Le pétrole a repris sa marche en avant. Les tirs des rebelles houthis sur l'Arabie saoudite ont porté le Brent à 116,72 dollars vendredi soir, du jamais vu à la clôture depuis le 29 avril : 6,2 % de plus en sept jours, et près de 70 % au-dessus de sa moyenne de l'an dernier.



Les monnaies, elles, ont surtout suivi les banques centrales : celles dont les investisseurs attendent un rehaussement des taux d'intérêt ont progressé. Le dollar canadien en donne l'illustration la plus nette.



La banque centrale du Canada a prévenu que l'inflation serait « nettement plus élevée » qu'elle ne l'estimait en juillet, et une hausse de ses taux mercredi est désormais jugée probable à plus de 75 %, contre une chance sur trois sept jours avant. Rien n'est joué pour autant : le pays a détruit 68 000 emplois en septembre.



Le yen, lui, doit sa progression à la peur. Jeudi, l'indice des valeurs technologiques américaines a perdu 2,6 % et les investisseurs se sont replacés sur la monnaie japonaise, vers laquelle ils se réfugient quand les marchés tremblent. La perspective d'une hausse des taux japonais en décembre a fait le reste.



L'euro n'a profité d'aucune de ces deux forces. La zone euro achète son énergie à l'étranger : un baril cher alourdit sa facture et ralentit son activité. Le premier indice d'activité d'octobre est tombé à 51,9, alors que 52,7 était attendu. Ce coup de frein retient, selon nous, la Banque centrale européenne. Tant que le brut reste à ce niveau, l'euro restera mal armé face aux monnaies dont les taux montent.