique et enneigée

Départs des Régions, Magie de Noël : La Laponie suédoise de Quartier Libre pour vivre une semaine féerique et enneigée
Quartier Libre est engagé pendant trois mois avec 3 vols directs/semaine pour Luleå au départ de...
Les annonces

AMPLITUDES - Conseiller voyages expert Business Travel H/F - CDI - (Toulouse (31))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

AMPLITUDES - Technico-commercial(e) Tourisme Groupes H/F - CDI - (Toulouse (31))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

AMPLITUDES - Conseiller(e) Voyages spécialiste Afrique - CDI - (Paris (75))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Vidéo à la une
Publi-news

Publi-news

Red Online Marketing, l'agence européenne de marketing de la performance 100% tourisme & loisirs !

Red Online Marketing, l'agence européenne de marketing de la performance 100% tourisme &amp; loisirs !

DESTINATIONS NATURE : 40 ans d’expertise et de passion au service des acteurs de l’outdoor

DESTINATIONS NATURE : 40 ans d’expertise et de passion au service des acteurs de l’outdoor
Distribution

Distribution

Mômes Trotteurs : 10 ans à rendre le voyage scolaire accessible à tous

Mômes Trotteurs : 10 ans à rendre le voyage scolaire accessible à tous
Partez en France

Partez en France

Domaines skiables : 555 M€ investis en 2025

Domaines skiables : 555 M€ investis en 2025
Actus Visas

Actus Visas

De la demande de visa à la carte d’arrivée : Action-Visas fluidifie les formalités de voyage

De la demande de visa à la carte d’arrivée : Action-Visas fluidifie les formalités de voyage
Webinaires

Webinaires

La Suisse en trois étapes

La Suisse en trois étapes
Facilement accessible depuis la France, la Suisse se découvre à travers ses paysages contrastés, montagnes imposantes,...
DestiMaG

DESTIMAG

Avant le premier cap, après le dernier : ce que la croisière en Polynésie ne montre pas

Avant le premier cap, après le dernier : ce que la croisière en Polynésie ne montre pas
Production

Production

Explora Project placée en redressement judiciaire

Explora Project placée en redressement judiciaire
AirMaG

AirMaG

ANA et Vietnam Airlines : vers une coentreprise sur les lignes Japon-Vietnam

ANA et Vietnam Airlines : vers une coentreprise sur les lignes Japon-Vietnam
Transport

Transport

Train : le trafic ferroviaire européen bat un record en 2025

Train : le trafic ferroviaire européen bat un record en 2025
La Travel Tech

La Travel Tech

Perk va intégrer l’API d’Airbnb

Perk va intégrer l’API d’Airbnb
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Maroc : le Sofitel Essaouira Beach & Spa rouvre après rénovation

Maroc : le Sofitel Essaouira Beach &amp; Spa rouvre après rénovation
HotelMaG

Hébergement

Accor signe un partenariat avec Hard Rock International

Accor signe un partenariat avec Hard Rock International
Futuroscopie

Futuroscopie

Tourisme bien-être : et pourquoi pas la Bulgarie ? [ABO]

Tourisme bien-être : et pourquoi pas la Bulgarie ? [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

Tourisme : une enquête nationale sur l’impact du changement climatique sur l’activité

Tourisme : une enquête nationale sur l’impact du changement climatique sur l’activité
CruiseMaG

CruiseMaG

À Sète, le Tunoscope mise sur les croisiéristes

À Sète, le Tunoscope mise sur les croisiéristes
TravelJobs

Emploi & Formation

Amplitudes recrute 100 CDI et vise plus du double de son volume d’affaires en 2028

Amplitudes recrute 100 CDI et vise plus du double de son volume d’affaires en 2028
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Train en Europe : SAP Concur intègre ÖBB, Trenitalia en phase pilote

Train en Europe : SAP Concur intègre ÖBB, Trenitalia en phase pilote
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias