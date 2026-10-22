Paris : plusieurs musées et lieux culturels fermés le 24 octobre en raison de manifestations

Plusieurs grands musées parisiens seront exceptionnellement fermés ce samedi 24 octobre 2026 en raison des manifestations prévues dans la capitale.



Le musée du Louvre, le musée d’Orsay et le musée de l’Orangerie, en raison de la fermeture du jardin des Tuileries, n’accueilleront pas de visiteurs. Le Musée national Picasso-Paris ainsi que le Grand Palais et ses expositions seront également fermés toute la journée.



Des messages informent les potentiels visiteurs de ces fermetures.



Les visiteurs ayant réservé des billets horodatés pour les musées concernés sont invités à se rapprocher des établissements pour connaître les modalités de remboursement.



Le musée d’Orsay et le musée de l’Orangerie précisent que les billets achetés sur leur billetterie officielle seront automatiquement remboursés.