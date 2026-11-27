Swile, Navan ou Workday pourraient être des prétendants au grand remplacement des agences de voyages grâce à l'IA - Depositphotos.com
Avec l'intelligence artificielle générative, l'humanité et la technologie sont entrées dans une nouvelle ère.
L'intelligence est devenue accessible à tous, mais surtout, ses capacités sont décuplées tous les six mois, à chaque sortie d'une nouvelle mise à jour des modèles.
Il y a trois ans, lors d'un autre congrès, Mounir Mahjoubi était invité à prendre la parole sur cette révolution. Il se voulait rassurant pour les agents de voyages. Non, l'IA ne fera jamais leur travail. Nous étions alors aux balbutiements de cette technologie.
En 2026, l'ancien secrétaire d'État au Numérique de Macron I se montre légèrement moins optimiste pour la profession. "Je n'écarte pas du tout que les agences de voyages soient remplacées par l'IA.
Ils vont être plusieurs à prendre votre place, mais vous aussi, vous pouvez prendre la leur. Ce ne sera pas OpenAI et ce ne sera pas Anthropic, car il est trop compliqué pour eux de rentrer dans ce business.
Par contre, vous avez plein d'acteurs qui ne rêvent que de ça. Workday ou encore le français Swile, mais aussi Navan sont ceux qui veulent vous remplacer. Votre client final veut voyager et continuera de le faire. Demain, il va organiser les déplacements de ses collaborateurs à l'aide de ses agents internes IA.
La question que vous devez vous poser : qui parle aux agents IA de ces entreprises ? Et est-ce que vous, vous êtes capables de leur répondre ?" questionne le cofondateur de Clerval, une start-up experte de l'IA agentique au service des entreprises.
L'intelligence est devenue accessible à tous, mais surtout, ses capacités sont décuplées tous les six mois, à chaque sortie d'une nouvelle mise à jour des modèles.
Il y a trois ans, lors d'un autre congrès, Mounir Mahjoubi était invité à prendre la parole sur cette révolution. Il se voulait rassurant pour les agents de voyages. Non, l'IA ne fera jamais leur travail. Nous étions alors aux balbutiements de cette technologie.
En 2026, l'ancien secrétaire d'État au Numérique de Macron I se montre légèrement moins optimiste pour la profession. "Je n'écarte pas du tout que les agences de voyages soient remplacées par l'IA.
Ils vont être plusieurs à prendre votre place, mais vous aussi, vous pouvez prendre la leur. Ce ne sera pas OpenAI et ce ne sera pas Anthropic, car il est trop compliqué pour eux de rentrer dans ce business.
Par contre, vous avez plein d'acteurs qui ne rêvent que de ça. Workday ou encore le français Swile, mais aussi Navan sont ceux qui veulent vous remplacer. Votre client final veut voyager et continuera de le faire. Demain, il va organiser les déplacements de ses collaborateurs à l'aide de ses agents internes IA.
La question que vous devez vous poser : qui parle aux agents IA de ces entreprises ? Et est-ce que vous, vous êtes capables de leur répondre ?" questionne le cofondateur de Clerval, une start-up experte de l'IA agentique au service des entreprises.
"2023, c'est de la Préhistoire", à l'échelle des avancées de l'IA
Un revirement qui peut paraître soudain et surprenant de la part d'un spécialiste de la technologie et fin observateur des évolutions de cet univers, mais qui s'explique par les progrès spectaculaires de l'IA.
"Quand je regarde tout ce que j'ai dit en 2023, avec les lunettes de 2026, c'est de la Préhistoire.
A l'époque, je racontais que vous pouviez faire de jolies images. Maintenant, il est possible de faire le travail d'une agence de communication. Vous pouvez produire massivement de la vidéo, du contenu, être un influenceur dans votre communauté de métier."
Voilà le changement d'échelle qui explique l'ère dans laquelle nous nous retrouvons. Et rien ne dit que dans trois ans, les affirmations de cette fin d'année ne seront pas totalement obsolètes et dépassées, même si l'IA sera un jour limitée par la quantité de données dont elle a besoin pour progresser, puisqu'elle aura quasiment tout étudié.
Ce n'est pas sa seule observation à avoir mal vieilli. "Je racontais que nous allions pouvoir réserver un billet d'avion dans ChatGPT. C'était très facile à imaginer, mais c'est une réalité maintenant.
Il n'était pas possible de le connecter à une vraie source de données. Aujourd'hui, les transformations sont extrêmes dans ce que nous pouvons faire avec l'IA. La première et la plus spectaculaire est le passage du simple chat écrit à l'agent IA.
