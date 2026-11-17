Une destination ne devient pas plus accueillante parce qu'elle produit davantage de documents. Elle le devient lorsque tous les acteurs construisent un parcours cohérent, depuis la descente du bateau jusqu'au retour à bord - Depositphotos.com, SergeyNivens
Lors d'un diagnostic d'escale, l'Office de tourisme me présente avec fierté son nouveau plan touristique. Il est beau, très beau même.
Une mise en page moderne, de belles photos, des couleurs harmonieuses… On sent que du temps y a été consacré. « La version anglaise arrivera la saison prochaine », me précise-t-on. Très bien.
Quelques heures plus tard, je rencontre le maire. À son tour, il me tend… un plan. Celui-ci a été réalisé par le Conseil des Aînés. Une excellente initiative. Des habitants bilingues ont participé aux traductions en anglais et en allemand afin de proposer un document accessible aux visiteurs étrangers. Là encore, je me dis que c'est une belle idée.
Puis je compare les deux documents.
Les itinéraires ne sont pas les mêmes. Les panneaux patrimoniaux ne portent pas les mêmes numéros. Certains sites apparaissent sur un document mais pas sur l'autre.
Je décide donc de tester les parcours. Après tout, c'est exactement ce que fera un croisiériste en descendant du bateau.
Au bout de quelques minutes, une question me traverse l'esprit : suis-je en train de visiter la même ville ?
Quelques jours plus tard, je rencontre les commerçants. L'un d'eux me lance avec enthousiasme : « Nous aussi, on aimerait créer un plan pour faire passer les croisiéristes devant nos boutiques. » Je souris avant de répondre : Stop !
Parce qu'à ce rythme-là, il faudra bientôt distribuer un GPS avec chaque plan… et pourquoi pas une boussole tant qu'on y est ? La scène fait sourire. Pourtant, elle est loin d'être exceptionnelle.
Une mise en page moderne, de belles photos, des couleurs harmonieuses… On sent que du temps y a été consacré. « La version anglaise arrivera la saison prochaine », me précise-t-on. Très bien.
Quelques heures plus tard, je rencontre le maire. À son tour, il me tend… un plan. Celui-ci a été réalisé par le Conseil des Aînés. Une excellente initiative. Des habitants bilingues ont participé aux traductions en anglais et en allemand afin de proposer un document accessible aux visiteurs étrangers. Là encore, je me dis que c'est une belle idée.
Puis je compare les deux documents.
Les itinéraires ne sont pas les mêmes. Les panneaux patrimoniaux ne portent pas les mêmes numéros. Certains sites apparaissent sur un document mais pas sur l'autre.
Je décide donc de tester les parcours. Après tout, c'est exactement ce que fera un croisiériste en descendant du bateau.
Au bout de quelques minutes, une question me traverse l'esprit : suis-je en train de visiter la même ville ?
Quelques jours plus tard, je rencontre les commerçants. L'un d'eux me lance avec enthousiasme : « Nous aussi, on aimerait créer un plan pour faire passer les croisiéristes devant nos boutiques. » Je souris avant de répondre : Stop !
Parce qu'à ce rythme-là, il faudra bientôt distribuer un GPS avec chaque plan… et pourquoi pas une boussole tant qu'on y est ? La scène fait sourire. Pourtant, elle est loin d'être exceptionnelle.
Chacun fait son plan… mais qui pense au visiteur ?
Dans de nombreuses destinations, chacun agit avec les meilleures intentions.
L'Office de tourisme crée son plan. La commune réalise le sien. Une association imagine un circuit patrimonial. Le Conseil des Aînés apporte son regard. Les commerçants souhaitent valoriser leurs boutiques.
Pris séparément, tous ces projets sont intéressants. Additionnés sans concertation, ils deviennent parfois un véritable casse-tête.
Le visiteur, lui, ne cherche pas à savoir qui est l'auteur du document qu'il tient entre les mains. Il veut simplement découvrir la destination sans perdre de temps.
Plus on multiplie les supports, plus on multiplie les risques de créer des incohérences. Et lorsqu'un monument porte un numéro sur un plan et un autre sur le panneau situé devant lui, c'est la crédibilité de toute la destination qui est remise en question.
Le visiteur ne se dit pas : « L'Office de tourisme et la mairie ne se sont pas concertés. » Il se dit simplement : « Ils ne sont pas organisés. »
L'Office de tourisme crée son plan. La commune réalise le sien. Une association imagine un circuit patrimonial. Le Conseil des Aînés apporte son regard. Les commerçants souhaitent valoriser leurs boutiques.
Pris séparément, tous ces projets sont intéressants. Additionnés sans concertation, ils deviennent parfois un véritable casse-tête.
Le visiteur, lui, ne cherche pas à savoir qui est l'auteur du document qu'il tient entre les mains. Il veut simplement découvrir la destination sans perdre de temps.
Plus on multiplie les supports, plus on multiplie les risques de créer des incohérences. Et lorsqu'un monument porte un numéro sur un plan et un autre sur le panneau situé devant lui, c'est la crédibilité de toute la destination qui est remise en question.
Le visiteur ne se dit pas : « L'Office de tourisme et la mairie ne se sont pas concertés. » Il se dit simplement : « Ils ne sont pas organisés. »
Penser un plan… depuis le bateau
Le tourisme fluvial possède une particularité que l'on oublie encore trop souvent : les visiteurs n'arrivent pas par la route. Ils arrivent par le fleuve.
Cela paraît évident, mais combien de plans touristiques sont encore conçus comme si le point de départ était un parking ou une place centrale ?
Pour un croisiériste, tout commence au ponton. C'est là qu'il pose le pied à terre. C'est à partir de ce point précis que devrait être imaginé son parcours. Pourtant, combien de plans oublient d'indiquer clairement le lieu d'accostage, le cheminement recommandé, les temps de parcours ou les principaux services accessibles à pied ?
