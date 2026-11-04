Arabie saoudite : Dream of the Desert ouvre les réservations de son train de luxe

The Desert Kingdoms dure quatre jours et trois nuits. Il traverse les régions d’Al Jouf et de Haïl, avec un dîner-spectacle au château de Dumat Al-Jandal et une étape dans les monts Aja. Shadows of Aja dure trois jours et deux nuits.



Il relie Haïl et Al Qassim, avec une soirée d’astronomie dans le désert et, selon la saison, une extension vers les étendues de sel d’Al-Awshaziyah.



Un voyage consacré à AlUla doit suivre. Des formats privés sont aussi proposés : The Signature Escape, sur une journée, et The Desert Odyssey, sur deux jours dans les monts Aja. Les départs des deux itinéraires réguliers peuvent être privatisés.



Les tarifs débutent à 86 250 riyals saoudiens, soit environ 19 700 euros, par couple et par suite pour un voyage de deux nuits. Ce prix comprend la TVA, les repas à bord et aux escales ainsi que les expériences.



La réservation est ouverte aux voyageurs comme aux conseillers en voyages. « Nous invitons nos partenaires internationaux du secteur du voyage à être parmi les premiers à découvrir cette offre et à la proposer aux voyageurs du monde entier », a déclaré Ageel Al-Shaibani, directeur général de l’Autorité saoudienne du tourisme (STA), dans le communiqué.