Quand vous configurez soit ChatGPT, soit Claude en mode agent, sur votre desktop, il va se mettre à écrire des fichiers sur votre ordinateur. Il va être capable d'ouvrir votre navigateur et votre application métier, il va se comporter comme vous", résume Mounir Mahjoubi.
"Quand je regarde tout ce que j'ai dit en 2023, avec les lunettes de 2026, c'est de la Préhistoire.
A l'époque, je racontais que vous pouviez faire de jolies images. Maintenant, il est possible de faire le travail d'une agence de communication. Vous pouvez produire massivement de la vidéo, du contenu, être un influenceur dans votre communauté de métier."
Voilà le changement d'échelle qui explique l'ère dans laquelle nous nous retrouvons. Et rien ne dit que dans trois ans, les affirmations de cette fin d'année ne seront pas totalement obsolètes et dépassées, même si l'IA sera un jour limitée par la quantité de données dont elle a besoin pour progresser, puisqu'elle aura quasiment tout étudié.
Ce n'est pas sa seule observation à avoir mal vieilli. "Je racontais que nous allions pouvoir réserver un billet d'avion dans ChatGPT. C'était très facile à imaginer, mais c'est une réalité maintenant.
Il n'était pas possible de le connecter à une vraie source de données. Aujourd'hui, les transformations sont extrêmes dans ce que nous pouvons faire avec l'IA. La première et la plus spectaculaire est le passage du simple chat écrit à l'agent IA.
Quand vous configurez soit ChatGPT, soit Claude en mode agent, sur votre desktop, il va se mettre à écrire des fichiers sur votre ordinateur. Il va être capable d'ouvrir votre navigateur et votre application métier, il va se comporter comme vous", résume Mounir Mahjoubi.
Les annonces spectaculaires sur l'IA sont faites par des "personnes qui ont des intérêts" !
Et comme nous vous le révélions, les agents IA sont la prochaine étape révolutionnaire de cette technologie.
Ils sont en mesure d'opérer des tâches à l'aide des outils que vous utilisez tous les jours sur votre ordinateur, mais en totale autonomie.
Rappelez-vous, en juillet dernier, des agents IA se seraient échappés de leur environnement de test, sans aucune intervention humaine, réussissant à mettre en place un canal de communication clandestin dans le but de pirater Hugging Face, une entreprise utilisée pour l'apprentissage automatique des... modèles d'IA.
Voilà où nous en sommes sur les capacités des agents IA.
Ces derniers inquiètent une partie des décideurs politiques. En Suisse, ces dernières heures, l’Office fédéral de la cybersécurité a alerté sur les attaques répétées de hackers à l'aide... d'agents IA.
Une information qui rejoint l'alerte lancée par Google sur l'utilisation de ces outils par des pirates pour mener des actions offensives contre plusieurs sites en France.
Lors du congrès Selectour, Christian Sabbagh, président de Travelsoft, a tenu à tempérer un peu ces déclarations de fin du monde et d'asservissement de l'humanité à la machine.
"Parmi toutes les annonces faites sur l'IA et son impact, 80, 90, 95% émanent de personnes qui ont tout intérêt à mettre l'IA au centre du jeu mondial à venir.
Prenez la valorisation des 3 géants occidentaux : Google c'est 3 000 milliards, OpenAI et Anthropic, c'est entre 1 000 et 1 500 milliards, sauf que ces deux derniers perdent de l'argent. Pour justifier leur valorisation, ces entreprises vont devoir avoir des chiffres d'affaires extrêmement importants et des résultats de l'ordre de 100 milliards par an", analyse le patron d'Orchestra.
Pour lui, ces entreprises ont donc tout intérêt à faire des déclarations grandiloquentes pour maintenir un fantasme et un folklore autour de l'IA, afin d'éviter les fuites de capitaux et la remise en cause de leur business model.
Ils sont en mesure d'opérer des tâches à l'aide des outils que vous utilisez tous les jours sur votre ordinateur, mais en totale autonomie.
Rappelez-vous, en juillet dernier, des agents IA se seraient échappés de leur environnement de test, sans aucune intervention humaine, réussissant à mettre en place un canal de communication clandestin dans le but de pirater Hugging Face, une entreprise utilisée pour l'apprentissage automatique des... modèles d'IA.
Voilà où nous en sommes sur les capacités des agents IA.
Ces derniers inquiètent une partie des décideurs politiques. En Suisse, ces dernières heures, l’Office fédéral de la cybersécurité a alerté sur les attaques répétées de hackers à l'aide... d'agents IA.
