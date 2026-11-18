Regent Seven Seas Cruises (Norwegian Cruise Line Holdings) a désigné la marraine de son prochain navire.
L’actrice, productrice et réalisatrice Eva Longoria baptisera le Seven Seas Prestige lors d’une cérémonie à Los Angeles en février 2027.
Le choix d’Eva Longoria s’appuie sur un partenariat déjà en cours autour de la deuxième saison de « Searching for France », sa série consacrée au voyage et à la gastronomie. L’actrice a récemment navigué à bord du Seven Seas Grandeur pour y tourner un reportage, qui sera diffusé dans les premiers épisodes de la saison.
La compagnie fera aussi un don à l’association Eva’s Heroes, qui accompagne des personnes présentant une déficience intellectuelle.
L’actrice, productrice et réalisatrice Eva Longoria baptisera le Seven Seas Prestige lors d’une cérémonie à Los Angeles en février 2027.
Le choix d’Eva Longoria s’appuie sur un partenariat déjà en cours autour de la deuxième saison de « Searching for France », sa série consacrée au voyage et à la gastronomie. L’actrice a récemment navigué à bord du Seven Seas Grandeur pour y tourner un reportage, qui sera diffusé dans les premiers épisodes de la saison.
La compagnie fera aussi un don à l’association Eva’s Heroes, qui accompagne des personnes présentant une déficience intellectuelle.
Une croisière inaugurale au départ de Miami
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Le Seven Seas Prestige est le premier navire d’une nouvelle classe depuis plus de dix ans pour Regent.
Il affiche 76 550 tonneaux de jauge brute pour 409 suites et 630 membres d’équipage. Il est 40 % plus grand que les autres navires de la flotte, pour 10 % de passagers en plus. Ses suites ont toutes un balcon et se répartissent en 12 catégories, dont quatre nouvelles. Le navire compte 11 offres de restauration.
Sa croisière inaugurale partira de Miami le 28 décembre 2026 pour 11 nuits en aller-retour dans les Caraïbes. Elle fera escale au Mexique, au Guatemala, au Belize, au Honduras, en Jamaïque et aux îles Caïmans.
La saison inaugurale compte 12 croisières dans les Caraïbes, puis, après la traversée de l’Atlantique, le long de la péninsule Ibérique et de la côte française. Jusqu’à 97 excursions sont incluses par croisière.
Il affiche 76 550 tonneaux de jauge brute pour 409 suites et 630 membres d’équipage. Il est 40 % plus grand que les autres navires de la flotte, pour 10 % de passagers en plus. Ses suites ont toutes un balcon et se répartissent en 12 catégories, dont quatre nouvelles. Le navire compte 11 offres de restauration.
Sa croisière inaugurale partira de Miami le 28 décembre 2026 pour 11 nuits en aller-retour dans les Caraïbes. Elle fera escale au Mexique, au Guatemala, au Belize, au Honduras, en Jamaïque et aux îles Caïmans.
La saison inaugurale compte 12 croisières dans les Caraïbes, puis, après la traversée de l’Atlantique, le long de la péninsule Ibérique et de la côte française. Jusqu’à 97 excursions sont incluses par croisière.