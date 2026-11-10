easyJet ouvre une ligne entre Paris-Orly et Salerne au printemps 2027

Easy Jet à transportés plus de 3,8 millions de passagers entre la France et l'Italie en 2025. Deposit-Peut
easyJet poursuit le développement de son réseau entre la France et l’Italie. La compagnie aérienne lancera, le 30 avril 2027, une nouvelle liaison directe entre Paris-Orly et Salerne, en Campanie, dans le sud de l’Italie.
La desserte sera assurée deux fois par semaine, les lundis et vendredis. En période estivale, la fréquence passera à trois vols hebdomadaires, avec l’ajout d'une rotation le mercredi.
Le tarif annoncé débute à 50 euros l’aller simple par personne
Cette nouvelle ligne permettra de rejoindre directement Salerne, située à proximité de plusieurs sites touristiques de la région, notamment la côte amalfitaine, Pompéi, Paestum et le parc national du Cilento.
La desserte sera assurée deux fois par semaine, les lundis et vendredis. En période estivale, la fréquence passera à trois vols hebdomadaires, avec l’ajout d'une rotation le mercredi.
Le tarif annoncé débute à 50 euros l’aller simple par personne
Cette nouvelle ligne permettra de rejoindre directement Salerne, située à proximité de plusieurs sites touristiques de la région, notamment la côte amalfitaine, Pompéi, Paestum et le parc national du Cilento.
easyJet renforce sa desserte de l’Italie
Autres articles
-
Paris : une fréquentation touristique soutenue en septembre
-
Équateur : Quito vient à la rencontre des professionnels du tourisme à Paris
-
Paris : plusieurs musées et lieux culturels fermés le 24 octobre en raison de manifestations
-
A Paris, les expositions de l'automne devraient soutenir la fréquentation touristique
-
easyJet : accord trouvé à quelques jours de la grève !
Avec cette ouverture, easyJet portera à 13 le nombre de destinations italiennes accessibles directement depuis Paris-Orly.
La compagnie, qui dessert déjà Naples depuis la France, complète ainsi son offre vers la Campanie, en proposant un second point d'accès aérien à la région.
Ce développement intervient alors qu’easyJet indique dans un communiqué, avoir été leader en capacité sur l’axe France-Italie durant l'été 2026.
La compagnie, qui dessert déjà Naples depuis la France, complète ainsi son offre vers la Campanie, en proposant un second point d'accès aérien à la région.
Ce développement intervient alors qu’easyJet indique dans un communiqué, avoir été leader en capacité sur l’axe France-Italie durant l'été 2026.