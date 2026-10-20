Voyages Couture : Entre deux îles, une marque dédiée à Maurice et Nosy Be

L’idée d’Entre deux îles est née d’un échange avec un client de l’agence. Celui-ci recherchait une destination balnéaire pour un premier voyage long-courrier avec son épouse.



« Je mettais en avant Nosy Be et Lisa l’île Maurice. On est entrés dans une sorte de mini-compétition pour présenter les points forts de chaque destination » , raconte Rémi Roussel.



Les deux conseillers lui ont finalement proposé deux devis. Une expérience qui leur a donné l’idée de construire une offre autour de ces deux îles.



« On s’est alors dit que ces deux destinations avaient des similitudes, mais aussi des différences qui pouvaient être mises en avant. C’est à partir de là que nous avons décidé de créer Entre deux îles » , explique-t-il.



Le concept ne consiste pas à proposer les deux destinations dans un même voyage, mais à devenir spécialiste de chacune d’elles et à orienter le client selon son projet.



« Nous voulons être spécialistes de deux destinations, tout en ayant chacun notre propre expertise », résume Lisa Sananikone.