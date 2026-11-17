Lors d'un diagnostic d'escale, l'Office de tourisme me présente avec fierté son nouveau plan touristique. Il est beau, très beau même.



Une mise en page moderne, de belles photos, des couleurs harmonieuses… On sent que du temps y a été consacré. « La version anglaise arrivera la saison prochaine », me précise-t-on. Très bien.



Quelques heures plus tard, je rencontre le maire. À son tour, il me tend… un plan. Celui-ci a été réalisé par le Conseil des Aînés. Une excellente initiative. Des habitants bilingues ont participé aux traductions en anglais et en allemand afin de proposer un document accessible aux visiteurs étrangers. Là encore, je me dis que c'est une belle idée.



Puis je compare les deux documents.



Les itinéraires ne sont pas les mêmes. Les panneaux patrimoniaux ne portent pas les mêmes numéros. Certains sites apparaissent sur un document mais pas sur l'autre.



Je décide donc de tester les parcours. Après tout, c'est exactement ce que fera un croisiériste en descendant du bateau.



Au bout de quelques minutes, une question me traverse l'esprit : suis-je en train de visiter la même ville ?



Quelques jours plus tard, je rencontre les commerçants. L'un d'eux me lance avec enthousiasme : « Nous aussi, on aimerait créer un plan pour faire passer les croisiéristes devant nos boutiques . » Je souris avant de répondre : Stop !



Parce qu'à ce rythme-là, il faudra bientôt distribuer un GPS avec chaque plan… et pourquoi pas une boussole tant qu'on y est ? La scène fait sourire. Pourtant, elle est loin d'être exceptionnelle.