Derrière chaque vol Corsair, des échanges qui font vivre les territoires

Dans les territoires ultramarins, le fret aérien répond à des besoins variés : transport de denrées alimentaires, de produits pharmaceutiques, de colis express pour La Poste, Chronopost et DHL, ou encore de fret funéraire. Il permet également d’acheminer rapidement des marchandises périssables et du matériel médical lorsque les délais sont déterminants.



Cette activité favorise le développement des filières agricoles locales, en facilitant l’acheminement des productions ultramarines vers les marchés de l’Hexagone. À La Réunion comme aux Antilles, Corsair participe ainsi à la commercialisation de produits frais, dont les fruits et les produits de la mer. La proximité de Paris-Orly avec le marché international de Rungis constitue un atout pour leur distribution sur le marché français.



Cette contribution aux échanges économiques se prolonge en Afrique de l’Ouest, notamment sur la liaison Paris–Abidjan. Corsair est le premier transporteur de fret au départ d’Abidjan vers l’Europe et le deuxième au départ de Paris vers la Côte d’Ivoire. Ces liaisons facilitent aussi bien l’exportation de productions agricoles ivoiriennes vers les marchés européens que l’approvisionnement du pays en denrées alimentaires et en produits spécialisés. Au Bénin, le transport d’ananas vers l’Europe offre aux producteurs locaux un accès aux marchés internationaux.



À travers ces échanges, le fret aérien participe à la continuité des approvisionnements et au développement des filières agricoles locales en créant des liens économiques entre les territoires.