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Change : pourquoi les voyages au Canada et au Japon pourraient coûter plus cher [ABO]

La chronique de Mondial Change, spécialiste paiements internationaux et risque de change


La remontée du dollar canadien et du yen renchérit les séjours facturés dans ces devises. Sous l’effet du pétrole et des anticipations de taux, l’euro reste sous pression. Les décisions de quatre banques centrales, attendues cette semaine, pourraient rebattre les cartes sur le marché des changes.


Rédigé par le Mardi 27 Octobre 2026 à 07:34

Situation économique

Change : pourquoi les voyages au Canada et au Japon pourraient couter plus cher - Depositphotos.com Auteur VisualGeneration
Change : pourquoi les voyages au Canada et au Japon pourraient couter plus cher - Depositphotos.com Auteur VisualGeneration
PONANT
Le pétrole a repris sa marche en avant. Les tirs des rebelles houthis sur l'Arabie saoudite ont porté le Brent à 116,72 dollars vendredi soir, du jamais vu à la clôture depuis le 29 avril : 6,2 % de plus en sept jours, et près de 70 % au-dessus de sa moyenne de l'an dernier.

Les monnaies, elles, ont surtout suivi les banques centrales : celles dont les investisseurs attendent un rehaussement des taux d'intérêt ont progressé. Le dollar canadien en donne l'illustration la plus nette.

La banque centrale du Canada a prévenu que l'inflation serait « nettement plus élevée » qu'elle ne l'estimait en juillet, et une hausse de ses taux mercredi est désormais jugée probable à plus de 75 %, contre une chance sur trois sept jours avant. Rien n'est joué pour autant : le pays a détruit 68 000 emplois en septembre.

Le yen, lui, doit sa progression à la peur. Jeudi, l'indice des valeurs technologiques américaines a perdu 2,6 % et les investisseurs se sont replacés sur la monnaie japonaise, vers laquelle ils se réfugient quand les marchés tremblent. La perspective d'une hausse des taux japonais en décembre a fait le reste.

L'euro n'a profité d'aucune de ces deux forces. La zone euro achète son énergie à l'étranger : un baril cher alourdit sa facture et ralentit son activité. Le premier indice d'activité d'octobre est tombé à 51,9, alors que 52,7 était attendu. Ce coup de frein retient, selon nous, la Banque centrale européenne. Tant que le brut reste à ce niveau, l'euro restera mal armé face aux monnaies dont les taux montent.


Taux de change : le point technique

Deux monnaies sont revenues à leur meilleur niveau face à l'euro depuis le début de juillet. Il fallait vendredi 1,5665 dollar canadien pour un euro au cours de référence de la Banque centrale européenne, soit 1,69 % de moins que sept jours plus tôt, et 175,51 yens, soit 1,30 % de moins.

Un autotour au Québec ou un circuit au Japon facturés dans la monnaie du pays coûtent donc davantage qu'à la mi-octobre. Ce niveau ne tiendra, selon nous, que si la banque centrale canadienne relève bien ses taux mercredi : sans geste de sa part, l'euro remonterait vers 1,5920 dollar canadien.

Les autres monnaies ont moins bougé. L'euro vaut 0,8373 livre, 0,9227 franc suisse et 1,1193 dollar, après des replis de 0,78 %, 0,49 % et 0,53 %. Ce recul face au dollar vient de l'euro, en baisse contre toutes ces monnaies, et non d'une vigueur particulière de la devise américaine.

Nous voyons l'euro évoluer entre 1,1110 et 1,1320 dollar cette semaine, plutôt dans le bas de cette fourchette si la Réserve fédérale américaine conforte mercredi la hausse de taux de décembre que presque tous les investisseurs attendent déjà.

L'Égypte, à l'ouverture de sa saison d'hiver, va dans l'autre sens. Sa monnaie faiblit depuis deux semaines, et pour la même raison que l'euro : le pays achète plus de produits pétroliers qu'il n'en vend, et un baril cher y fait grimper la demande de dollars. Le dollar est passé de 53,18 livres égyptiennes le 14 octobre à 55,90 le 25 octobre selon la banque centrale du pays, qui donnait le même jour l'euro à 62,63 livres. Un séjour en mer Rouge facturé en monnaie locale se paie donc moins cher qu'au début du mois.

SUPPORTS HEBDO RÉSISTANCES HEBDO
S2 S1 R1 R2
EUR/USD 1,1110 1,1150 1,1260 1,1320
EUR/GBP 0,8290 0,8330 0,8420 0,8460
EUR/CHF 0,9140 0,9180 0,9270 0,9310
EUR/CAD 1,5500 1,5600 1,5800 1,5920
EUR/JPY 173,50 174,50 176,90 178,00

Les supports et résistances affichés ci-dessous indiquent respectivement les points bas et hauts au sein desquels les cours devraient évoluer dans le courant de la semaine.

Les annonces à suivre

Quatre banques centrales se prononcent en trois jours. Mercredi après-midi, le Canada devrait relever ses taux ; le soir, la Réserve fédérale américaine devrait laisser les siens entre 3,75 % et 4,00 %.

Jeudi, la Banque centrale européenne maintiendrait son taux de dépôt à 2,50 %, selon 70 des 73 économistes interrogés par Reuters au début du mois. Vendredi matin, la banque centrale japonaise conserverait le sien à 1,25 %.

La fin de semaine mesurera les dégâts du pétrole cher. La croissance du troisième trimestre, américaine jeudi puis européenne vendredi, dira si l'activité a tenu. L'inflation allemande d'octobre, vendredi également, livrera la première indication pour l'ensemble de la zone euro.

Jour Heure Pays Indicateur À quoi s'attendre ?
Mer. 28/10 14:45 Canada Décision de la Banque du Canada Relèvement de 2,25 % à 2,50 % attendu par les investisseurs.
Mer. 28/10 19:00 États-Unis Décision de la Fed Maintien de la fourchette de 3,75 % à 4,00 %.
Jeu. 29/10 14:15 Zone euro Décision de la BCE Maintien du taux de dépôt à 2,50 %.
Ven. 30/10 Vers 04:00 Japon Décision de la Banque du Japon Maintien à 1,25 % ; hausse escomptée en décembre.
Ven. 30/10 14:00 Allemagne Inflation préliminaire d'octobre Premier indice de l'inflation d'octobre en zone euro.

Les informations présentées sur cette publication vous sont communiquées à titre purement informatif et ne constituent ni un conseil d’investissement, ni une offre de vente, ni une sollicitation d’achat, et ne doivent en aucun cas servir de base ou être pris en compte comme une incitation à s’engager dans un quelconque investissement.

Mondial Change est un établissement financier français, fondé en 2015, spécialisé dans la gestion des paiements internationaux et du risque de change.

Mondial Change accompagne notamment de nombreux acteurs du tourismes, agences de voyages, groupistes, tour-opérateurs, réceptifs...

www.mondialchange.com

Contact : nicolas@mondialchange.com


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Tags : mondial change, taux de change
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