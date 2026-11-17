Villefranche-sur-Mer signe la charte « Croisière durable en Méditerranée » - Depositphotos.com Auteur Neirfys
La charte « Croisière durable en Méditerranée » compte un nouveau signataire.
Robert Capelier, maire de Villefranche-sur-Mer, l’a paraphée vendredi 13 novembre 2026, lors d’une rencontre organisée par CLIA dans la commune.
La réunion, tenue en présence de représentants de l’État, des autorités maritimes, des collectivités territoriales et des compagnies de croisière, portait sur le bilan de la première saison de mise en œuvre de la version révisée de la charte. Était aussi présent le maire de Beaulieu-sur-Mer.
Les résultats des audits, les enseignements de cette première saison et les pistes d’amélioration envisagées pour les prochaines années ont été présentés au cours de la matinée.
Robert Capelier, maire de Villefranche-sur-Mer, l’a paraphée vendredi 13 novembre 2026, lors d’une rencontre organisée par CLIA dans la commune.
La réunion, tenue en présence de représentants de l’État, des autorités maritimes, des collectivités territoriales et des compagnies de croisière, portait sur le bilan de la première saison de mise en œuvre de la version révisée de la charte. Était aussi présent le maire de Beaulieu-sur-Mer.
Les résultats des audits, les enseignements de cette première saison et les pistes d’amélioration envisagées pour les prochaines années ont été présentés au cours de la matinée.
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La Direction interrégionale de la mer Méditerranée (DIRM) a remis ses certificats 2026 à l’ensemble des compagnies membres de CLIA ayant participé à la démarche.
« La remise de ces certificats vient saluer les efforts des compagnies et les progrès accomplis. La signature de Villefranche-sur-Mer illustre également le rôle essentiel des territoires dans cette démarche », a déclaré Christophe Lenormand, directeur interrégional de la mer Méditerranée, dans le communiqué.
Pour Nikos Mertzanidis, directeur exécutif de CLIA en Europe, « la transition environnementale du secteur doit se construire dans la durée, avec les territoires et les autorités publiques ».
« Nous nous réjouissons que l’engagement des compagnies, en lien avec les services de l’État, soit reconnu et restons pleinement mobilisés pour poursuivre cette démarche d’amélioration continue », ajoute-t-il.
« La remise de ces certificats vient saluer les efforts des compagnies et les progrès accomplis. La signature de Villefranche-sur-Mer illustre également le rôle essentiel des territoires dans cette démarche », a déclaré Christophe Lenormand, directeur interrégional de la mer Méditerranée, dans le communiqué.
Pour Nikos Mertzanidis, directeur exécutif de CLIA en Europe, « la transition environnementale du secteur doit se construire dans la durée, avec les territoires et les autorités publiques ».
« Nous nous réjouissons que l’engagement des compagnies, en lien avec les services de l’État, soit reconnu et restons pleinement mobilisés pour poursuivre cette démarche d’amélioration continue », ajoute-t-il.