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Skyscanner : un comparateur de séjours vol + hôtel en France

des tour-opérateurs et des OTA comme partenaires


Skyscanner lance en France, une offre de séjours, avec un comparateur de formules vol + hôtel qui réunit tour-opérateurs, agences en ligne et compagnies aériennes. L’outil est déjà déployé au Royaume-Uni et en Allemagne. D’autres marchés doivent suivre en 2027.


Rédigé par le Mardi 3 Novembre 2026 à 14:29

Skyscanner : un comparateur de forfaits vol + hôtel en France - Depositphotos.com Auteur Mojahid_Mottakin
Skyscanner : un comparateur de forfaits vol + hôtel en France - Depositphotos.com Auteur Mojahid_Mottakin
Attitude Hotels
Skyscanner élargit son périmètre.

Le comparateur lance en France son offre de séjours en formule vol + hôtel.

L’outil regroupe des tour-opérateurs, des agences de voyages en ligne et des compagnies aériennes partenaires, dont Expedia, Lastminute.com, Trip.com, Sembo et Airngo, précise un communiqué de presse.

Ce comparateur est déjà proposé au Royaume-Uni et en Allemagne. D’autres marchés doivent suivre en 2027.

Skyscanner compare désormais sur une même plateforme les vols, les hôtels, la location de voitures et les séjours. Pour les distributeurs partenaires, l’offre donne accès à une audience revendiquée à plus de 160 millions d’utilisateurs mensuels.

Autres articles
« Notre nouveau produit de comparaison de séjours donne aux vacanciers encore plus de choix lorsqu’ils comparent des forfaits vol + hôtel, en analysant 6 millions de séjours chaque jour auprès des principaux tour-opérateurs français afin de leur trouver les meilleures options selon leur budget », déclare Cat King, vice-présidente commerciale monde de Skyscanner, dans le communiqué.

« Nous constatons déjà une forte demande pour les formules vol + hôtel, ce qui offre aux professionnels du voyage une formidable opportunité de toucher des voyageurs très engagés sur notre plateforme », ajoute-t-elle.

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Tags : skyscanner
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