Thomas Cook : trois repreneurs potentiels pour Condor

Avant l’effondrement du groupe Thomas Cook, plusieurs projets de rachats de la compagnie long-courrier basée à Francfort avaient éclos.



On se souvient notamment des offres préliminaires de Virgin Atlantic, mais aussi des intérêts de la société d’investissement germano-suédoise Triton Partners, des portugais de Hi Fly et bien sûr de Lufthansa.



La compagnie allemande avait, en mai 2019, fait « une offre publique d’achat non contraignante sur le transporteur de loisirs » . Rappelons que Condor, créée en 1955, a longtemps été propriété de Lufthansa, avant sa vente à Thomas Cook en 2004.



La compagnie opère actuellement 42 appareils déployés sur 250 routes et 102 destinations. D’après sa direction, « Condor est une entreprise saine et rentable, qui va enregistrer également un résultat positif pour l’année en cours ».