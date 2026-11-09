Derrière chaque vol Corsair, des échanges qui font vivre les territoires

Un réseau et une flotte au service du fret aérien
Corsair s’appuie sur un réseau comprenant des liaisons directes entre plusieurs villes régionales françaises et les Outre-mer. La compagnie est la seule compagnie aérienne française à proposer des vols long-courriers directs depuis la province vers les territoires ultramarins. Cette présence dans les régions renforce les connexions entre les différents bassins économiques français.
Pour assurer ses opérations, Corsair exploite exclusivement des Airbus A330neo. Leur masse maximale au décollage peut atteindre 251 tonnes, contre 230 tonnes pour les anciennes générations d’appareils, offrant ainsi des capacités adaptées au transport de marchandises. Chaque vol transporte en moyenne 60 m³ de fret, soit environ 10 tonnes, une capacité qui varie entre autres selon le poids des bagages des passagers.
Corsair optimise les capacités disponibles en soute, notamment grâce à l’utilisation de conteneurs AMF, adaptés au transport aérien et permettant de regrouper et de sécuriser les bagages et les marchandises. Cette organisation contribue à atteindre un taux de remplissage de la soute (bagages et fret) proche de 100 % sur la majorité des vols vers les Outre-mer. Les performances des A330neo permettent par ailleurs de réduire, par siège, la consommation de carburant jusqu’à 15 % et les émissions de CO₂ d’environ 25 %.
Pour assurer ses opérations, Corsair exploite exclusivement des Airbus A330neo. Leur masse maximale au décollage peut atteindre 251 tonnes, contre 230 tonnes pour les anciennes générations d’appareils, offrant ainsi des capacités adaptées au transport de marchandises. Chaque vol transporte en moyenne 60 m³ de fret, soit environ 10 tonnes, une capacité qui varie entre autres selon le poids des bagages des passagers.
Corsair optimise les capacités disponibles en soute, notamment grâce à l’utilisation de conteneurs AMF, adaptés au transport aérien et permettant de regrouper et de sécuriser les bagages et les marchandises. Cette organisation contribue à atteindre un taux de remplissage de la soute (bagages et fret) proche de 100 % sur la majorité des vols vers les Outre-mer. Les performances des A330neo permettent par ailleurs de réduire, par siège, la consommation de carburant jusqu’à 15 % et les émissions de CO₂ d’environ 25 %.
Des échanges essentiels entre l’Hexagone, les Outre-mer et l’Afrique
Dans les territoires ultramarins, le fret aérien répond à des besoins variés : transport de denrées alimentaires, de produits pharmaceutiques, de colis express pour La Poste, Chronopost et DHL, ou encore de fret funéraire. Il permet également d’acheminer rapidement des marchandises périssables et du matériel médical lorsque les délais sont déterminants.
Cette activité favorise le développement des filières agricoles locales, en facilitant l’acheminement des productions ultramarines vers les marchés de l’Hexagone. À La Réunion comme aux Antilles, Corsair participe ainsi à la commercialisation de produits frais, dont les fruits et les produits de la mer. La proximité de Paris-Orly avec le marché international de Rungis constitue un atout pour leur distribution sur le marché français.
Cette contribution aux échanges économiques se prolonge en Afrique de l’Ouest, notamment sur la liaison Paris–Abidjan. Corsair est le premier transporteur de fret au départ d’Abidjan vers l’Europe et le deuxième au départ de Paris vers la Côte d’Ivoire. Ces liaisons facilitent aussi bien l’exportation de productions agricoles ivoiriennes vers les marchés européens que l’approvisionnement du pays en denrées alimentaires et en produits spécialisés. Au Bénin, le transport d’ananas vers l’Europe offre aux producteurs locaux un accès aux marchés internationaux.
À travers ces échanges, le fret aérien participe à la continuité des approvisionnements et au développement des filières agricoles locales en créant des liens économiques entre les territoires.
