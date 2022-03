Thomas Cook : l'APST a-t-elle fait trainer les procédures de remboursements ?

Mais la journaliste souligne les retards de remboursements de la part du garant financier - 60% des dossiers traités et non 90% - et révèle avoir " récupéré une preuve " de l'implication de l'APST dans ces retards.



En effet, selon la radio, ce n'est pas le mandataire judiciaire en charge de la procédure (le cabinet BTSG) qui aurait "trainé" à déposer l'état des créances auprès du Greffe du Tribunal de commerce de Nanterre, déclenchant ainsi le processus de remboursement.



Selon RMC, c'est " l'APST qui lui a demandé de ne pas publier la fameuse liste (des créanciers, ndlr), de repousser la publication de la liste de plusieurs mois ", indique la journaliste, citant pour preuve un document qu'elle a pu consulter.



Dans le reportage, nous apprenons également que près de 200 anciens clients de Thomas Cook vont engager des poursuites à l'encontre de l'APST, la négociation s'éternisant entre les clients et l'APST, selon l'avocat des victimes, Me Benjamin Cabagno.



" Aujourd'hui, nous allons solliciter en justice le remboursement pour les créances ainsi que des dommages et intérêts pour résistance abusive ", a-t-il déclaré.