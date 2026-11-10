Accor signe un partenariat avec Hard Rock International

Jim Allen, Président de Hard Rock International et Directeur général de Seminole Gaming, et Sébastien Bazin, Président-directeur général de Accor, célèbrent le partenariat stratégique entre leurs deux groupes à Fort Lauderdale, le 2 novembre 2026. Photo : AJ Shorter, Hard Rock International & Accor
Le groupe hôtelier français Accor et Hard Rock International rapprochent leurs réseaux commerciaux.
Dans le cadre de cet accord, les établissements Hard Rock participants pourront intégrer la plateforme de distribution et de fidélité ALL Accor, qui compte plus de 125 millions de membres dans le monde.
Quatre enseignes sont concernées :
- Hard Rock Hotels
- Reverb by Hard Rock
- Hard Rock Hotels & Casinos
- Hard Rock Hotel & Residences
Les établissements pourront ainsi bénéficier du réseau international d'Accor, tout en conservant leurs propres canaux de réservation directe et leurs actions marketing.
Dans le cadre de cet accord, les établissements Hard Rock participants pourront intégrer la plateforme de distribution et de fidélité ALL Accor, qui compte plus de 125 millions de membres dans le monde.
Quatre enseignes sont concernées :
- Hard Rock Hotels
- Reverb by Hard Rock
- Hard Rock Hotels & Casinos
- Hard Rock Hotel & Residences
Les établissements pourront ainsi bénéficier du réseau international d'Accor, tout en conservant leurs propres canaux de réservation directe et leurs actions marketing.
Les programmes de fidélités
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Le rapprochement concerne également les programmes de fidélité des deux groupes.
Les membres d'ALL Accor et de Unity by Hard Rock pourront bénéficier d'avantages réciproques, grâce à des dispositifs de conversion des points et d'équivalence des statuts.
Le Hard Rock Hotel New York est déjà un premier établissement où ces avantages sont accessibles.
Les membres d'ALL Accor et de Unity by Hard Rock pourront bénéficier d'avantages réciproques, grâce à des dispositifs de conversion des points et d'équivalence des statuts.
Le Hard Rock Hotel New York est déjà un premier établissement où ces avantages sont accessibles.
Ennismore chargé du développement international
Le partenariat prévoit également de renforcer la présence de Hard Rock Hotels sur de nouveaux marchés. Les régions ciblées comprennent notamment l'Europe, le Moyen-Orient, l'Asie et le Pacifique.
Cette stratégie de développement sera principalement portée par Ennismore, l'entité d'Accor spécialisée dans l'hôtellerie lifestyle.
Sébastien Bazin, PDG d'Accor, met en avant dans un communiqué publié le 9 novembre dernier, le réseau du groupe et le savoir-faire d'Ennismore, « Avec plus de 125 millions de membres ALL Accor répartis dans 110 pays et l'expertise lifestyle d'Ennismore, nous disposons d'une opportunité d'accélérer notre développement à l'échelle mondiale. »
Cette stratégie de développement sera principalement portée par Ennismore, l'entité d'Accor spécialisée dans l'hôtellerie lifestyle.
Sébastien Bazin, PDG d'Accor, met en avant dans un communiqué publié le 9 novembre dernier, le réseau du groupe et le savoir-faire d'Ennismore, « Avec plus de 125 millions de membres ALL Accor répartis dans 110 pays et l'expertise lifestyle d'Ennismore, nous disposons d'une opportunité d'accélérer notre développement à l'échelle mondiale. »