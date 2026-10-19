La Premium Economy de Condor : le tarif comme argument de vente



Condor : Une expérience Premium

Connaître la Premium Economy de Condor pour mieux la proposer



La Premium Economy de Condor répond à une attente de plus en plus fréquente des voyageurs : bénéficier de davantage de confort sur un vol long-courrier sans pour autant passer au budget d’une Business Class.



Et c’est précisément sur le rapport entre confort et prix que l’offre de Condor devient particulièrement intéressante.



Prenons quatre exemples parlants de tarifs vérifiés le 14 octobre 2026. L’écart constaté entre le tarif Economy Classic et Premium Economy Classic était de :

- 80 € TTC pour un Île Maurice - Paris-CDG via Francfort, avec un départ le 8 décembre 2026

- 100 € TTC pour un Los Cabos - Paris-CDG via Francfort, avec un départ le 11 janvier 2027

- 120 € TTC pour un Cancun - Paris-CDG via Francfort, avec un départ le 7 avril 2027

- 160 € TTC pour un Paris-CDG - Windhoek (Namibie) via Francfort, avec un départ le 29 juin 2027



Sur un voyage long-courrier, un tel écart tarifaire peut donc rendre le passage en Premium Economy particulièrement attractif.



Plus d’espace et un confort pensé pour le long-courrier

À bord de ses Airbus A330neo, Condor propose 64 sièges Premium Economy.



Avec un espacement large de 89 cm pour les jambes, une inclinaison du dossier de 12°, un repose-pieds ajustable et un appui-tête ergonomique réglable sur six positions, le siège est conçu pour offrir une position plus confortable pendant les longues heures de vol.



Chaque passager dispose également d’un écran individuel 4K de 13,3 pouces, ainsi que de ports USB-A et USB-C.



Oreiller et couverture complètent l’expérience à bord, tout comme le système de divertissement individuel proposant notamment une sélection de films en français.



La prestation comprend également plusieurs services prioritaires : Priority Check-in, Priority Boarding et Priority Baggage.



Pour les agents de voyages, ce sont autant d’éléments concrets permettant de valoriser la montée en gamme auprès du client.



Et dans l’assiette aussi, on passe en Premium

L’expérience Premium Economy ne s’arrête pas au siège.



Condor y propose son concept de restauration « Taste the World », avec un menu Premium Economy ainsi qu’une sélection de boissons alcoolisées et non alcoolisées incluses.



Différentes options de repas sont également proposées, notamment des menus végétariens, vegan, sans gluten et bien d’autres.



Le conseil à retenir : comparez systématiquement avant de proposer

C’est probablement le point essentiel à retenir pour les agents de voyages : ne pas partir du principe que la Premium Economy sera nécessairement beaucoup plus chère.



Le réflexe peut être de proposer directement l’Economy lorsque le client recherche un tarif maîtrisé. Pourtant, selon les dates et les destinations, l’écart avec la Premium Economy peut être suffisamment raisonnable pour justifier de présenter les deux options.



La Premium Economy permet ainsi de proposer spontanément une expérience de voyage plus confortable que le client n’aurait peut-être pas envisagée lui-même.



À noter également : Condor propose des tarifs TO en Premium Economy, un élément intéressant à intégrer dans les comparaisons et les offres packagées.



Des Caraïbes à l’Asie : quand la durée du vol donne encore plus de valeur au confort

Cancun, Punta Cana, Montego Bay, Maurice, Zanzibar, Los Cabos, les Maldives, Bangkok, Los Angeles, New York… autant de destinations synonymes de long-courrier et de plusieurs heures passées à bord.



C’est précisément sur ce type de voyage que la Premium Economy prend tout son sens. Condor dessert plus de 80 destinations dans le monde.



Economy, Premium Economy ou Business avec siège-lit : trois expériences pour répondre à chaque voyageur

Le rôle du conseiller reste bien entendu d’orienter chaque voyageur vers la cabine correspondant à son budget, à ses attentes et à sa manière de voyager.



Sur ses Airbus A330neo, Condor propose ainsi trois expériences distinctes.



L’Economy reste adaptée aux voyageurs qui privilégient avant tout la maîtrise de leur budget.



La Premium Economy, donc, qui apporte davantage d’espace et de confort, avec un important espace pour les jambes de 89 cm, une inclinaison du dossier de 12°, un repose-pieds ajustable et un ensemble de prestations Premium.



Enfin, les passagers voyageant en Business Class disposent de sièges-lits parfaitement plats. La cabine compte 30 sièges Business, dont quatre Prime Seats, qui constituent l’offre la plus exclusive de cette cabine.