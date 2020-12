Voyages d'Exception : "Nous voulons nouer des partenariats avec des voyagistes spécialistes"

TourMaG.com - Vous tablez sur une reprise plutôt rapide de l'activité, pourquoi cela ?



Lionel Rabiet : Avant mars 2020 ; nous étions partis sur une croissance de 30% sur notre exercice 2021/2022 par rapport à 2020/2021.



Je ne pense pas que nous allons retrouver cette dynamique immédiatement, mais nous évoluons sur un marché très porteur haut de gamme et avec des clients CSP+ essentiellement seniors. Nos clients subissent fortement la crise sanitaire actuelle.



Mais nous pensons qu’ils échapperont à la crise économique étant peu menacés par le chômage et s’étant constitués une épargne très importante en 2020.



TourMaG.com - Vous n'avez pas peur que cette clientèle, considérée comme plus à risque en raison de son âge, ait des craintes de se retrouver confinées à bord d'un train ou d'un bateau ?



Lionel Rabiet : Non.



Lorsque cette crise sanitaire sera en voie de règlement avec une diffusion du vaccin à grande échelle, la peur de la contamination ne sera plus dans les esprits. Ce moment peut arriver plus rapidement qu’on ne le pense, dès l’été 2021 peut-être.



Je crois toutefois que le besoin de confiance et de sécurité va continuer à perdurer. Mais ces nouvelles préoccupations favoriseront le recours aux agences de voyages, ce qui est positif pour nos entreprises.



En ce qui concerne les seniors, on aura probablement des tendances contradictoires : une forme de frilosité chez certains clients âgés qui ont vécu comme une injonction le fait d’être désignés comme « population à risque ». Mais aussi à l’inverse une envie intense de rattraper le temps perdu après une année de frustrations.



Nous sentons chez notre clientèle senior un appétit de voyages et de découvertes incroyable. Plus que jamais, ils veulent pouvoir profiter de la vie et voyager dès que la menace du Covid aura disparu.



TourMaG.com - Comment envisagez vous l'avenir avec les agences de voyages ?



Lionel Rabiet : Tout au long de cette crise, nous avons travaillé étroitement avec les agences qui nous distribuent pour optimiser les reports.



Avant la crise sanitaire, le BtoB était en très forte croissance chez nous. Nous sommes passés de 0 à presque 2 millions d'euros en moins de 3 ans. Cela représente désormais plus de 10% de notre chiffre d’affaires.



A long terme, je crois profondément que nos croisières correspondent exactement aux types d’offres qui feront le succès des agences de voyages demain.



Nos voyages sont des produits chers, exclusifs, uniques et relativement compliqués. Et notre clientèle valorise plus que d’autres le contact humain et l’expertise de l’agent de voyages.



Ma vision n'est pas d'avoir un référencement tous azimuts, mais plutôt d'avoir des relations très fortes avec des agences ou des réseaux que nous aurons choisis et qui nous aurons choisis.



Aujourd’hui, nous ne sommes pas référencés dans les réseaux nationaux comme Selectour, Leclerc ou Tourcom.



Nous aimerions engager des discussions, mais il y a des freins car nous sommes une jeune PME avec des moyens réduits en trésorerie et nous ne pouvons pas nous permettre d’être payés 100% après le départ.



J'espère néanmoins que nous dépasserons ces blocages en 2021 et que nous mettrons en place de grands partenariats pour la distribution de Voyages d'exception dans les agences.