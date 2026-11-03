Paris : une fréquentation touristique soutenue en septembre

Paris a enregistré une hausse de sa fréquentation touristique en septembre 2026 - DepositPhotos.com, ixuskmitl@hotmail.com
Le tourisme parisien a enregistré une nouvelle progression en septembre 2026.
Selon le dernier baromètre publié par Paris je t'aime - Office de Tourisme, le taux d'occupation hôtelier a atteint 89,1% dans Paris intra-muros, soit 2,3 points de plus qu'en septembre 2025.
La fréquentation est estimée à 3,2 millions de touristes dans la capitale et à 3,8 millions dans le Grand Paris. Les arrivées aériennes internationales ont progressé de 0,7%, à 1,13 million.
Plusieurs événements professionnels et rendez-vous internationaux ont contribué à soutenir l'activité, tandis que les premières données d'octobre confirment la tendance.
Selon le dernier baromètre publié par Paris je t'aime - Office de Tourisme, le taux d'occupation hôtelier a atteint 89,1% dans Paris intra-muros, soit 2,3 points de plus qu'en septembre 2025.
La fréquentation est estimée à 3,2 millions de touristes dans la capitale et à 3,8 millions dans le Grand Paris. Les arrivées aériennes internationales ont progressé de 0,7%, à 1,13 million.
Plusieurs événements professionnels et rendez-vous internationaux ont contribué à soutenir l'activité, tandis que les premières données d'octobre confirment la tendance.
Une fréquentation portée par les événements
Autres articles
-
Équateur : Quito vient à la rencontre des professionnels du tourisme à Paris
-
Paris : plusieurs musées et lieux culturels fermés le 24 octobre en raison de manifestations
-
A Paris, les expositions de l'automne devraient soutenir la fréquentation touristique
-
Paris : la fréquentation touristique reste stable cet été
-
Pullman Paris Tour Eiffel dévoile une nouvelle suite de 185 m²
Les salons professionnels ont soutenu l'activité hôtelière, avec plusieurs pics d'occupation supérieurs à 95%, notamment pendant Maison&Objet, IFTM et le Congrès national des experts-comptables.
IFTM a accueilli 34 638 professionnels, en hausse de 8,2% sur un an.
Les concerts de Céline Dion à Paris La Défense Arena ont coïncidé avec un taux d'occupation hôtelier moyen de 94% dans Paris intra-muros les soirs concernés.
La visite du pape Léon XIV, les 25 et 26 septembre, a également accompagné un pic de fréquentation, avec près de 450 000 touristes et excursionnistes supplémentaires le 26 septembre par rapport à 2025.
Sur les trois premières semaines d'octobre, le nombre de touristes dans Paris intra-muros a progressé de 8,3%.
Les réservations hôtelières restent orientées à la hausse pour les trois prochains mois, malgré un léger retard par rapport à 2025 pour novembre (-1,9 point) et décembre (-0,5 point).
A lire aussi : Baromètre du tourisme parisien : avril 2026 reste stable malgré un léger recul de l’aérien
IFTM a accueilli 34 638 professionnels, en hausse de 8,2% sur un an.
Les concerts de Céline Dion à Paris La Défense Arena ont coïncidé avec un taux d'occupation hôtelier moyen de 94% dans Paris intra-muros les soirs concernés.
La visite du pape Léon XIV, les 25 et 26 septembre, a également accompagné un pic de fréquentation, avec près de 450 000 touristes et excursionnistes supplémentaires le 26 septembre par rapport à 2025.
Sur les trois premières semaines d'octobre, le nombre de touristes dans Paris intra-muros a progressé de 8,3%.
Les réservations hôtelières restent orientées à la hausse pour les trois prochains mois, malgré un léger retard par rapport à 2025 pour novembre (-1,9 point) et décembre (-0,5 point).
A lire aussi : Baromètre du tourisme parisien : avril 2026 reste stable malgré un léger recul de l’aérien