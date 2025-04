Condor, compagnie aérienne allemande, lance ses vols de Paris Charles de Gaulle vers Francfort

Classe Premium Economique (long courrier)

● Nettement plus d’espace pour les jambes

● Inclinaison plus importante du dossier

● Appuie-tête réglables

● Inclinaison de 12°

● Priorité au moment de l’enregistrement et de l’embarquement

● Franchise bagages de 25 kg en soute et 10 kg en cabine

● Menu varié et collations chaudes