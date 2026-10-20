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Taux de change : le dollar recule, l’euro dans l’incertitude [ABO]

La chronique de Mondial Change, spécialiste paiements internationaux et risque de change


Le dollar a cédé du terrain face à l’euro la semaine dernière, malgré l’accélération de l’inflation américaine. Cette semaine, les marchés surveilleront notamment les chiffres de l’inflation au Canada et au Royaume-Uni, ainsi que la revue de la note souveraine française par Moody’s, susceptible de peser sur la monnaie européenne.


Rédigé par le Mardi 20 Octobre 2026 à 07:33

Situation économique

Taux de change : le dollar recule, l’euro sous pression - Depositphotos.com Auteur fotoscool
Taux de change : le dollar recule, l’euro sous pression - Depositphotos.com Auteur fotoscool
CroisiEurope
Les prix ont augmenté de 3,7 % en un an aux États-Unis en septembre, après 3,4 % en août, et la monnaie américaine a pourtant perdu du terrain. Le taux de référence publié par la Banque centrale européenne donnait vendredi un euro à 1,1253 dollar, soit 0,42 % de plus que sept jours plus tôt. Les prestations réglées en dollars, hôtellerie nord-américaine et croisière comprises, se sont donc très légèrement allégées.

Cette accélération doit presque tout à l'essence, dont le prix a bondi de 9,1 % en un mois : à elle seule, elle explique plus de la moitié de la hausse. En écartant l'énergie et l'alimentation, la progression se limite à 2,6 % sur douze mois. La Réserve fédérale américaine, la Fed, peut donc patienter avant une nouvelle hausse de ses taux d'intérêt, le temps de vérifier que le carburant cher n'entraîne pas les autres prix.

Les investisseurs ont refait ce calcul en trois jours. Mercredi, ils donnaient encore près d'une chance sur deux à une hausse des taux le 28 octobre. Plusieurs dirigeants de la Fed ont ensuite jugé qu'il n'y avait aucune urgence, et Kevin Warsh, qui dirige l'institution, n'a pas voulu vendredi dévoiler la décision à l'avance. La probabilité est retombée autour de 15 %, et des taux attendus plus bas rendent la monnaie américaine moins attirante.

La Bourse américaine a fait le reste. Les valeurs technologiques ont cédé 4,5 % en une semaine et la méfiance a gagné les emprunts qui financent les centres de données. Les investisseurs se sont réfugiés sur la dette de l'État américain, pas sur la monnaie du pays.

Le baril a gagné 4,9 % : l'Europe, qui achète son énergie à l'étranger, y perd, mais une énergie chère rend plus probable un relèvement des taux européens en décembre, ce qui soutient l'euro. Le dollar, selon nous, peut encore s'affaiblir si ce malaise du crédit reste américain ; il remonterait s'il gagnait le monde entier.


Taux de change : le point technique

L'euro perd du terrain ce lundi matin face à chacune des monnaies suivies, sans doute à cause des violences survenues lors des manifestations françaises.

Il s'échange contre 0,9253 franc suisse, 0,8421 livre, 1,1225 dollar et 1,5847 dollar canadien. Il faut par ailleurs 177,47 yens pour un euro. La semaine précédente, l'euro avait déjà cédé 0,45 % face à la livre et 0,44 % face au franc : il n'est pas fort, c'est le dollar qui a faibli.

Selon nous, la monnaie européenne ira de 1,1105 à 1,1350 dollar jusqu'à vendredi. Le bas suppose que la France emprunte plus cher avant l'examen de sa note par Moody's, le haut que le malaise du crédit américain s'aggrave sans contaminer les autres pays. Quatre banques centrales se prononcent la semaine prochaine, et l'immobilisme domine : un statu quo américain est jugé probable à 84 % par les marchés, et sur 73 économistes interrogés par Reuters, 70 n'attendent aucun changement du côté européen. Mieux vaut donc fractionner les achats de dollars plutôt que tout engager avant ces réunions.

L'Afrique du Sud, qui entre dans sa belle saison, ne laisse rien gagner à l'acheteur européen. Le rand valait vendredi environ 16,44 pour un dollar, en progression de 0,3 % sur la journée, soutenu par les cours de l'or et du platine, les deux premières exportations du pays. Le dollar, lui, signait sa première baisse hebdomadaire en cinq semaines. Il faut donc à peu près 18,5 rands pour un euro, légèrement moins qu'au début de septembre. Un safari ou un circuit au Cap facturé en rands ne dégage aucune marge supplémentaire sur les départs déjà vendus.

SUPPORTS HEBDO RÉSISTANCES HEBDO
S2 S1 R1 R2
EUR/USD 1,1105 1,1150 1,1270 1,1350
EUR/GBP 0,8340 0,8385 0,8460 0,8505
EUR/CHF 0,9170 0,9210 0,9300 0,9340
EUR/CAD 1,5730 1,5780 1,5945 1,6020
EUR/JPY 175,70 176,60 178,40 179,30

Les supports et résistances affichés ci-dessous indiquent respectivement les points bas et hauts au sein desquels les cours devraient évoluer dans le courant de la semaine.

Les annonces à suivre

La semaine s'ouvre sur le Canada, où les prix de septembre devraient afficher une hausse de 3,2 % sur douze mois, neuf jours avant la décision de la banque centrale canadienne. Mercredi, l'inflation britannique dira si l'énergie chère s'est propagée aux autres prix outre-Manche.

Vendredi réunit deux rendez-vous. Les premières estimations d'activité d'octobre en zone euro ouvrent la journée, puis Moody's réexamine la note de la France, dont la perspective est déjà négative. L'euro souffrirait d'un abaissement, qui renchérirait la dette française face à l'allemande. Le même jour, l'inflation japonaise est attendue en nette accélération, six jours avant la réunion de la banque centrale japonaise.

Jour Heure Pays Indicateur À quoi s'attendre ?
Lun. 19/10 14:30 Canada Inflation de septembre (sur un an) Consensus Reuters : 3,2 % ; août : 3,0 %.
Mer. 21/10 08:00 Royaume-Uni Inflation de septembre (sur un an) Attendue autour de 3,4 % (Newsquawk) ; août : 3,1 %.
Ven. 23/10 01:30 Japon Inflation de septembre Inflation sous-jacente attendue à 2,1 % (Reuters) ; août : 1,7 %.
Ven. 23/10 Soirée France Revue de la note souveraine par Moody's Note actuelle : Aa3, perspective négative.

Les informations présentées sur cette publication vous sont communiquées à titre purement informatif et ne constituent ni un conseil d’investissement, ni une offre de vente, ni une sollicitation d’achat, et ne doivent en aucun cas servir de base ou être pris en compte comme une incitation à s’engager dans un quelconque investissement.

Mondial Change est un établissement financier français, fondé en 2015, spécialisé dans la gestion des paiements internationaux et du risque de change.

Mondial Change accompagne notamment de nombreux acteurs du tourismes, agences de voyages, groupistes, tour-opérateurs, réceptifs...

www.mondialchange.com

Contact : nicolas@mondialchange.com


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Tags : mondial change, taux de change
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