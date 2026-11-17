La remise de ces certificats vient saluer les efforts des compagnies et les progrès accomplis. La signature de Villefranche-sur-Mer illustre également le rôle essentiel des territoires dans cette démarche

la transition environnementale du secteur doit se construire dans la durée, avec les territoires et les autorités publiques

Nous nous réjouissons que l’engagement des compagnies, en lien avec les services de l’État, soit reconnu et restons pleinement mobilisés pour poursuivre cette démarche d’amélioration continue