Une information qui rejoint l'alerte lancée par Google sur l'utilisation de ces outils par des pirates pour mener des actions offensives contre plusieurs sites en France.
Lors du congrès Selectour, Christian Sabbagh, président de Travelsoft, a tenu à tempérer un peu ces déclarations de fin du monde et d'asservissement de l'humanité à la machine.
"Parmi toutes les annonces faites sur l'IA et son impact, 80, 90, 95% émanent de personnes qui ont tout intérêt à mettre l'IA au centre du jeu mondial à venir.
Prenez la valorisation des 3 géants occidentaux : Google c'est 3 000 milliards, OpenAI et Anthropic, c'est entre 1 000 et 1 500 milliards, sauf que ces deux derniers perdent de l'argent. Pour justifier leur valorisation, ces entreprises vont devoir avoir des chiffres d'affaires extrêmement importants et des résultats de l'ordre de 100 milliards par an", analyse le patron d'Orchestra.
Pour lui, ces entreprises ont donc tout intérêt à faire des déclarations grandiloquentes pour maintenir un fantasme et un folklore autour de l'IA, afin d'éviter les fuites de capitaux et la remise en cause de leur business model.
OpenAI ou Anthropic "ne vont pas devenir des voyagistes"
"Est-ce que vous accepterez de parler à un robot ?" a posé comme question Mounir Mahjoubi aux adhérents de Selectour - Photo : FDL
Pour le cofondateur du géant français de la tech dans le tourisme, il ne faut pas s'attendre à voir débouler ChatGPT ou Claude dans la distribution de voyages.
"La première source de revenus à venir pour ces acteurs est de faire en sorte que toutes les entreprises utilisent l'IA. Avec, à ce niveau, un défi sur les prix, puisqu'il y a une tension liée à l'existence de modèles gratuits qui ne sont pas si mauvais que ça et qui s'améliorent.
Au niveau du BtoC, même s'il y a l'abonnement, ce n'est pas avec ça qu'ils vont gagner de l'argent, même en augmentant les tarifs. Ils vont donc attaquer naturellement le marché de la publicité, celui de Google et Meta.
Ces acteurs-là ne vont pas attaquer les verticales, car Booking et Expedia représentent une quinzaine de milliards de dépenses publicitaires par an", imagine Christian Sabbagh.
Une façon de rassurer l'auditoire, alors qu'il y a tout juste quinze jours, OpenAI a fait l'acquisition d'Odessia, une start-up accréditée auprès de l'IATA en tant qu'agent de voyages et qui, avant son rachat, avait aussi accès à des tarifs préférentiels dans l'hôtellerie et se présentait comme "le meilleur agent de voyages IA du marché".
Depuis l'opération, son site a été débranché et son fondateur a rejoint la maison-mère de ChatGPT en tant que responsable du voyage.
"Je ne pense pas qu'ils vont devenir des voyagistes. Il se peut que certains nouveaux acteurs soient 100% natifs avec l'IA, de même qu'au début des années 2000, nous avons vu émerger les OTA comme Expedia et puis Dégriftour en France.
Il est évident que de nouveaux acteurs vont apparaître à la faveur de l'IA, mais ce seront peut-être des agences en ligne, des tour-opérateurs, des agences de voyages, etc.", poursuit-il.
D'ailleurs, malgré toutes les avancées de Google dans le voyage, la firme de Mountain View n'a jamais passé le Rubicon de la distribution. Les marges sont bien plus importantes dans la publicité que dans notre industrie.
"La première source de revenus à venir pour ces acteurs est de faire en sorte que toutes les entreprises utilisent l'IA. Avec, à ce niveau, un défi sur les prix, puisqu'il y a une tension liée à l'existence de modèles gratuits qui ne sont pas si mauvais que ça et qui s'améliorent.
Au niveau du BtoC, même s'il y a l'abonnement, ce n'est pas avec ça qu'ils vont gagner de l'argent, même en augmentant les tarifs. Ils vont donc attaquer naturellement le marché de la publicité, celui de Google et Meta.
Ces acteurs-là ne vont pas attaquer les verticales, car Booking et Expedia représentent une quinzaine de milliards de dépenses publicitaires par an", imagine Christian Sabbagh.
Une façon de rassurer l'auditoire, alors qu'il y a tout juste quinze jours, OpenAI a fait l'acquisition d'Odessia, une start-up accréditée auprès de l'IATA en tant qu'agent de voyages et qui, avant son rachat, avait aussi accès à des tarifs préférentiels dans l'hôtellerie et se présentait comme "le meilleur agent de voyages IA du marché".