Le croisiériste dispose rarement d'une journée entière. Il a souvent deux ou trois heures devant lui. Il doit comprendre très rapidement où il se trouve, ce qu'il peut découvrir dans le temps imparti et comment revenir sereinement au bateau.
Un bon plan n'est donc pas seulement un document touristique. C'est un véritable outil d'orientation, pensé pour rassurer autant que pour donner envie de découvrir.
Cela paraît évident, mais combien de plans touristiques sont encore conçus comme si le point de départ était un parking ou une place centrale ?
Pour un croisiériste, tout commence au ponton. C'est là qu'il pose le pied à terre. C'est à partir de ce point précis que devrait être imaginé son parcours. Pourtant, combien de plans oublient d'indiquer clairement le lieu d'accostage, le cheminement recommandé, les temps de parcours ou les principaux services accessibles à pied ?
Le croisiériste dispose rarement d'une journée entière. Il a souvent deux ou trois heures devant lui. Il doit comprendre très rapidement où il se trouve, ce qu'il peut découvrir dans le temps imparti et comment revenir sereinement au bateau.
Un bon plan n'est donc pas seulement un document touristique. C'est un véritable outil d'orientation, pensé pour rassurer autant que pour donner envie de découvrir.
Un plan ne remplacera jamais une bonne signalétique
Autre idée reçue : croire qu'un bon plan suffit.
En réalité, le plan et la signalétique remplissent deux missions totalement différentes.
Le plan permet de s'orienter. La signalétique, elle, attire le regard. Elle invite le visiteur à lever les yeux, à pousser une porte, à emprunter une ruelle ou à faire un détour de quelques mètres.
Un visiteur qui passe toute sa promenade le nez collé sur son plan risque de manquer une église majestueuse, une petite épicerie locale ou un artisan installé juste à côté de son itinéraire.
Une bonne signalétique complète le plan ; elle ne le remplace pas et ne s'y substitue pas. Les deux doivent raconter la même histoire et guider naturellement le visiteur dans sa découverte.
En réalité, le plan et la signalétique remplissent deux missions totalement différentes.
Le plan permet de s'orienter. La signalétique, elle, attire le regard. Elle invite le visiteur à lever les yeux, à pousser une porte, à emprunter une ruelle ou à faire un détour de quelques mètres.
Un visiteur qui passe toute sa promenade le nez collé sur son plan risque de manquer une église majestueuse, une petite épicerie locale ou un artisan installé juste à côté de son itinéraire.
Une bonne signalétique complète le plan ; elle ne le remplace pas et ne s'y substitue pas. Les deux doivent raconter la même histoire et guider naturellement le visiteur dans sa découverte.
Le meilleur plan est celui qui arrive entre les bonnes mains
Une dernière question mérite d'être posée : comment ce plan arrivera-t-il jusqu'au visiteur ? Car le plus beau document du monde ne sert à rien s'il reste posé sur un comptoir à l'Office de tourisme.
Qui le remettra aux croisiéristes ? Les guides ? Les équipages ? Les bénévoles présents sur le quai ? Peut-il être distribué avant même l'arrivée du bateau ? Les compagnies peuvent-elles le transmettre en version numérique avant l'escale ?
On passe souvent beaucoup de temps à réfléchir au graphisme, au papier ou au format. Beaucoup moins à sa diffusion. Pourtant, un plan n'a de valeur que s'il accompagne le visiteur au bon moment, au bon endroit.
Qui le remettra aux croisiéristes ? Les guides ? Les équipages ? Les bénévoles présents sur le quai ? Peut-il être distribué avant même l'arrivée du bateau ? Les compagnies peuvent-elles le transmettre en version numérique avant l'escale ?
On passe souvent beaucoup de temps à réfléchir au graphisme, au papier ou au format. Beaucoup moins à sa diffusion. Pourtant, un plan n'a de valeur que s'il accompagne le visiteur au bon moment, au bon endroit.
Une destination, une seule histoire
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Au fond, cette histoire ne parle pas de plans. Elle parle de gouvernance. Elle parle de cette capacité à construire ensemble plutôt que chacun dans son coin.
Une destination ne devient pas plus accueillante parce qu'elle produit davantage de documents. Elle le devient lorsque tous les acteurs construisent un parcours cohérent, depuis la descente du bateau jusqu'au retour à bord.
Les croisiéristes ne voient ni les réunions, ni les compétences des uns, ni les organigrammes des autres. Ils voient une destination. Une seule. Alors autant leur raconter une seule histoire, parce qu'au final, quand le visiteur perd le nord, c'est toute la destination qui perd en crédibilité.
Une destination ne devient pas plus accueillante parce qu'elle produit davantage de documents. Elle le devient lorsque tous les acteurs construisent un parcours cohérent, depuis la descente du bateau jusqu'au retour à bord.
Les croisiéristes ne voient ni les réunions, ni les compétences des uns, ni les organigrammes des autres. Ils voient une destination. Une seule. Alors autant leur raconter une seule histoire, parce qu'au final, quand le visiteur perd le nord, c'est toute la destination qui perd en crédibilité.
A propos d'Aurélie Feray
Fondatrice d’AF Fluvial Conseil, Aurélie Feray accompagne les territoires et les acteurs du tourisme fluvial sur les enjeux d’escales, d’expérience passager et de développement touristique.
À travers ses chroniques, elle partage un regard terrain sur les coulisses du tourisme fluvial, le fonctionnement des escales et les liens entre bateaux, équipages, destinations et voyageurs.
Contact : aurelie.feray@affluvialconseil.com
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Contact : aurelie.feray@affluvialconseil.com