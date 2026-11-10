easyJet ouvre une ligne entre Paris-Orly et Salerne au printemps 2027

Avec cette ouverture, easyJet portera à 13 le nombre de destinations italiennes accessibles directement depuis Paris-Orly.



La compagnie, qui dessert déjà Naples depuis la France, complète ainsi son offre vers la Campanie, en proposant un second point d'accès aérien à la région.



Ce développement intervient alors qu’easyJet indique dans un communiqué, avoir été leader en capacité sur l’axe France-Italie durant l'été 2026.