Cette activité favorise le développement des filières agricoles locales, en facilitant l’acheminement des productions ultramarines vers les marchés de l’Hexagone. À La Réunion comme aux Antilles, Corsair participe ainsi à la commercialisation de produits frais, dont les fruits et les produits de la mer. La proximité de Paris-Orly avec le marché international de Rungis constitue un atout pour leur distribution sur le marché français.
Cette contribution aux échanges économiques se prolonge en Afrique de l’Ouest, notamment sur la liaison Paris–Abidjan. Corsair est le premier transporteur de fret au départ d’Abidjan vers l’Europe et le deuxième au départ de Paris vers la Côte d’Ivoire. Ces liaisons facilitent aussi bien l’exportation de productions agricoles ivoiriennes vers les marchés européens que l’approvisionnement du pays en denrées alimentaires et en produits spécialisés. Au Bénin, le transport d’ananas vers l’Europe offre aux producteurs locaux un accès aux marchés internationaux.
À travers ces échanges, le fret aérien participe à la continuité des approvisionnements et au développement des filières agricoles locales en créant des liens économiques entre les territoires.
Une capacité de mobilisation en situation d’urgence
Au-delà de son implication dans les échanges commerciaux, le fret aérien joue un rôle déterminant lorsque les territoires sont confrontés à une crise. Après le passage du cyclone Chido à Mayotte, en décembre 2024, Corsair a affrété plus d’une dizaine de vols cargo dédiés à l’acheminement de matériel humanitaire, d’équipements médicaux et d’infrastructures essentielles, dont un hôpital mobile et des unités de potabilisation de l’eau.
Cette mobilisation a permis un acheminement rapide d’équipements indispensables dans un territoire fortement touché par la catastrophe. Elle illustre la capacité du transport aérien à répondre à des besoins urgents lorsque les infrastructures sont fragilisées et que la rapidité d’intervention est essentielle.
Cette mobilisation a permis un acheminement rapide d’équipements indispensables dans un territoire fortement touché par la catastrophe. Elle illustre la capacité du transport aérien à répondre à des besoins urgents lorsque les infrastructures sont fragilisées et que la rapidité d’intervention est essentielle.
Contacter Corsair
HELPDESK AGENCES du lundi au vendredi de 09H00 à 18H00
0820 825 318 (0,15€/min)
helpdeskfrance@corsair.fr
CORSAIR.BIZ Site dédié aux professionnels du voyage
(tarifs agents de voyages, procédures commerciales, offre produit, etc..)
www.corsair.biz
SERVICE GROUPE du lundi au vendredi de 09H00 à 18H00
01 81 94 15 00
groupe@corsair.fr
CORSAIRGROUPE Votre nouvel outil de cotation groupe en ligne
Inscription & renseignements, écrire à GROUPE@corsair.fr
Site web : www.flycorsair.com
0820 825 318 (0,15€/min)
helpdeskfrance@corsair.fr
CORSAIR.BIZ Site dédié aux professionnels du voyage
(tarifs agents de voyages, procédures commerciales, offre produit, etc..)
www.corsair.biz
SERVICE GROUPE du lundi au vendredi de 09H00 à 18H00
01 81 94 15 00
groupe@corsair.fr
CORSAIRGROUPE Votre nouvel outil de cotation groupe en ligne
Inscription & renseignements, écrire à GROUPE@corsair.fr
Site web : www.flycorsair.com
Autres articles
-
Corsair : réduire son empreinte environnementale, vol après vol
-
Corsair : une montée en gamme qui repense l’expérience du voyage long-courrier
-
Corsair, seule compagnie française à relier directement les régions aux Outre-mer
-
Corsair confirme sa capacité à réaliser en interne des visites de maintenance lourde sur Airbus A330neo
-
Le nouveau salon Business de Corsair à La Réunion : Vitrine d’une montée en gamme complète