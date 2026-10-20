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Voyages Couture : Entre deux îles, une marque dédiée à Maurice et Nosy Be

Une marque Voyages Couture


Rémi Roussel et Lisa Sananikone préparent le lancement d’Entre deux îles, une nouvelle marque dédiée à l’île Maurice et Nosy Be. Un projet B2C qui doit voir le jour d’ici janvier 2027 et que les deux jeunes conseillers développent avec le soutien de Barbara Roussel, fondatrice de l’agence Voyages Couture.


Rédigé par le Mercredi 21 Octobre 2026 à 07:25

Le lancement du site internet d'Entre deux îles est prévu pour 2027. @voyages couture
Le lancement du site internet d'Entre deux îles est prévu pour 2027. @voyages couture
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Deux destinations, une marque et un positionnement volontairement très ciblé.

C’est le pari de Rémi Roussel et Lisa Sananikone, qui travaillent au sein de l’agence de voyages Voyages Couture.

Les deux conseillers préparent le lancement d’Entre deux îles, une marque dédiée à deux destinations qu’ils connaissent et apprécient particulièrement : Nosy Be pour Rémi Roussel et l’île Maurice pour Lisa Sananikone.

Le projet doit être lancé d’ici janvier 2027 et sera exclusivement tourné vers le B2C.

Deux destinations, une expertise commune

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L’idée d’Entre deux îles est née d’un échange avec un client de l’agence. Celui-ci recherchait une destination balnéaire pour un premier voyage long-courrier avec son épouse.

« Je mettais en avant Nosy Be et Lisa l’île Maurice. On est entrés dans une sorte de mini-compétition pour présenter les points forts de chaque destination », raconte Rémi Roussel.

Les deux conseillers lui ont finalement proposé deux devis. Une expérience qui leur a donné l’idée de construire une offre autour de ces deux îles.

« On s’est alors dit que ces deux destinations avaient des similitudes, mais aussi des différences qui pouvaient être mises en avant. C’est à partir de là que nous avons décidé de créer Entre deux îles », explique-t-il.

Le concept ne consiste pas à proposer les deux destinations dans un même voyage, mais à devenir spécialiste de chacune d’elles et à orienter le client selon son projet.

« Nous voulons être spécialistes de deux destinations, tout en ayant chacun notre propre expertise », résume Lisa Sananikone.

Du sur-mesure autour de six thématiques

Entre deux îles proposera des séjours sur mesure à l’île Maurice et à Nosy Be. Six grandes thématiques ont déjà été définies : en famille, en couple, entre amis, voyage de noces, "la destination autrement" et mariage.

Les programmes sont encore en cours de construction. Ils seront élaborés à partir des expériences des deux conseillers, de leurs recommandations et de leurs adresses favorites.

« Ce sera vraiment notre signature », souligne Lisa Sananikone.

L’offre pourra mêler différentes expériences, de l’hôtel à la croisière en catamaran en passant par des hébergements plus insolites. Les voyages de groupe pourront également être étudiés lorsqu’ils correspondent à une demande spécifique, même s’ils ne constituent pas le cœur du positionnement.

Une marque de Voyages Couture

Si Entre deux îles constitue un projet porté par Rémi Roussel et Lisa Sananikone, la marque restera intégrée à Voyages Couture, l’agence dirigée par Barbara Roussel, mère de Rémi.

« C’est un projet que nous développons en complément de Voyages Couture », précise Rémi Roussel. Les deux activités resteront distinctes, même si le nouveau projet s’appuie sur l’expertise acquise au sein de l’agence, notamment dans le voyage sur mesure.

Barbara Roussel est également directement impliquée dans le lancement. « Nous nous appuyons sur le cadre de Voyages Couture. Les ventes passent par l’agence et les garanties sont celles de Voyages Couture. C’est pour cela qu’Entre deux îles est une marque de Voyages Couture », précise Lisa Sananikone.

Miser sur le référencement avant les réseaux sociaux

Pour faire connaître la marque, Rémi Roussel et Lisa Sananikone travaillent actuellement sur un site internet. L’objectif sera de proposer des programmes spécifiques et de publier régulièrement des contenus autour des deux destinations.

Pour se faire une place, les jeunes agents de voyages vont mettre l’accent sur le référencement. Les réseaux sociaux, notamment TikTok et Instagram, compléteront ensuite le dispositif.

Le site devrait être mis en ligne d’ici janvier 2027 avec les premiers programmes et articles de blog. Il sera ensuite alimenté régulièrement.

Rester spécialistes

Rémi Roussel a remporté la deuxième place de la Travel Agent Cup 2026. @r.r.
Rémi Roussel a remporté la deuxième place de la Travel Agent Cup 2026. @r.r.
Pas question, pour autant, de multiplier les destinations. Alors que le projet aurait pu évoluer vers Zanzibar ou d’autres îles, Rémi Roussel et Lisa Sananikone souhaitent conserver un positionnement très spécialisé.

« Nous voulons vraiment garder cette étiquette de spécialistes », insiste Rémi Roussel.

Le jeune conseiller a récemment gagné en visibilité auprès de la profession. Il a notamment remporté la deuxième place de la Travel Agents Cup 2026., organisée à l’IFTM Top Resa. Une reconnaissance qui, selon lui, contribue aussi à crédibiliser le lancement d’Entre deux îles.

« Je suis assez confiant dans le lancement de ce projet. Ça m'a crédibilisé auprès de la profession. J'ai reçu pas mal de retours de grands noms de la profession », confie-t-il.

Des extensions pourront toutefois être proposées. La rubrique « L’île Maurice autrement » pourrait ainsi intégrer Rodrigues, tandis que Nosy Be pourrait être combinée avec le nord de Madagascar.

Rémi Roussel et Lisa Sananikone ne prévoient pas non plus, à ce stade, de développer une activité B2B. « Nous aimons le format B2C et nous souhaitons rester sur celui-ci », explique Lisa Sananikone.

Pour approfondir leur connaissance des destinations, les deux conseillers prévoient par ailleurs de nouveaux voyages de repérage. Rémi Roussel doit notamment se rendre à Nosy Be et Madagascar entre mi-novembre et mi-décembre, tandis qu’un voyage à Maurice est prévu.

Avec Entre deux îles, les deux jeunes conseillers entendent ainsi transformer leur connaissance et leur passion pour ces destinations en une nouvelle offre commerciale différenciante.


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Tags : barbara roussel, entre deux iles, Lisa Sananikone, remi roussel, voyages couture
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