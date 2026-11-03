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Paris : une fréquentation touristique soutenue en septembre

Boostée par les salons professionnels, Céline Dion et la visite du pape


Le baromètre du tourisme parisien d'octobre 2026 fait état d'une fréquentation en hausse en septembre, avec un taux d'occupation hôtelier de 89,1% dans Paris intra-muros. Les salons professionnels, les concerts de Céline Dion et la visite du pape Léon XIV ont notamment accompagné cette dynamique. Les premières tendances d'octobre restent également positives.


Rédigé par le Mardi 3 Novembre 2026 à 10:59

Paris a enregistré une hausse de sa fréquentation touristique en septembre 2026 - DepositPhotos.com, ixuskmitl@hotmail.com
Paris a enregistré une hausse de sa fréquentation touristique en septembre 2026 - DepositPhotos.com, ixuskmitl@hotmail.com
Attitude Hotels
Le tourisme parisien a enregistré une nouvelle progression en septembre 2026.

Selon le dernier baromètre publié par Paris je t'aime - Office de Tourisme, le taux d'occupation hôtelier a atteint 89,1% dans Paris intra-muros, soit 2,3 points de plus qu'en septembre 2025.

La fréquentation est estimée à 3,2 millions de touristes dans la capitale et à 3,8 millions dans le Grand Paris. Les arrivées aériennes internationales ont progressé de 0,7%, à 1,13 million.

Plusieurs événements professionnels et rendez-vous internationaux ont contribué à soutenir l'activité, tandis que les premières données d'octobre confirment la tendance.

Une fréquentation portée par les événements

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Les salons professionnels ont soutenu l'activité hôtelière, avec plusieurs pics d'occupation supérieurs à 95%, notamment pendant Maison&Objet, IFTM et le Congrès national des experts-comptables.

IFTM a accueilli 34 638 professionnels, en hausse de 8,2% sur un an.

Les concerts de Céline Dion à Paris La Défense Arena ont coïncidé avec un taux d'occupation hôtelier moyen de 94% dans Paris intra-muros les soirs concernés.

La visite du pape Léon XIV, les 25 et 26 septembre, a également accompagné un pic de fréquentation, avec près de 450 000 touristes et excursionnistes supplémentaires le 26 septembre par rapport à 2025.

Sur les trois premières semaines d'octobre, le nombre de touristes dans Paris intra-muros a progressé de 8,3%.

Les réservations hôtelières restent orientées à la hausse pour les trois prochains mois, malgré un léger retard par rapport à 2025 pour novembre (-1,9 point) et décembre (-0,5 point).

A lire aussi : Baromètre du tourisme parisien : avril 2026 reste stable malgré un léger recul de l’aérien

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Tags : paris, paris je t'aime
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