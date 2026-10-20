Les prix ont augmenté de 3,7 % en un an aux États-Unis en septembre, après 3,4 % en août, et la monnaie américaine a pourtant perdu du terrain. Le taux de référence publié par la Banque centrale européenne donnait vendredi un euro à 1,1253 dollar, soit 0,42 % de plus que sept jours plus tôt. Les prestations réglées en dollars, hôtellerie nord-américaine et croisière comprises, se sont donc très légèrement allégées.



Cette accélération doit presque tout à l'essence, dont le prix a bondi de 9,1 % en un mois : à elle seule, elle explique plus de la moitié de la hausse. En écartant l'énergie et l'alimentation, la progression se limite à 2,6 % sur douze mois. La Réserve fédérale américaine, la Fed, peut donc patienter avant une nouvelle hausse de ses taux d'intérêt, le temps de vérifier que le carburant cher n'entraîne pas les autres prix.



Les investisseurs ont refait ce calcul en trois jours. Mercredi, ils donnaient encore près d'une chance sur deux à une hausse des taux le 28 octobre. Plusieurs dirigeants de la Fed ont ensuite jugé qu'il n'y avait aucune urgence, et Kevin Warsh, qui dirige l'institution, n'a pas voulu vendredi dévoiler la décision à l'avance. La probabilité est retombée autour de 15 %, et des taux attendus plus bas rendent la monnaie américaine moins attirante.



La Bourse américaine a fait le reste. Les valeurs technologiques ont cédé 4,5 % en une semaine et la méfiance a gagné les emprunts qui financent les centres de données. Les investisseurs se sont réfugiés sur la dette de l'État américain, pas sur la monnaie du pays.



Le baril a gagné 4,9 % : l'Europe, qui achète son énergie à l'étranger, y perd, mais une énergie chère rend plus probable un relèvement des taux européens en décembre, ce qui soutient l'euro. Le dollar, selon nous, peut encore s'affaiblir si ce malaise du crédit reste américain ; il remonterait s'il gagnait le monde entier.