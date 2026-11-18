Le Seven Seas Prestige est le premier navire d’une nouvelle classe depuis plus de dix ans pour Regent.



Il affiche 76 550 tonneaux de jauge brute pour 409 suites et 630 membres d’équipage. Il est 40 % plus grand que les autres navires de la flotte, pour 10 % de passagers en plus. Ses suites ont toutes un balcon et se répartissent en 12 catégories, dont quatre nouvelles. Le navire compte 11 offres de restauration.



Sa croisière inaugurale partira de Miami le 28 décembre 2026 pour 11 nuits en aller-retour dans les Caraïbes. Elle fera escale au Mexique, au Guatemala, au Belize, au Honduras, en Jamaïque et aux îles Caïmans.



La saison inaugurale compte 12 croisières dans les Caraïbes, puis, après la traversée de l’Atlantique, le long de la péninsule Ibérique et de la côte française. Jusqu’à 97 excursions sont incluses par croisière.