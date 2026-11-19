Tahiti accueille la 82e conférence des compagnies du Pacifique Sud - Depositphotos.com Auteur danitoro
Les compagnies aériennes du Pacifique Sud se réunissent en Polynésie française.
Air Tahiti et Air Tahiti Nui sont co-hôtes de la 82e conférence de l’ASPA, qui se tient les 19 et 20 novembre 2026 au Hilton Tahiti, indique un communiqué.
C’est la première fois que les compagnies membres se retrouvent à Tahiti. La précédente édition s’était tenue à Rarotonga, aux îles Cook, en mai 2026.
L’événement est organisé avec la Direction de l’aviation civile (DAC) polynésienne, Aéroport de Tahiti (ADT) et Tahiti Tourisme.
Une centaine de participants internationaux et locaux sont attendus, parmi lesquels les constructeurs Airbus, Boeing et Embraer, des fournisseurs de solutions et des gestionnaires d’aéroport. Les conférences porteront sur le financement, les assurances et la résilience.
Air Tahiti et Air Tahiti Nui sont co-hôtes de la 82e conférence de l’ASPA, qui se tient les 19 et 20 novembre 2026 au Hilton Tahiti, indique un communiqué.
C’est la première fois que les compagnies membres se retrouvent à Tahiti. La précédente édition s’était tenue à Rarotonga, aux îles Cook, en mai 2026.
L’événement est organisé avec la Direction de l’aviation civile (DAC) polynésienne, Aéroport de Tahiti (ADT) et Tahiti Tourisme.
Une centaine de participants internationaux et locaux sont attendus, parmi lesquels les constructeurs Airbus, Boeing et Embraer, des fournisseurs de solutions et des gestionnaires d’aéroport. Les conférences porteront sur le financement, les assurances et la résilience.
Onze des 15 compagnies membres présentes
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Onze compagnies seront réunies : Air Calin, Air Calédonie, Air Marshall Islands, Air Rarotonga, Air Tahiti, Air Tahiti Nui, Air Vanuatu, Fiji Airways, Lulutai Airlines, Nauru Airlines et Samoa Airways.
Au total, l'organisation rassemble 15 compagnies, il faut ajouter : Air Kiribati, Air Niugini, PNG Air et Solomon Airlines.
L’ASPA rassemble les compagnies basées dans le Pacifique insulaire, de la Papouasie-Nouvelle-Guinée à la Polynésie française.
Elle vise à favoriser la coopération entre ses membres pour surmonter l’isolement géographique de la région : maintenance et formation des personnels, sûreté, sécurité et environnement, développement économique et connectivité, plusieurs compagnies assurant une mission de désenclavement de leur territoire.
Au total, l'organisation rassemble 15 compagnies, il faut ajouter : Air Kiribati, Air Niugini, PNG Air et Solomon Airlines.
L’ASPA rassemble les compagnies basées dans le Pacifique insulaire, de la Papouasie-Nouvelle-Guinée à la Polynésie française.
Elle vise à favoriser la coopération entre ses membres pour surmonter l’isolement géographique de la région : maintenance et formation des personnels, sûreté, sécurité et environnement, développement économique et connectivité, plusieurs compagnies assurant une mission de désenclavement de leur territoire.