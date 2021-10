Qui est Ennismore, dont Accor devient l'actionnaire majoritaire ?

Créée il y a tout juste 10 ans, Ennismore veut tout simplement " transformer l'industrie avec des marques qui inspirent la découverte. "



La nouvelle entité asset light qui fonctionnera de manière autonome et réunit 14 marques hôtelières et de co-working, ainsi qu’une collection de plus de 150 restaurants et lieux incontournables de la vie nocturne.



Mais Accor ne devient pas actionnaire d'un groupe ayant seulement 14 marques, puisque Ennismore comprend 87 établissements, pour 141 projets fermes d’ouverture dans le monde.



C'est " l'acteur leader de l’hôtellerie lifestyle, celui dont la croissance est la plus rapide au monde, " se félicite Sharan Pasricha, le fondateur et nouveau co-directeur d'Ennismore.



Les ouvertures se feront sous les marques singulières 21c Museum Hotels, 25hours, Delano, Gleneagles, Hyde, JO&JOE, Mama Shelter, Mondrian, Morgans Originals, SLS, SO/, The Hoxton, TRIBE, ou encore Working From.



" Je suis enthousiaste à l’idée d’intégrer notre portefeuille inégalé de marques au sein de cette nouvelle entité et d’en partager la direction avec mon ami de longue date et désormais co-directeur général, Gaurav Bhushan, " a poursuivi le fondateur d'Ennismore.



Dans le même temps, Accor déconsolide les actifs hôteliers en location regroupés au sein d’une structure distincte.



Celle-ci a été créée en partenariat avec un fonds géré par Keys REIM, qui en devient actionnaire majoritaire avec une participation de 51 %, les filiales de Accor et d’Ennismore détenant respectivement 24,5 % de cette nouvelle entité