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Arabie saoudite : Dream of the Desert ouvre les réservations de son train de luxe

premiers départs prévus en octobre 2027 au départ de Riyad


Dream of the Desert a annoncé au World Travel Market de Londres l’ouverture des réservations de ses voyages ferroviaires dans le nord de l’Arabie saoudite. Développé par le groupe italien Arsenale, le train de 24 suites partira de Riyad à partir d’octobre 2027. Les tarifs débutent à environ 19 700 euros par couple pour deux nuits.


Rédigé par le Mercredi 4 Novembre 2026 à 14:10

Arabie saoudite : Dream of the Desert ouvre les réservations de son train de luxe. Un voyage consacré à AlUla doit suivre - Depositphotos.com Auteur ambeon
Arabie saoudite : Dream of the Desert ouvre les réservations de son train de luxe. Un voyage consacré à AlUla doit suivre - Depositphotos.com Auteur ambeon
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L’Arabie saoudite aura son train de luxe à travers le désert.

Dream of the Desert a ouvert le 4 novembre 2026 les réservations de ses premiers voyages dans le nord du pays, indique un communiqué de presse diffusé lors du World Travel Market (WTM) de Londres. Les premiers départs sont prévus en octobre 2027 depuis Riyad.

Le train a été développé par le groupe hôtelier italien Arsenale, en partenariat avec Saudi Arabia Railways. Dans sa première phase, il comptera 24 cabines-suites, une voiture-restaurant et une voiture Majlis.

Dream of the Desert : deux itinéraires au départ de Riyad

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The Desert Kingdoms dure quatre jours et trois nuits. Il traverse les régions d’Al Jouf et de Haïl, avec un dîner-spectacle au château de Dumat Al-Jandal et une étape dans les monts Aja. Shadows of Aja dure trois jours et deux nuits.

Il relie Haïl et Al Qassim, avec une soirée d’astronomie dans le désert et, selon la saison, une extension vers les étendues de sel d’Al-Awshaziyah.

Un voyage consacré à AlUla doit suivre. Des formats privés sont aussi proposés : The Signature Escape, sur une journée, et The Desert Odyssey, sur deux jours dans les monts Aja. Les départs des deux itinéraires réguliers peuvent être privatisés.

Les tarifs débutent à 86 250 riyals saoudiens, soit environ 19 700 euros, par couple et par suite pour un voyage de deux nuits. Ce prix comprend la TVA, les repas à bord et aux escales ainsi que les expériences.

La réservation est ouverte aux voyageurs comme aux conseillers en voyages. « Nous invitons nos partenaires internationaux du secteur du voyage à être parmi les premiers à découvrir cette offre et à la proposer aux voyageurs du monde entier », a déclaré Ageel Al-Shaibani, directeur général de l’Autorité saoudienne du tourisme (STA), dans le communiqué.

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Tags : arabie saoudite
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