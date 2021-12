APST : les 5 administrateurs élus sont...

A l'occasion de son Assemblée générale qui se tenait ce 14 décembre 2021, l'APST a renouvelé une partie de son conseil d'administration.



10 candidats s'étaient présentés pour briguer l'un des 5 postes d'administrateurs qui arrivaient à échéance.



Alix Philipon, candidate sortante a été réélue avec 19,9% des voix. Gérard La Rocca, également sortant a été aussi réélu avec 12,9% des voix.



Hélion de Villeneuve (Austral Lagons) fait son entrée au CA. Il a recueilli 11,3% des suffrages. Frédéric Dekeyser (Voyages Gallia) également avec 9,7% des voix. "Je ne m'y attendais pas , nous indique ce dernier, d'autant plus quand on est nouvel entrant, on est très discret. Maintenant, il y a du travail !"



Enfin, Bertrand Billerey candidat sortant est réélu avec 9,7% des suffrages. " Je suis content d'être réélu et de pouvoir continuer le travail et finir ce que nous avions commencé, sachant que nous allons bientôt devoir tous démissionner pour reprendre des nouveaux statuts. Je remercie les agences qui m'ont fait confiance et je continuerai à les représenter. "



Au total, 975 votants ont participé à l'élection (dont 923 exprimés et 52 blancs ou nuls).