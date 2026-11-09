Tripadvisor : changement de direction et suppression de postes sur l’activité hôtels

Ces annonces interviennent le jour de la publication des résultats du troisième trimestre. Selon un second communiqué du groupe, le chiffre d’affaires s’établit à 436,4 millions de dollars, en baisse de 11 % sur un an.



La perte nette atteint 316,9 millions de dollars, contre un bénéfice de 48,5 millions un an plus tôt. Cette perte s’explique par une charge comptable de 369,5 millions de dollars sur l’activité Hôtels et autres, sans sortie d’argent.



Le groupe l’attribue à une baisse durable de ses performances, liée à l’évolution de la recherche en ligne et à son effet sur le trafic. L’EBITDA ajusté recule de 34 %, à 71,1 millions de dollars.



Le segment Expériences totalise 284,8 millions de dollars de chiffre d’affaires (-3 %). Les réservations d’expériences sur Viator atteignent environ 6,8 millions (+2 %).



Le volume d’affaires brut (GBV) est stable, à environ 1,3 milliard de dollars. Le segment Hôtels et autres recule de 23 %, à 151,6 millions de dollars, dont 109,7 millions de revenus hôteliers.