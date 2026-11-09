Tripadvisor : changement de direction et suppression de postes sur l’activité hôtels - Depositphotos.com Auteur Mojahid_Mottakin
Changement de direction chez Tripadvisor.
Le conseil d’administration et Matt Goldberg ont convenu de son départ des fonctions de président et directeur général, ainsi que du conseil, indique un communiqué de presse du groupe publié le 5 novembre 2026.
Matt Goldberg restera directeur général jusqu’au 16 février 2027 pour assurer la transition. Le groupe annonce que le conseil travaille avec un cabinet de recrutement pour identifier des candidats à sa succession.
Le directeur financier, Michael Noonan, a par ailleurs annoncé son intention de démissionner. Il restera en fonction jusqu’au 31 décembre 2026. Kristen Dalton, actuelle directrice de la stratégie et des opérations, assurera l’intérim à partir du 1er janvier 2027. Elle est entrée chez Tripadvisor en octobre 2019 comme vice-présidente planification et analyse financières (FP&A).
Le conseil d’administration et Matt Goldberg ont convenu de son départ des fonctions de président et directeur général, ainsi que du conseil, indique un communiqué de presse du groupe publié le 5 novembre 2026.
Matt Goldberg restera directeur général jusqu’au 16 février 2027 pour assurer la transition. Le groupe annonce que le conseil travaille avec un cabinet de recrutement pour identifier des candidats à sa succession.
Le directeur financier, Michael Noonan, a par ailleurs annoncé son intention de démissionner. Il restera en fonction jusqu’au 31 décembre 2026. Kristen Dalton, actuelle directrice de la stratégie et des opérations, assurera l’intérim à partir du 1er janvier 2027. Elle est entrée chez Tripadvisor en octobre 2019 comme vice-présidente planification et analyse financières (FP&A).
Une perte nette de 316,9 millions de dollars
Ces annonces interviennent le jour de la publication des résultats du troisième trimestre. Selon un second communiqué du groupe, le chiffre d’affaires s’établit à 436,4 millions de dollars, en baisse de 11 % sur un an.
La perte nette atteint 316,9 millions de dollars, contre un bénéfice de 48,5 millions un an plus tôt. Cette perte s’explique par une charge comptable de 369,5 millions de dollars sur l’activité Hôtels et autres, sans sortie d’argent.
Le groupe l’attribue à une baisse durable de ses performances, liée à l’évolution de la recherche en ligne et à son effet sur le trafic. L’EBITDA ajusté recule de 34 %, à 71,1 millions de dollars.
Le segment Expériences totalise 284,8 millions de dollars de chiffre d’affaires (-3 %). Les réservations d’expériences sur Viator atteignent environ 6,8 millions (+2 %).
Le volume d’affaires brut (GBV) est stable, à environ 1,3 milliard de dollars. Le segment Hôtels et autres recule de 23 %, à 151,6 millions de dollars, dont 109,7 millions de revenus hôteliers.
La perte nette atteint 316,9 millions de dollars, contre un bénéfice de 48,5 millions un an plus tôt. Cette perte s’explique par une charge comptable de 369,5 millions de dollars sur l’activité Hôtels et autres, sans sortie d’argent.
Le groupe l’attribue à une baisse durable de ses performances, liée à l’évolution de la recherche en ligne et à son effet sur le trafic. L’EBITDA ajusté recule de 34 %, à 71,1 millions de dollars.
Le segment Expériences totalise 284,8 millions de dollars de chiffre d’affaires (-3 %). Les réservations d’expériences sur Viator atteignent environ 6,8 millions (+2 %).
Le volume d’affaires brut (GBV) est stable, à environ 1,3 milliard de dollars. Le segment Hôtels et autres recule de 23 %, à 151,6 millions de dollars, dont 109,7 millions de revenus hôteliers.
Le groupe a lancé un plan de restructuration sur la partie hôtels et autres activités
Le 4 novembre, le groupe a lancé un plan de restructuration de ce segment, principalement par des suppressions de postes dans les activités non stratégiques, sans toutefois préciser le nombre de postes.
Des postes produit, ingénierie et données seront réaffectés aux expériences, précise le communiqué. Le plan devrait générer environ 40 millions de dollars d’économies brutes annuelles. Son coût est estimé entre 15 et 20 millions de dollars, principalement au quatrième trimestre.
La cession de TheFork à American Express a par ailleurs été finalisée le 1er novembre, pour un produit net d’environ 741 millions de dollars. Tripadvisor prévoit de l’affecter en priorité à la réduction de sa dette à long terme.
Des postes produit, ingénierie et données seront réaffectés aux expériences, précise le communiqué. Le plan devrait générer environ 40 millions de dollars d’économies brutes annuelles. Son coût est estimé entre 15 et 20 millions de dollars, principalement au quatrième trimestre.
La cession de TheFork à American Express a par ailleurs été finalisée le 1er novembre, pour un produit net d’environ 741 millions de dollars. Tripadvisor prévoit de l’affecter en priorité à la réduction de sa dette à long terme.