Train en Europe : SAP Concur intègre ÖBB, Trenitalia en phase pilote

SAP Concur étend son offre ferroviaire.



Selon un communiqué de presse, ÖBB est le dernier opérateur ajouté au réseau européen de Concur Travel, développé avec Trainline.



Depuis le début de ce partenariat, six opérateurs de cinq pays ont été intégrés : UK Rail via Trainline, qui regroupe les compagnies britanniques, SBB, Renfe, Iryo, SNCF et ÖBB.



L’outil couvre les trajets nationaux, avec des fonctions propres à chaque opérateur, comme le split ticketing au Royaume-Uni. Les voyageurs venant de l’extérieur de l’Europe peuvent réserver leur correspondance en train avant leur départ.



Pour les trajets transfrontaliers, la fonctionnalité Journey Stitching réunit les segments de plusieurs opérateurs en un seul itinéraire et une seule réservation. Chaque tronçon reste exploité par son transporteur.



Au Royaume-Uni, les réservations ferroviaires dans Concur Travel ont doublé en un an après la migration de la plateforme en février 2024.