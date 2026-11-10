Le scrutin américain de mi-mandat a d'abord passé pour le prélude à un apaisement avec Téhéran.



Donald Trump ayant imputé la défaite de son camp à la guerre, le Brent est tombé mercredi autour de 94 dollars, un plancher inédit depuis le 4 septembre, soit un repli hebdomadaire supérieur à 10 %.



La zone euro achète son énergie à l'étranger : un carburant moins cher y allège la facture, et la monnaie européenne a touché 1,1267 dollar dans la même journée.



Le répit a été bref. Le pétrole manque toujours : selon le cabinet Vortexa, les expéditions du Golfe n'ont atteint en octobre que les trois quarts de leur volume d'avant-guerre. Des pétroliers ont été attaqués jeudi, Téhéran revendiquant ces tirs, et le Brent est remonté vers 98 dollars, pour revenir à 96,5 dollars lundi matin.

Jeudi, la nervosité a gagné la Bourse de New York.



L'indice S&P 500 a perdu 4,4 % en une seule séance, sa pire journée depuis avril 2025, sous le poids des valeurs de l'intelligence artificielle, menacées par la victoire démocrate. Les investisseurs se sont alors réfugiés sur le franc suisse.



L'emploi américain a fait le reste vendredi : 165 000 postes créés en octobre, pour 65 000 attendus. Les marchés misent maintenant à plus de 75 % sur un relèvement des taux d'intérêt de la Réserve fédérale américaine le 9 décembre.



La zone euro, elle, a enregistré une hausse des prix de 4,0 % en octobre sur douze mois, l'énergie à elle seule de 20,8 %, et la Banque centrale européenne pourrait, selon Reuters, relever le 17 décembre la rémunération des dépôts, aujourd'hui de 2,5 %. Ce geste isolé ne soutiendrait l'euro que faiblement : les budgets d'achat hors zone euro resteront suspendus au baril et aux statistiques américaines.