Dix ans au Sri Lanka : Worldia célèbre l’île avec un éductour exclusif

Rédigé par Worldia le Lundi 9 Novembre 2026 à 00:05



Tea Country, l'invitation à ralentir

Plus au sud, la route grimpe vers les Hautes Terres et le voyage change de rythme. Autour de Nuwara Eliya, la « Little England », d'Ella et de Haputale, les plantations de thé dessinent des terrasses à perte de vue. Le train qui serpente à flanc de montagne compte parmi les plus beaux trajets ferroviaires d'Asie, et le parc de Horton Plains mène les marcheurs jusqu'à la falaise de World's End. L'itinéraire La route du thé , en onze jours, en fait le fil rouge d'un voyage à deux.



Du Sud à la côte Est, des plages pour chaque saison





Quelle que soit la saison, Worldia propose ainsi des voyages combinés, mêlant découverte et séjour balnéaire, modulables à volonté : grâce à des transferts dédiés depuis l'intérieur des terres, l'extension se greffe à n'importe quel circuit. Sa sélection de resorts boutique, souvent les pieds dans l'eau, reste à des tarifs particulièrement compétitifs : des plages dignes des Maldives, sans en avoir les prix. Pour la côte Est, l'itinéraire Le Sri Lanka a une particularité précieuse : la mousson n'arrose pas toutes ses côtes au même moment. De décembre à avril, cap sur le Sud et l'Ouest : Galle et son fort classé à l'Unesco , Mirissa et ses baleines de novembre à mars, Hikkaduwa pour s'initier au surf , Tangalle pour la détente. De mai à septembre, place à la côte Est, plus sauvage : le snorkeling à Pigeon Island , au large de Trincomalee, la baie calme de Passikudah pour les familles ou les vagues d'Arugam Bay.Quelle que soit la saison, Worldia propose ainsi des voyages combinés, mêlant découverte et séjour balnéaire, modulables à volonté : grâce à des transferts dédiés depuis l'intérieur des terres, l'extension se greffe à n'importe quel circuit. Sa sélection de resorts boutique, souvent les pieds dans l'eau, reste à des tarifs particulièrement compétitifs : des plages dignes des Maldives, sans en avoir les prix. Pour la côte Est, l'itinéraire Cap à l'Est , en quatorze jours, emmène vos clients hors des sentiers battus.



Kalpitiya, Wilpattu et Jaffna, les nouveautés



Une destination à vendre toute l'année





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À la clé, un positionnement tarifaire particulièrement compétitif, des inclusions transparentes et une hôtellerie de catégorie supérieure, pour offrir à vos clients le meilleur rapport qualité-prix de l'île.



Vous ne maîtrisez pas encore la destination ? Les Travel Advisors de Worldia, experts du Sri Lanka, vous conseillent à chaque étape, du choix de l'itinéraire aux dernières recommandations avant le départ. Et sur place, Worldia travaille depuis le lancement de sa programmation avec le même réceptif local, qui veille sur chaque séjour : un gage de sérénité pour vous comme pour vos clients. Pour les agents de voyages, le Sri Lanka a tout d'une destination rassurante : une Asie exotique mais accessible, aux routes praticables et à la population largement anglophone, qui séduit aussi bien les couples et les familles que les voyageurs découvrant l'Asie pour la première fois. Grâce à ses deux moussons décalées, elle se vend toute l'année. La sélection hôtelière de Worldia, revue régulièrement par ses équipes production, fait la part belle aux adresses de catégorie supérieure. Du Jetwing Sea, posé face à l'océan à Negombo, à l'Uga Ulagalla et ses villas nichées au milieu des rizières près d'Anuradhapura, chaque adresse a été choisie pour son emplacement et la qualité de son accueil.Les 13 itinéraires de Worldia, comme Une aventure cinghalaise en famille , servent de base à des voyages sur mesure : une nuit de plus à Kandy, une extension à Mirissa ou une escapade vers Jaffna. Et l'île est simple d'accès avec Turkish Airlines, qui relie la France à Colombo via Istanbul.À la clé, un positionnement tarifaire particulièrement compétitif, des inclusions transparentes et une hôtellerie de catégorie supérieure, pour offrir à vos clients le meilleur rapport qualité-prix de l'île.Vous ne maîtrisez pas encore la destination ? Les Travel Advisors de Worldia, experts du Sri Lanka, vous conseillent à chaque étape, du choix de l'itinéraire aux dernières recommandations avant le départ. Et sur place, Worldia travaille depuis le lancement de sa programmation avec le même réceptif local, qui veille sur chaque séjour : un gage de sérénité pour vous comme pour vos clients.



Un challenge de vente pour gagner l’une des 11 places de l’éductour Sri Lanka





Pour vous aider à vendre la destination, Worldia a aussi consacré au Sri Lanka son webinar « Mardi Desti » du 3 novembre :



Dix ans après les premiers voyages de Worldia sur l'île, le Sri Lanka n'a rien perdu de sa magie. Il se découvre simplement mieux avec ceux qui le connaissent par coeur. Pour fêter ses dix ans sur la destination, Worldia organise, avec Turkish Airlines, un éductour au Sri Lanka du 31 mai au 7 juin 2027. Les 11 places sont à gagner via un challenge de vente ouvert à ses agences partenaires du 30 octobre au 30 novembre 2026. Certains réseaux bénéficient d’un challenge dédié, construit autour de leurs propres enjeux ; les autres agences participent au challenge classique. Les gagnants seront tirés au sort le 15 décembre : une chance par vente Worldia, deux chances par vente Sri Lanka (comptabilisation automatique). De quoi découvrir la destination de l’intérieur avant de la vendre. Toutes les infos : https://sri-lanka-worldia-challenge.netlify.app/ Pour vous aider à vendre la destination, Worldia a aussi consacré au Sri Lanka son webinar « Mardi Desti » du 3 novembre : retrouvez-le en replay Dix ans après les premiers voyages de Worldia sur l'île, le Sri Lanka n'a rien perdu de sa magie. Il se découvre simplement mieux avec ceux qui le connaissent par coeur.