Depuis l'opération, son site a été débranché et son fondateur a rejoint la maison-mère de ChatGPT en tant que responsable du voyage.
"Je ne pense pas qu'ils vont devenir des voyagistes. Il se peut que certains nouveaux acteurs soient 100% natifs avec l'IA, de même qu'au début des années 2000, nous avons vu émerger les OTA comme Expedia et puis Dégriftour en France.
Il est évident que de nouveaux acteurs vont apparaître à la faveur de l'IA, mais ce seront peut-être des agences en ligne, des tour-opérateurs, des agences de voyages, etc.", poursuit-il.
D'ailleurs, malgré toutes les avancées de Google dans le voyage, la firme de Mountain View n'a jamais passé le Rubicon de la distribution. Les marges sont bien plus importantes dans la publicité que dans notre industrie.
"Est-ce que vous accepterez de parler à un robot ?"
Christian Sabbagh : "OpenAI, Anthropic... ne vont pas attaquer les verticales, car Booking et Expedia représentent une quinzaine de milliards de dépenses publicitaires par an" - Photo : FDL
Malgré tout, il est une marge de manœuvre qu'il ne faut laisser ni à OpenAI, ni à Mindtrip, ni à d'autres : celle qu'offre l'avènement des agents IA.
Car, pour l'heure, les entreprises françaises, bien que sensibilisées à cette évolution de l'intelligence artificielle, se sentiraient soit moins concernées, soit auraient plus de mal à passer à l'étape de leur mise en place.
"La bascule du chat à l'agentique est le grand mouvement de la rentrée 2026. Toutes les entreprises du CAC 40 ont annoncé de grands plans agentiques, mais aucune n'a mis ça en place. Elles ont juste acheté l'option sans passer à l'action.
Pourtant, cela fait gagner beaucoup de temps. Aujourd'hui, un salarié peut configurer un agent IA autonome qui, chaque matin, va relever ses e-mails, puis, en fonction de ce qui est écrit dedans, va aller chercher les chiffres et les informations, et va se charger des relances directement. À son arrivée au bureau à 9h, l'outil lui dresse un bilan de ce qu'il a fait.
Cela change une vie professionnelle. C'est en train de devenir la nouvelle normalité", a donné, en exemple, Mounir Mahjoubi.
Pour l'ancien secrétaire d'État, le point de bascule n'est autre que Muse, l'agent IA de Facebook qui est gratuit et autonome. Connecté à des milliers de sources, il serait un mix entre ChatGPT et Claude.
Selon lui, aux USA, Muse est utilisé au quotidien par les Américains pour faire leurs courses, pour la gestion du budget ou des décisions familiales.
"La deuxième révolution de 2026, après les agents, ce sont les voix générées par l’IA. Elles ne sont pas chères et le résultat est impressionnant, quasiment indétectable.
Là-bas, les commerçants de proximité reçoivent de plus en plus d'appels d'automates issus des agents personnels configurés par des personnes.
Aujourd'hui, c'est presque plus efficace de faire appeler un humain par un robot que de laisser deux humains se parler, car les humains, pour se parler, d'abord se sentent, puis commencent à parler. Ils cherchent ce que l'autre veut vraiment.
La vraie question pour vous, c'est de savoir si vous accepterez de parler à un robot", a interrogé Mounir Mahjoubi.
Car, pour l'heure, les entreprises françaises, bien que sensibilisées à cette évolution de l'intelligence artificielle, se sentiraient soit moins concernées, soit auraient plus de mal à passer à l'étape de leur mise en place.
"La bascule du chat à l'agentique est le grand mouvement de la rentrée 2026. Toutes les entreprises du CAC 40 ont annoncé de grands plans agentiques, mais aucune n'a mis ça en place. Elles ont juste acheté l'option sans passer à l'action.
Pourtant, cela fait gagner beaucoup de temps. Aujourd'hui, un salarié peut configurer un agent IA autonome qui, chaque matin, va relever ses e-mails, puis, en fonction de ce qui est écrit dedans, va aller chercher les chiffres et les informations, et va se charger des relances directement. À son arrivée au bureau à 9h, l'outil lui dresse un bilan de ce qu'il a fait.
Cela change une vie professionnelle. C'est en train de devenir la nouvelle normalité", a donné, en exemple, Mounir Mahjoubi.
Pour l'ancien secrétaire d'État, le point de bascule n'est autre que Muse, l'agent IA de Facebook qui est gratuit et autonome. Connecté à des milliers de sources, il serait un mix entre ChatGPT et Claude.
