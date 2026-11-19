Les compagnies aériennes du Pacifique Sud se réunissent en Polynésie française.



Air Tahiti et Air Tahiti Nui sont co-hôtes de la 82e conférence de l’ASPA, qui se tient les 19 et 20 novembre 2026 au Hilton Tahiti, indique un communiqué.



C’est la première fois que les compagnies membres se retrouvent à Tahiti. La précédente édition s’était tenue à Rarotonga, aux îles Cook, en mai 2026.



L’événement est organisé avec la Direction de l’aviation civile (DAC) polynésienne, Aéroport de Tahiti (ADT) et Tahiti Tourisme.



Une centaine de participants internationaux et locaux sont attendus, parmi lesquels les constructeurs Airbus, Boeing et Embraer, des fournisseurs de solutions et des gestionnaires d’aéroport. Les conférences porteront sur le financement, les assurances et la résilience.