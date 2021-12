APST : ce qu'il faut retenir de l'Assemblée générale

C'est Jean-Baptiste Lemoyne, Ministre délégué auprès du ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, chargé du Tourisme, des Français de l'étranger et de la Francophonie et auprès du ministre de l’Économie, des Finances et de la Relance, chargé des Petites et Moyennes Entreprises, qui a inauguré cette AG.



« Il y a un avenir pour l’industrie du voyage d’autant plus que depuis 2 ans avec vos représentants, avec la présidente, avec Cédric Dugardin, nous avons fait un travail qui a permis de consolider les fondations de l'APST et il faut voir d'où l'on vient.



L'APST a pris deux chocs systémiques en six mois », résume-t-il, évoquant la faillite de Thomas Cook en septembre 2019, puis la pandémie en mars 2020.



Sur la faillite du voyagiste britannique, Jean-Baptiste Lemoyne le rappelle : « sur les 54 000 clients français impactés par cette faillite, grâce à l'action de l'APST, 32 000 ont pu tout de même faire leur voyage et l'APST a sorti 20 M€ pour ces personnes-là ».



Sur les 22 000 clients qui n'ont pas pu partir, l'APST a d'abord dû procéder au tri des dossiers, car certains n'étaient pas éligibles au remboursement (vols secs, cagnottes, etc.). « Aujourd'hui, 37% des clients ont été remboursés , nous précise Jean-Baptiste Lemoyne. Notre objectif est que l'APST ait pu rembourser 60% des clients en janvier et que 90% des clients aient reçu un remboursement au mois de mars ou d'avril 2022 ».



De son côté, l'APST indique avoir remboursé 3 500 dossiers au 13 décembre 2021. 2 115 sont encore en attente du certificat d’admission de créance et 3 786 dossiers en cours. 7 M€ supplémentaires ont été décaissés.



« Si nous n'avions pas géré correctement ce sinistre, il aurait pu coûter beaucoup plus cher, ajoute Alix Philipon. Nous avons été vigilants car nous avons rejeté 2 965 dossiers, dont 1 750 réclamations de clients déjà pris en service, 265 dossiers forclos, 151 dossiers pour de la billetterie sèche et 698 listes cadeaux non affectées, représentant un montant total de 6,6 M€ ».



A noter qu'au 10 décembre 2021, la trésorerie de l'APST est remontée à 28,6 M€ et la provision Thomas Cook reste de 14,5 M€.