Les nouvelles fonctionnalités de Serena sont d’ores et déjà disponibles - DepositPhotos.com, dmiiva1987
Corsica Ferries ajoute de nouvelles fonctionnalités à son assistante digitale Serena.
Déjà utilisée pour répondre aux questions des clients et les accompagner dans leurs démarches, elle devient une conseillère de voyages capable de suggérer des destinations et de guider les utilisateurs dans leurs choix.
Les clients peuvent désormais indiquer à Serena leur destination, leurs dates de voyage et leurs préférences, puis être accompagnés jusqu’à la finalisation de leur réservation.
L’assistante peut également proposer des idées de voyages et accompagner la préparation des séjours.
Selon Corsica Ferries, ces fonctionnalités sont d’ores et déjà disponibles.
A lire aussi : Corsica Ferries : le Mega Serena réalise sa première traversée !
Déjà utilisée pour répondre aux questions des clients et les accompagner dans leurs démarches, elle devient une conseillère de voyages capable de suggérer des destinations et de guider les utilisateurs dans leurs choix.
Les clients peuvent désormais indiquer à Serena leur destination, leurs dates de voyage et leurs préférences, puis être accompagnés jusqu’à la finalisation de leur réservation.
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