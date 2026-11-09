Porto-Vecchio organise ses 6es Ateliers du Tourisme Durable

L’Office de Tourisme Intercommunal de Porto-Vecchio (Portivechju) réunira professionnels, institutions et experts le jeudi 19 novembre à l’occasion de la 6e édition des Ateliers du Tourisme Durable.



Organisée à l’Espace Jean-Paul de Rocca Serra, cette journée aura pour fil conducteur « Raconter, Préserver, Transmettre : le Sud Corse en chemin » .



La matinée sera consacrée à deux thématiques : la valorisation des chemins et du patrimoine naturel en moyenne montagne, ainsi que l’œnotourisme et la manière de faire découvrir la Corse à travers ses vins, son histoire et ses terroirs.