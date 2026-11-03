Paris : une fréquentation touristique soutenue en septembre

Le tourisme parisien a enregistré une nouvelle progression en septembre 2026.



Selon le dernier baromètre publié par Paris je t'aime - Office de Tourisme, le taux d'occupation hôtelier a atteint 89,1% dans Paris intra-muros, soit 2,3 points de plus qu'en septembre 2025.



La fréquentation est estimée à 3,2 millions de touristes dans la capitale et à 3,8 millions dans le Grand Paris. Les arrivées aériennes internationales ont progressé de 0,7%, à 1,13 million.



Plusieurs événements professionnels et rendez-vous internationaux ont contribué à soutenir l'activité, tandis que les premières données d'octobre confirment la tendance.