SNCF : Marseille, Nice, les Alpes... c'est (enfin!) parti pour le TGV M (Vidéo)

« Les stars se font toujours attendre » a lancé en souriant Jean Castex, président de la SNCF, à l'occasion de l'inauguration du TGV M, désormais appelé TGV Nouvelle Génération, qui s'est lancé de Paris Gare de Lyon direction Marseille, ce vendredi 6 novembre 2026, aux côtés de Philippe Tabarot, ministre des Transports et Martin Sion, directeur général d'Alstom.



« Ce TGV est exceptionnel », a t-il ajouté. « C'est un saut technologique et qualitatif, c'est presque un nouveau concept de TGV, cela explique bien qu'on ait mis dix ans à le concevoir. Ce TGV est là pour répondre aux défis de son temps ».



Le nouvel appareil se distingue d'abord par ses performances énergétiques. Selon les chiffres présentés, il affiche une consommation d'énergie inférieure de 20% à celle des générations précédentes.



Le train est également fabriqué avec 25% de matériaux issus du recyclage. En outre, la quasi-totalité des matériaux qui le composent sont eux-mêmes recyclables, a précisé Jean Castex.



Autre particularité : le TGV M dispose de batteries qui lui permettent de conserver de l'autonomie en cas de coupure de l'alimentation électrique, qui pourraient lui permettre de relier la gare la plus proche. Le chauffage et la climatisation peuvent ainsi continuer à fonctionner malgré une interruption de l'alimentation.



« Tout cela montre bien que ce sera un TGV plus résilient, qui répond aux enjeux climatiques », a souligné le président de la SNCF.