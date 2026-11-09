Porto-Vecchio organise ses 6es Ateliers du Tourisme Durable

Les Ateliers du Tourisme Durable de Portivechju tiendront leur 6e édition le 19 novembre 2026. DepositPhotos.com/Freesurf*
L’Office de Tourisme Intercommunal de Porto-Vecchio (Portivechju) réunira professionnels, institutions et experts le jeudi 19 novembre à l’occasion de la 6e édition des Ateliers du Tourisme Durable.
Organisée à l’Espace Jean-Paul de Rocca Serra, cette journée aura pour fil conducteur « Raconter, Préserver, Transmettre : le Sud Corse en chemin ».
La matinée sera consacrée à deux thématiques : la valorisation des chemins et du patrimoine naturel en moyenne montagne, ainsi que l’œnotourisme et la manière de faire découvrir la Corse à travers ses vins, son histoire et ses terroirs.
Organisée à l’Espace Jean-Paul de Rocca Serra, cette journée aura pour fil conducteur « Raconter, Préserver, Transmettre : le Sud Corse en chemin ».
La matinée sera consacrée à deux thématiques : la valorisation des chemins et du patrimoine naturel en moyenne montagne, ainsi que l’œnotourisme et la manière de faire découvrir la Corse à travers ses vins, son histoire et ses terroirs.
Itinérance, œnotourisme et gestion des ressources au programme
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L’après-midi, trois tables rondes aborderont les enjeux de la préservation des ressources en eau et en énergie, de l’adaptation des infrastructures et de la prévention des incendies.
La gestion des flux touristiques, l’observation des fréquentations et l’accès aux espaces naturels seront également au programme, ainsi que l’engagement des professionnels dans une démarche collective de tourisme responsable.
La journée se terminera par un temps d’échange consacré à la parole des jeunes et à leurs perspectives pour l’avenir du tourisme en Sud Corse. L’événement est gratuit et ouvert à tous, sans inscription préalable.
La gestion des flux touristiques, l’observation des fréquentations et l’accès aux espaces naturels seront également au programme, ainsi que l’engagement des professionnels dans une démarche collective de tourisme responsable.
La journée se terminera par un temps d’échange consacré à la parole des jeunes et à leurs perspectives pour l’avenir du tourisme en Sud Corse. L’événement est gratuit et ouvert à tous, sans inscription préalable.