Emmanuelle Anroux est la nouvelle directrice générale des Connaisseurs du Voyage - photo Les Connaisseurs
Les Connaisseurs du Voyage changent de main !
Spécialiste des tours du monde et dirigée depuis plus de 10 ans par Eric Ridet, l'agence située avenue Mozart à Paris (16ᵉ) est désormais pilotée par Emmanuelle Anroux, directrice générale et Sandrine Guillemin, directrice générale adjointe.
« Nous recherchions une agence IATA en région parisienne qui avait une niche, une spécialité, et c'est comme cela que nous avons rencontré Eric Ridet et que nous avons commencé à discuter au printemps dernier », explique Emmanuelle Anroux.
L'équipe compte au total 7 personnes dont 4 vendeurs et une comptable.
Objectif pour les nouvelles dirigeantes : « engager un virage stratégique pour une nouvelle étape de croissance. »
Spécialiste des tours du monde et dirigée depuis plus de 10 ans par Eric Ridet, l'agence située avenue Mozart à Paris (16ᵉ) est désormais pilotée par Emmanuelle Anroux, directrice générale et Sandrine Guillemin, directrice générale adjointe.
« Nous recherchions une agence IATA en région parisienne qui avait une niche, une spécialité, et c'est comme cela que nous avons rencontré Eric Ridet et que nous avons commencé à discuter au printemps dernier », explique Emmanuelle Anroux.
L'équipe compte au total 7 personnes dont 4 vendeurs et une comptable.
Objectif pour les nouvelles dirigeantes : « engager un virage stratégique pour une nouvelle étape de croissance. »
Connaisseurs du Voyage : redynamiser l'activité B2B
« ;L'idée est de garder l'ADN des Connaisseurs du Voyage et d'accélérer » résume Emmanuelle Anroux.
La stratégie de développement repose sur plusieurs piliers. Le premier concerne l'activité B2B qui va être dynamisée.
« Notre savoir-faire est reconnu dans les tours du monde. Nous travaillons déjà avec des agences, mais nous voulons aller plus loin. Adhérentes Selectour, nous sommes en discussion pour pouvoir être référencées sur notre production » détaille la nouvelle directrice générale.
L'offre « maison » repose sur les itinéraires Tour du Monde, les grands trains du monde (Orient-Express, Royal Scotsman, Rocky Mountaineer et Amtrak), des circuits découvertes, des croisières maritimes et fluviales, ainsi que des croisières aériennes.
La stratégie de développement repose sur plusieurs piliers. Le premier concerne l'activité B2B qui va être dynamisée.
« Notre savoir-faire est reconnu dans les tours du monde. Nous travaillons déjà avec des agences, mais nous voulons aller plus loin. Adhérentes Selectour, nous sommes en discussion pour pouvoir être référencées sur notre production » détaille la nouvelle directrice générale.
L'offre « maison » repose sur les itinéraires Tour du Monde, les grands trains du monde (Orient-Express, Royal Scotsman, Rocky Mountaineer et Amtrak), des circuits découvertes, des croisières maritimes et fluviales, ainsi que des croisières aériennes.
Nouveaux itinéraires et services digitaux
L’agence entend également diversifier sa clientèle en développant des produits groupes (ouverts aux particuliers comme aux professionnels).
Elle souhaite, par ailleurs, se lancer dans le voyage d’affaires (séminaires, voyages de motivation, congrès, etc.) et élargir son offre en proposant de nouveaux itinéraires axés sur le slow tourisme, l’immersion et le ressourcement.
Elle veut enfin pouvoir répondre aux besoins de la clientèle située dans les Outre-mer.
Le digital n'est pas en reste. « Nous sommes en train d'opérer une bascule. Notre site Internet va passer sous la bannière Selectour et mettra en avant nos produits bien sûr, mais également les produits des voyagistes référencés par le réseau, » précise Emmanuelle Anroux.
L'intégration d’un moteur de réservation de vols, la création d’un blog inspirationnel, le déploiement de WhatsApp Business et le lancement d’une application mobile complèteront l'univers numérique.
Elle souhaite, par ailleurs, se lancer dans le voyage d’affaires (séminaires, voyages de motivation, congrès, etc.) et élargir son offre en proposant de nouveaux itinéraires axés sur le slow tourisme, l’immersion et le ressourcement.
Elle veut enfin pouvoir répondre aux besoins de la clientèle située dans les Outre-mer.
Le digital n'est pas en reste. « Nous sommes en train d'opérer une bascule. Notre site Internet va passer sous la bannière Selectour et mettra en avant nos produits bien sûr, mais également les produits des voyagistes référencés par le réseau, » précise Emmanuelle Anroux.
L'intégration d’un moteur de réservation de vols, la création d’un blog inspirationnel, le déploiement de WhatsApp Business et le lancement d’une application mobile complèteront l'univers numérique.
Vers l'ouverture d'une deuxième agence ?
Le 8 décembre prochain, une première soirée VIP sera organisée avec une vingtaine de clients pour mettre à l'honneur un partenaire. Asia inaugurera le concept.
« L’idée est de proposer un format proche du workshop, mais dans une version beaucoup plus intimiste. Ces rencontres se dérouleront directement dans notre agence autour d’un tour-opérateur et d’une compagnie aérienne.
Nous souhaitons donner toute leur place aux produits et privilégier les échanges avec les clients. Nous faisons le choix d’un format plus restreint, adapté à notre clientèle fidèle, positionnée sur le segment premium, » précise la dirigeante.
Le duo affiche son ambition et entend ouvrir une autre agence : « Notre clientèle se renseigne en amont sur Internet, mais elle vient ensuite chercher notre expertise. Pour des projets comme un tour du monde ou des vols multidestinations, les voyageurs ont besoin d’être accompagnés et rassurés plutôt que de tout organiser seuls.
Ils consultent parfois le web pour explorer les possibilités, mais savent qu’ils peuvent compter sur nos deux experts, qui connaissent les destinations et leur apportent une véritable sécurité dans la préparation de leur voyage. »
De quoi donner un second souffle à cette marque bien connue, créée en 1998 par Michel Deparis, puis reprise par Evelyne Birot, avant d'être dirigée par Eric Ridet.
« L’idée est de proposer un format proche du workshop, mais dans une version beaucoup plus intimiste. Ces rencontres se dérouleront directement dans notre agence autour d’un tour-opérateur et d’une compagnie aérienne.
Nous souhaitons donner toute leur place aux produits et privilégier les échanges avec les clients. Nous faisons le choix d’un format plus restreint, adapté à notre clientèle fidèle, positionnée sur le segment premium, » précise la dirigeante.
Le duo affiche son ambition et entend ouvrir une autre agence : « Notre clientèle se renseigne en amont sur Internet, mais elle vient ensuite chercher notre expertise. Pour des projets comme un tour du monde ou des vols multidestinations, les voyageurs ont besoin d’être accompagnés et rassurés plutôt que de tout organiser seuls.
Ils consultent parfois le web pour explorer les possibilités, mais savent qu’ils peuvent compter sur nos deux experts, qui connaissent les destinations et leur apportent une véritable sécurité dans la préparation de leur voyage. »
De quoi donner un second souffle à cette marque bien connue, créée en 1998 par Michel Deparis, puis reprise par Evelyne Birot, avant d'être dirigée par Eric Ridet.
Publié par Céline Eymery Rédactrice en Chef - TourMaG.com
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