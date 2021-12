Alix Philipon réélue présidente de l'APST

Je suis ravie de l'élection de Gérard La Rocca et que Mumtaz Teker représente les tour-opérateurs. En ce qui me concerne je ferai le boulot jusqu'au bout

Alix Philipon vient d'être réélue au poste de Présidente de l'APST ce mercredi 14 décembre 2021, à l'issue de l'Assemblée générale.de son côté a été réélu vice-président.quant à lui, devient représentant de la production et succède à Richard Soubielle." a réagi Alix Philipon.Le mandat de la présidente est de 3 ans, mais il pourrait être écourté avec la validation des nouveaux statuts. Si cela se produisait courant 2022, comme l'envisage l'APST, cela exigerait la démission du conseil d'administration, du bureau et du conseil des régions.Un peu plus tôt dans la matinée, Alix Philipon avait été réélue au poste d'administrateur.Quatre autres administrateurs ont également été élus dans le cadre du renouvellement d'une partie du conseil d'administration. Il s'agit de Gérard La Rocca, Hélion de Villeneuve (Austral Lagons), Frédéric Dekeyser (Voyages Gallia) et Bertrand Billerey.