L’idée est de proposer un format proche du workshop, mais dans une version beaucoup plus intimiste. Ces rencontres se dérouleront directement dans notre agence autour d’un tour-opérateur et d’une compagnie aérienne.



Nous souhaitons donner toute leur place aux produits et privilégier les échanges avec les clients. Nous faisons le choix d’un format plus restreint, adapté à notre clientèle fidèle, positionnée sur le segment premium,

Notre clientèle se renseigne en amont sur Internet, mais elle vient ensuite chercher notre expertise. Pour des projets comme un tour du monde ou des vols multidestinations, les voyageurs ont besoin d’être accompagnés et rassurés plutôt que de tout organiser seuls.



Ils consultent parfois le web pour explorer les possibilités, mais savent qu’ils peuvent compter sur nos deux experts, qui connaissent les destinations et leur apportent une véritable sécurité dans la préparation de leur voyage.