Malgré tout, il est une marge de manœuvre qu'il ne faut laisser ni à OpenAI, ni à Mindtrip, ni à d'autres : celle qu'offre l'avènement des agents IA.



Car, pour l'heure, les entreprises françaises, bien que sensibilisées à cette évolution de l'intelligence artificielle, se sentiraient soit moins concernées, soit auraient plus de mal à passer à l'étape de leur mise en place.



" La bascule du chat à l'agentique est le grand mouvement de la rentrée 2026. Toutes les entreprises du CAC 40 ont annoncé de grands plans agentiques, mais aucune n'a mis ça en place. Elles ont juste acheté l'option sans passer à l'action.



Pourtant, cela fait gagner beaucoup de temps. Aujourd'hui, un salarié peut configurer un agent IA autonome qui, chaque matin, va relever ses e-mails, puis, en fonction de ce qui est écrit dedans, va aller chercher les chiffres et les informations, et va se charger des relances directement. À son arrivée au bureau à 9h, l'outil lui dresse un bilan de ce qu'il a fait.



Cela change une vie professionnelle. C'est en train de devenir la nouvelle normalité ", a donné, en exemple, Mounir Mahjoubi.



Pour l'ancien secrétaire d'État, le point de bascule n'est autre que Muse, l'agent IA de Facebook qui est gratuit et autonome. Connecté à des milliers de sources, il serait un mix entre ChatGPT et Claude.



Selon lui, aux USA, Muse est utilisé au quotidien par les Américains pour faire leurs courses, pour la gestion du budget ou des décisions familiales.



" La deuxième révolution de 2026, après les agents, ce sont les voix générées par l’IA. Elles ne sont pas chères et le résultat est impressionnant, quasiment indétectable.



Là-bas, les commerçants de proximité reçoivent de plus en plus d'appels d'automates issus des agents personnels configurés par des personnes.



Aujourd'hui, c'est presque plus efficace de faire appeler un humain par un robot que de laisser deux humains se parler, car les humains, pour se parler, d'abord se sentent, puis commencent à parler. Ils cherchent ce que l'autre veut vraiment.



La vraie question pour vous, c'est de savoir si vous accepterez de parler à un robot ", a interrogé Mounir Mahjoubi.