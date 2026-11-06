KM Malta Airlines reliera Bordeaux à Malte

KM Malta Airlines ouvrira une liaison directe entre Bordeaux et Malte à partir du 1er avril 2027, à raison de deux vols par semaine. DepositPhotos.com/gordzam@gmail.com
KM Malta Airlines annonce l’ouverture d’une nouvelle ligne entre Bordeaux et Malte pour la saison estivale 2027.
Les vols débuteront le 1er avril, avec deux rotations hebdomadaires programmées les lundis et jeudis. La compagnie utilisera des Airbus A320neo pour assurer cette liaison.
Les vols débuteront le 1er avril, avec deux rotations hebdomadaires programmées les lundis et jeudis. La compagnie utilisera des Airbus A320neo pour assurer cette liaison.
Deux fréquences hebdomadaires les lundis et jeudis
Le vol KM441 reliera Bordeaux à Malte le lundi, avec un départ à 22 h 05 et une arrivée à 0 h 35 le lendemain.
Le jeudi, le départ est prévu à 10 h 15 pour une arrivée à 12 h 45. Dans le sens retour, le vol KM440 décollera de Malte à 18 h 35 le lundi pour atterrir à Bordeaux à 21 h 15. Le jeudi, il partira à 6 h 45 et arrivera à 9 h 25.
Les horaires sont indiqués en heure locale et restent susceptibles d’être modifiés. Les billets sont disponibles sur le site et l’application de KM Malta Airlines, ainsi qu’auprès des agences de voyages et des canaux de vente agréés.
A lire aussi : KM Malta Airlines et SNCF Voyageurs signent un accord Train + Air
Le jeudi, le départ est prévu à 10 h 15 pour une arrivée à 12 h 45. Dans le sens retour, le vol KM440 décollera de Malte à 18 h 35 le lundi pour atterrir à Bordeaux à 21 h 15. Le jeudi, il partira à 6 h 45 et arrivera à 9 h 25.
Les horaires sont indiqués en heure locale et restent susceptibles d’être modifiés. Les billets sont disponibles sur le site et l’application de KM Malta Airlines, ainsi qu’auprès des agences de voyages et des canaux de vente agréés.
A lire aussi : KM Malta Airlines et SNCF Voyageurs signent un accord Train + Air