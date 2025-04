Une nouvelle liaison Paris-Francfort pour accéder à un réseau international étendu

Avec le lancement d’une nouvelle liaison directe entre Paris et Francfort, Condor s’impose comme une alternative sérieuse aux grands hubs existants. Des horaires bien planifiés, des correspondances fluides et des services améliorés font de la compagnie une véritable option pour un voyage fluide sans compromis sur le confort.



À compter du 1er mai 2025, Condor proposera deux vols quotidiens entre Paris-Charles de Gaulle et Francfort. Cette nouvelle liaison offre un accès direct à l’un des hubs les plus performants d’Europe. Avec des départs programmés le matin à 8h40 et l’après-midi à 17h25, ainsi que des retours à 6h25 ou 15h10, les horaires ont été pensés pour maximiser les correspondances et limiter les temps d’attente.



Condor opère l’ensemble de ses vols long-courriers depuis Francfort, reliant quatre continents grâce à un réseau étendu. La compagnie dessert notamment l’Amérique du Nord — avec douze destinations aux États-Unis et au Canada — ainsi que les Caraïbes, l’Amérique centrale, le Mexique, l’Afrique du Sud, l’Asie du Sud-Est et les îles de l’océan Indien.

C’est une belle opportunité pour les voyageurs français de profiter de ce vaste réseau international, avec plus de 90 destinations accessibles depuis Paris via Francfort.