Selon lui, aux USA, Muse est utilisé au quotidien par les Américains pour faire leurs courses, pour la gestion du budget ou des décisions familiales.
"La deuxième révolution de 2026, après les agents, ce sont les voix générées par l’IA. Elles ne sont pas chères et le résultat est impressionnant, quasiment indétectable.
Là-bas, les commerçants de proximité reçoivent de plus en plus d'appels d'automates issus des agents personnels configurés par des personnes.
Aujourd'hui, c'est presque plus efficace de faire appeler un humain par un robot que de laisser deux humains se parler, car les humains, pour se parler, d'abord se sentent, puis commencent à parler. Ils cherchent ce que l'autre veut vraiment.
La vraie question pour vous, c'est de savoir si vous accepterez de parler à un robot", a interrogé Mounir Mahjoubi.
"Le sujet est de devenir incomparable"
L'ancien membre du gouvernement voit ainsi dans l'IA autant un risque pour le secteur qu'une opportunité.
Concrètement, si le grand remplacement est un risque, le voyage devrait toujours être une priorité et, d'autant plus, à l'heure de l'automatisation des tâches. Le besoin de se retrouver physiquement sera encore plus vital.
De plus, la communication devient accessible à tous, exister n'est donc plus réservé à une caste. Il sera aussi possible de créer ses propres logiciels qui répondent réellement aux besoins des collaborateurs et d'éviter d'utiliser des outils qui ne sont pas adaptés ou sont obsolètes.
Mais pour réussir, selon Mounir Mahjoubi, il faudra lâcher prise.
Laisser l'agent IA répondre à l'appel d'un autre agent IA, lui déléguer les tâches rébarbatives, comme appeler tous les hôtels au Zimbabwe pour reloger des clients, mais aussi être en mesure de faire remonter ses produits et offres via les nouveaux canaux, comme le standard MCP.
"Le sujet, dans les prochaines années, c'est comment je deviens incomparable.
Vous avez tous été en concurrence avec Amex GBT ou des acteurs comme Navan, pourtant, certains clients vont quand même préférer travailler avec vous. Les clients du business travel qui ne veulent pas d'interlocuteurs sont ceux qui négocient les prix en permanence, ils n'ont pas de valeur.
Vous n'avez qu'une promesse, c'est de raconter votre lien avec les autres, de raconter le fait que vous êtes capables de vous connecter avec les collaborateurs d'une agence réceptive à l'autre bout du monde, cela 24h sur 24 et 7 jours sur 7", conclut-il.
Les données adossées à l'IA devraient permettre à des réseaux comme Selectour de faire remonter ce qu'Internet n'arrive pas à retranscrire, l'impalpable, la connaissance et la valeur ajoutée si difficile parfois à mettre en avant.
Concrètement, si le grand remplacement est un risque, le voyage devrait toujours être une priorité et, d'autant plus, à l'heure de l'automatisation des tâches. Le besoin de se retrouver physiquement sera encore plus vital.
De plus, la communication devient accessible à tous, exister n'est donc plus réservé à une caste. Il sera aussi possible de créer ses propres logiciels qui répondent réellement aux besoins des collaborateurs et d'éviter d'utiliser des outils qui ne sont pas adaptés ou sont obsolètes.
Mais pour réussir, selon Mounir Mahjoubi, il faudra lâcher prise.
Laisser l'agent IA répondre à l'appel d'un autre agent IA, lui déléguer les tâches rébarbatives, comme appeler tous les hôtels au Zimbabwe pour reloger des clients, mais aussi être en mesure de faire remonter ses produits et offres via les nouveaux canaux, comme le standard MCP.
"Le sujet, dans les prochaines années, c'est comment je deviens incomparable.
Vous avez tous été en concurrence avec Amex GBT ou des acteurs comme Navan, pourtant, certains clients vont quand même préférer travailler avec vous. Les clients du business travel qui ne veulent pas d'interlocuteurs sont ceux qui négocient les prix en permanence, ils n'ont pas de valeur.
Vous n'avez qu'une promesse, c'est de raconter votre lien avec les autres, de raconter le fait que vous êtes capables de vous connecter avec les collaborateurs d'une agence réceptive à l'autre bout du monde, cela 24h sur 24 et 7 jours sur 7", conclut-il.
Les données adossées à l'IA devraient permettre à des réseaux comme Selectour de faire remonter ce qu'Internet n'arrive pas à retranscrire, l'impalpable, la connaissance et la valeur ajoutée si difficile parfois à mettre en avant.
Publié par Romain Pommier Journaliste - TourMaG.com
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