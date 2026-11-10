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easyJet ouvre une ligne entre Paris-Orly et Salerne au printemps 2027

Easyjet leader sur l’axe France-Italie durant l'été 2026


EasyJet annonce l’ouverture d’une liaison directe entre Paris-Orly et Salerne, en Italie, à compter du 30 avril 2027. Jusqu’à trois vols hebdomadaires sont prévus.


Rédigé par le Mardi 10 Novembre 2026 à 11:11

Easy Jet à transportés plus de 3,8 millions de passagers entre la France et l'Italie en 2025. Deposit-Peut
Easy Jet à transportés plus de 3,8 millions de passagers entre la France et l'Italie en 2025. Deposit-Peut
Marriott Mauritius
easyJet poursuit le développement de son réseau entre la France et l’Italie. La compagnie aérienne lancera, le 30 avril 2027, une nouvelle liaison directe entre Paris-Orly et Salerne, en Campanie, dans le sud de l’Italie.

La desserte sera assurée deux fois par semaine, les lundis et vendredis. En période estivale, la fréquence passera à trois vols hebdomadaires, avec l’ajout d'une rotation le mercredi.

Le tarif annoncé débute à 50 euros l’aller simple par personne

Cette nouvelle ligne permettra de rejoindre directement Salerne, située à proximité de plusieurs sites touristiques de la région, notamment la côte amalfitaine, Pompéi, Paestum et le parc national du Cilento.

easyJet renforce sa desserte de l’Italie

Autres articles
Avec cette ouverture, easyJet portera à 13 le nombre de destinations italiennes accessibles directement depuis Paris-Orly.

La compagnie, qui dessert déjà Naples depuis la France, complète ainsi son offre vers la Campanie, en proposant un second point d'accès aérien à la région.

Ce développement intervient alors qu’easyJet indique dans un communiqué, avoir été leader en capacité sur l’axe France-Italie durant l'été 2026.

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Tags : easyjet, italie, orly, paris
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