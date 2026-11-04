" Le transporteur prend le risque de l'exploitation de la ligne.



C'est pour ça qu'on est très précautionneux et très vigilants dans le choix des lignes que nous ouvrons. Nous avons bien scruté les moments de l'année et les autocaristes pour être sûrs de la rentabilité du tronçon avant le lancement.



Et cela, nous le savons de par notre expérience, mais aussi celle des transporteurs. Nous avons construit ensemble l'offre, donc les lignes, les fiches horaires, les heures de départ, d'arrivée, les passages en station, etc., pour être sûrs de garantir la rentabilité sur une année ", nous explique-t-il.



Le développement paraît mesuré et pragmatique, afin de permettre aux entreprises de s'y retrouver financièrement, d'autant que le contexte est assez peu propice, en raison des cours du pétrole.



Malgré tout, pas question de revenir sur les tarifs accessibles qui restent le cœur de l'offre de PACO, comme de ses prédécesseurs et de son unique concurrente.



" Nous voulons répondre à un besoin qui existe, c'est-à-dire se déplacer en France avec un billet à un prix compris entre 5 et 30 euros.



Les passagers sont évidemment très attentifs au prix et le moindre euro compte. L'idée, c'est de garder des prix attractifs pour les voyageurs qui ont un pouvoir d'achat modeste, tout en proposant une prestation qui est au niveau de ce qu'on peut attendre en 2026 dans un car.



Pour cela, nous travaillons avec les meilleurs transporteurs de BlaBlaBus, ceux qui ont une excellente satisfaction client, grâce aux conducteurs, à la propreté du véhicule, aux toilettes et aux prises électriques qui fonctionnent. Notre mantra, c'est l'autocar en mieux, " conclut Arthur Bertrand.



Bonne route à PACO !