Guadeloupe, Etats-Unis : l'aéroport Marseille-Provence veut multiplier les vols directs en long-courrier

Il y avait foule dans le restaurant des Jardins Sainte-Victoire, au sein du terminal 1 de l’aéroport Marseille-Provence, le 8 octobre dernier.
La raison ? Le traditionnel workshop organisé deux fois par an, avant les saisons estivale et hivernale.
« À chaque édition, plus de 200 participants, compagnies aériennes, agents de voyages, tour-opérateurs, nous font l’honneur de venir », a souligné Julien Boullay, directeur commercial, marketing et services de l’aéroport, selon qui ces rencontres constituent un rendez-vous important pour les professionnels.
L’aéroport, qui a accueilli 11,3 millions de passagers en 2025, souhaite notamment poursuivre le développement des « lignes long-courrier en vol direct depuis Marseille-Provence », explique Julien Boullay.
La raison ? Le traditionnel workshop organisé deux fois par an, avant les saisons estivale et hivernale.
« À chaque édition, plus de 200 participants, compagnies aériennes, agents de voyages, tour-opérateurs, nous font l’honneur de venir », a souligné Julien Boullay, directeur commercial, marketing et services de l’aéroport, selon qui ces rencontres constituent un rendez-vous important pour les professionnels.
L’aéroport, qui a accueilli 11,3 millions de passagers en 2025, souhaite notamment poursuivre le développement des « lignes long-courrier en vol direct depuis Marseille-Provence », explique Julien Boullay.
Corsair et United Airlines renforcent le réseau
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La Guadeloupe était la destination mise à l’honneur lors de cette édition, avec la présence du Comité du tourisme des îles de Guadeloupe et de Corsair.
Objectif : valoriser l’archipel auprès des professionnels du tourisme provençal.
« Nous sommes présents pour montrer le côté archipélagique des six îles », résume Patrick Gaulin, chargé de la promotion de la destination au sein du Comité du tourisme des îles de Guadeloupe.
Pour rappel, Corsair ouvrira une liaison directe entre Marseille et Pointe-à-Pitre à partir du 15 décembre 2026, avec des vols programmés jusqu’à la fin avril 2027.
Pour Mouloud Hammar, responsable commercial régional de la compagnie, cette ouverture s’inscrit dans une stratégie de développement du réseau en région, aux côtés des liaisons vers La Réunion. Corsair a également lancé une liaison entre Toulouse et Pointe-à-Pitre.
L’aéroport a également mis en avant l’ouverture de la ligne Marseille-Strasbourg par Twin Jet à partir du 3 novembre, ainsi que les nouvelles destinations de Transavia vers Bari et Tirana pour l’été 2027, à raison de deux vols par semaine.
Autre nouveauté majeure pour la plateforme : United Airlines qui lancera une liaison directe quotidienne entre Marseille et New York-Newark à partir du 5 juin 2027. Les billets sont déjà commercialisés. La ligne sera opérée en Airbus A321XLR, avec un temps de vol annoncé de 9h15.
Pour l'heure, parmi les conseillers voyages présents lors du workshop et que nous avons pu interroger, cette future liaison n’a pas encore généré de réservations.
Géraldine Guillot, responsable de l'agence Au Temps du Voyage à Aix-en-Provence constate même un recul de l’intérêt pour les États-Unis, lié notamment au contexte politique et au coût de la vie sur place, qui pèse aussi sur les activités touristiques.
New York reste néanmoins demandée, avec des projets de voyage davantage envisagés à la dernière minute.
Objectif : valoriser l’archipel auprès des professionnels du tourisme provençal.
« Nous sommes présents pour montrer le côté archipélagique des six îles », résume Patrick Gaulin, chargé de la promotion de la destination au sein du Comité du tourisme des îles de Guadeloupe.
Pour rappel, Corsair ouvrira une liaison directe entre Marseille et Pointe-à-Pitre à partir du 15 décembre 2026, avec des vols programmés jusqu’à la fin avril 2027.
Pour Mouloud Hammar, responsable commercial régional de la compagnie, cette ouverture s’inscrit dans une stratégie de développement du réseau en région, aux côtés des liaisons vers La Réunion. Corsair a également lancé une liaison entre Toulouse et Pointe-à-Pitre.
L’aéroport a également mis en avant l’ouverture de la ligne Marseille-Strasbourg par Twin Jet à partir du 3 novembre, ainsi que les nouvelles destinations de Transavia vers Bari et Tirana pour l’été 2027, à raison de deux vols par semaine.
Autre nouveauté majeure pour la plateforme : United Airlines qui lancera une liaison directe quotidienne entre Marseille et New York-Newark à partir du 5 juin 2027. Les billets sont déjà commercialisés. La ligne sera opérée en Airbus A321XLR, avec un temps de vol annoncé de 9h15.
Pour l'heure, parmi les conseillers voyages présents lors du workshop et que nous avons pu interroger, cette future liaison n’a pas encore généré de réservations.
Géraldine Guillot, responsable de l'agence Au Temps du Voyage à Aix-en-Provence constate même un recul de l’intérêt pour les États-Unis, lié notamment au contexte politique et au coût de la vie sur place, qui pèse aussi sur les activités touristiques.
New York reste néanmoins demandée, avec des projets de voyage davantage envisagés à la dernière minute.
Les agences de voyages entre attentes et prudence
Parmi les sujets brûlants de cette soirée figuraient aussi les réductions de programme de Volotea.
Selon les données d’OAG la compagnie a réduit de 27,8% son programme de vols prévu en France pour octobre 2026 par rapport à celui initialement publié.
Amandine Pesce de l'agence Eurafrique (Aix-en-Provence) note « un impact limité, mais réel, sur ses clients », tandis que Sylvie Basso, de l'agence Ailleurs Voyage à Trets nous explique « éviter de réserver sur la compagnie lorsqu’une autre solution est disponible ».
Quant à Géraldine Guillot (Au temps du Voyage), elle adopte une approche similaire, tout en soulignant les limites de cette stratégie : sur certaines destinations, comme Venise et son aéroport Marco Polo, les autres transporteurs ne proposent pas nécessairement une desserte équivalente.
Entre nouvelles lignes et adaptation aux aléas du transport aérien, ce workshop automnal a ainsi permis de rapprocher les perspectives des compagnies des préoccupations concrètes des distributeurs.
A lire aussi : Aéroport Marseille Provence : un bilan 2025 entre croissance raisonnée et innovation
Selon les données d’OAG la compagnie a réduit de 27,8% son programme de vols prévu en France pour octobre 2026 par rapport à celui initialement publié.
Amandine Pesce de l'agence Eurafrique (Aix-en-Provence) note « un impact limité, mais réel, sur ses clients », tandis que Sylvie Basso, de l'agence Ailleurs Voyage à Trets nous explique « éviter de réserver sur la compagnie lorsqu’une autre solution est disponible ».
Quant à Géraldine Guillot (Au temps du Voyage), elle adopte une approche similaire, tout en soulignant les limites de cette stratégie : sur certaines destinations, comme Venise et son aéroport Marco Polo, les autres transporteurs ne proposent pas nécessairement une desserte équivalente.
Entre nouvelles lignes et adaptation aux aléas du transport aérien, ce workshop automnal a ainsi permis de rapprocher les perspectives des compagnies des préoccupations concrètes des distributeurs.
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