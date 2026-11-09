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Train en Europe : SAP Concur intègre ÖBB, Trenitalia en phase pilote

six opérateurs dans cinq pays, Trenitalia en phase pilote


SAP Concur intègre l’opérateur autrichien ÖBB à Concur Travel, en partenariat avec Trainline. Six opérateurs ferroviaires de cinq pays européens y sont désormais réservables, y compris pour des trajets transfrontaliers combinés en une seule réservation. Trenitalia est en phase pilote.


Rédigé par le Lundi 9 Novembre 2026 à 10:30

Train en Europe : SAP Concur intègre ÖBB, Trenitalia en phase pilote - Auteur T.Schneider
Train en Europe : SAP Concur intègre ÖBB, Trenitalia en phase pilote - Auteur T.Schneider
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SAP Concur étend son offre ferroviaire.

Selon un communiqué de presse, ÖBB est le dernier opérateur ajouté au réseau européen de Concur Travel, développé avec Trainline.

Depuis le début de ce partenariat, six opérateurs de cinq pays ont été intégrés : UK Rail via Trainline, qui regroupe les compagnies britanniques, SBB, Renfe, Iryo, SNCF et ÖBB.

L’outil couvre les trajets nationaux, avec des fonctions propres à chaque opérateur, comme le split ticketing au Royaume-Uni. Les voyageurs venant de l’extérieur de l’Europe peuvent réserver leur correspondance en train avant leur départ.

Pour les trajets transfrontaliers, la fonctionnalité Journey Stitching réunit les segments de plusieurs opérateurs en un seul itinéraire et une seule réservation. Chaque tronçon reste exploité par son transporteur.

Au Royaume-Uni, les réservations ferroviaires dans Concur Travel ont doublé en un an après la migration de la plateforme en février 2024.

Trenitalia en phase pilote

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Deux fonctions d’IA sont disponibles : une recherche de gare qui accepte les requêtes multilingues ou mal orthographiées, et une rubrique « Best trains for you ». Cette rubrique met en avant les liaisons selon la durée, le nombre de correspondances ou le prix.

La modification d’horaire, l’échange de billet et le remboursement partiel seront proposés « prochainement ».

Trenitalia, en phase pilote, ajoutera l’Italie et Trenitalia France, notamment sur Paris–Lyon. BeNe Rail doit ensuite intégrer la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas.

Pour Paul Dear, VP Concur Travel EMEA chez SAP Concur, « le train cesse d’être un simple plus pour les voyageurs et devient une véritable option de voyage, directement réservable, que les entreprises peuvent intégrer à leur politique de voyage », déclare-t-il dans le communiqué.

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Tags : sap concur, trenitalia
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