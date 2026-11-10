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Taux de change : le dollar reprend des forces [ABO]

La chronique de Mondial Change, spécialiste paiements internationaux et risque de change


Après un bref répit lié au recul du pétrole, les marchés des changes ont retrouvé leur nervosité. Entre tensions dans le Golfe, rebond du dollar et incertitudes sur les taux américains, les devises évoluent au rythme des prochaines statistiques économiques.


Rédigé par le Mardi 10 Novembre 2026 à 07:20

Situation économique

Taux de change : le dollar reprend des forces - Depositphotos.com Auteur VadimVasenin
Taux de change : le dollar reprend des forces - Depositphotos.com Auteur VadimVasenin
Marriott Mauritius
Le scrutin américain de mi-mandat a d'abord passé pour le prélude à un apaisement avec Téhéran.

Donald Trump ayant imputé la défaite de son camp à la guerre, le Brent est tombé mercredi autour de 94 dollars, un plancher inédit depuis le 4 septembre, soit un repli hebdomadaire supérieur à 10 %.

La zone euro achète son énergie à l'étranger : un carburant moins cher y allège la facture, et la monnaie européenne a touché 1,1267 dollar dans la même journée.

Le répit a été bref. Le pétrole manque toujours : selon le cabinet Vortexa, les expéditions du Golfe n'ont atteint en octobre que les trois quarts de leur volume d'avant-guerre. Des pétroliers ont été attaqués jeudi, Téhéran revendiquant ces tirs, et le Brent est remonté vers 98 dollars, pour revenir à 96,5 dollars lundi matin.
Jeudi, la nervosité a gagné la Bourse de New York.

L'indice S&P 500 a perdu 4,4 % en une seule séance, sa pire journée depuis avril 2025, sous le poids des valeurs de l'intelligence artificielle, menacées par la victoire démocrate. Les investisseurs se sont alors réfugiés sur le franc suisse.

L'emploi américain a fait le reste vendredi : 165 000 postes créés en octobre, pour 65 000 attendus. Les marchés misent maintenant à plus de 75 % sur un relèvement des taux d'intérêt de la Réserve fédérale américaine le 9 décembre.

La zone euro, elle, a enregistré une hausse des prix de 4,0 % en octobre sur douze mois, l'énergie à elle seule de 20,8 %, et la Banque centrale européenne pourrait, selon Reuters, relever le 17 décembre la rémunération des dépôts, aujourd'hui de 2,5 %. Ce geste isolé ne soutiendrait l'euro que faiblement : les budgets d'achat hors zone euro resteront suspendus au baril et aux statistiques américaines.


Taux de change : le point technique

Le dollar canadien a le plus souffert du repli du brut, qui ampute les recettes d'exportation du pays, et d'un recul inattendu de l'emploi au Canada en octobre.

Sur sept jours, la monnaie européenne a pris 0,63 % contre elle, à 1,5745 lundi matin : un autotour canadien facturé en monnaie locale se paie un peu moins cher que la semaine passée. Selon nous, ce mouvement durerait si le Brent repassait sous 95 dollars.

Face à la devise américaine, l'euro a buté mercredi juste sous 1,13, puis a reculé jeudi et vendredi, pour revenir à 1,1170 lundi matin. Les prix américains d'octobre, publiés mardi, décideront de la suite : s'ils renforcent l'idée que la Fed relèvera ses taux, l'euro pourrait redescendre vers 1,1050, quand un apaisement confirmé dans le Golfe le ramènerait vers 1,1300.

La chute des actions a profité au franc suisse, contre lequel l'euro a cédé 0,55 %, à 0,9148, et qui pourrait encore s'apprécier si les Bourses poursuivaient leur baisse. Le relèvement du taux directeur britannique à 4 %, jeudi, était attendu de longue date : déjà compris dans les cours, il a laissé la livre à 0,8343 pour un euro.

La Thaïlande ouvre sa haute saison avec une monnaie légèrement raffermie : environ 37,8 bahts pour un euro, soit 0,7 % de moins qu'il y a un mois. Le pays achète lui aussi son pétrole à l'étranger, et un baril moins cher soutient donc sa monnaie.

Sa banque centrale maintient par ailleurs son taux principal à 1 %, l'un des plus bas d'Asie, ce qui limite l'attrait du baht pour les capitaux. Un circuit à Bangkok facturé en bahts coûte un peu plus qu'au début d'octobre, sans bouleversement.

SUPPORTS HEBDO RÉSISTANCES HEBDO
S2 S1 R1 R2
EUR/USD 1,1050 1,1110 1,1230 1,1300
EUR/GBP 0,8270 0,8310 0,8380 0,8420
EUR/CHF 0,9060 0,9100 0,9190 0,9230
EUR/CAD 1,5600 1,5670 1,5820 1,5890
EUR/JPY 174,80 175,70 177,80 178,80

Les supports et résistances affichés ci-dessous indiquent respectivement les points bas et hauts au sein desquels les cours devraient évoluer dans le courant de la semaine.

Les annonces à suivre

Le rendez-vous décisif tombe dès mardi. La hausse des prix d'octobre aux États-Unis testera le scénario d'un relèvement des taux américains en décembre : au-delà des attentes, elle le renforcerait et ferait monter le dollar, donc le coût des prestations réglées dans cette monnaie.

Mercredi, le marché obligataire américain ferme pour le Veterans Day. Il y aura ce jour-là moins d'acheteurs et de vendeurs, et une opération de change en dollars coûtera un peu plus que d'habitude.

La fin de semaine complète le tableau : jeudi, la croissance britannique du troisième trimestre, puis vendredi les prix de gros américains, qui diront si le pétrole cher se transmet aux prix de l'industrie, et la croissance de la zone euro.

Jour Heure Pays Indicateur À quoi s'attendre ?
Mar. 10/11 14:30 États-Unis Inflation (octobre) +0,2 % à +0,3 % sur un mois attendu, après +0,6 % en septembre.
Mar. 10/11 14:30 États-Unis Inflation sous-jacente (octobre) +0,2 % sur un mois attendu, après +0,3 %.
Jeu. 12/11 08:00 Royaume-Uni PIB du 3e trimestre (première estimation) Premier bilan de croissance après la hausse des taux de la BoE.
Ven. 13/11 14:30 États-Unis Prix à la production (octobre) Transmission du coût de l'énergie aux prix industriels.

Les informations présentées sur cette publication vous sont communiquées à titre purement informatif et ne constituent ni un conseil d’investissement, ni une offre de vente, ni une sollicitation d’achat, et ne doivent en aucun cas servir de base ou être pris en compte comme une incitation à s’engager dans un quelconque investissement.

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Mondial Change est un établissement financier français, fondé en 2015, spécialisé dans la gestion des paiements internationaux et du risque de change.

Mondial Change accompagne notamment de nombreux acteurs du tourismes, agences de voyages, groupistes, tour-opérateurs, réceptifs...

www.mondialchange.com

Contact : nicolas@mondialchange.com


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Tags : mondial change, taux de change
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