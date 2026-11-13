Heavent Paris 2026 : l’île Maurice à la rencontre des acteurs de l’événementiel

Selon les données de Statistics Mauritius, l’île Maurice a accueilli 348 445 touristes au premier semestre 2026, soit une hausse de 1,5 % par rapport à la même période en 2025 - Photo : MTPA
La Mauritius Tourism Promotion Authority (MTPA) sera présente au salon Heavent Paris 2026, organisé du 17 au 19 novembre à Paris Expo Porte de Versailles.
L'organisme de promotion touristique accueillera les professionnels du secteur sur le stand Q19, au sein du Village IMDA (International MICE Destination Area).
Cette participation s'inscrit dans la stratégie de développement des relations avec le marché français du MICE.
La MTPA souhaite notamment échanger avec les agences événementielles, les spécialistes du tourisme d'affaires et les organisateurs d'événements autour des possibilités offertes par l'île Maurice pour les séminaires, voyages incentive et événements corporate.
L'organisme de promotion touristique accueillera les professionnels du secteur sur le stand Q19, au sein du Village IMDA (International MICE Destination Area).
Cette participation s'inscrit dans la stratégie de développement des relations avec le marché français du MICE.
La MTPA souhaite notamment échanger avec les agences événementielles, les spécialistes du tourisme d'affaires et les organisateurs d'événements autour des possibilités offertes par l'île Maurice pour les séminaires, voyages incentive et événements corporate.
Air Mauritius, The Oberoi et Promotour Mauritius aux côtés de la MTPA
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Pour cette édition, la délégation mauricienne sera accompagnée de trois partenaires :
- la compagnie aérienne Air Mauritius,
- l'établissement The Oberoi Beach Resort
- le réceptif Promotour Mauritius (DMC).
L'objectif : présenter aux professionnels les différents acteurs de la destination mobilisables dans le cadre de projets MICE, afin de proposer des programmes pouvant associer séminaires, opérations de motivation et événements d'entreprise à des activités de découverte, autour du patrimoine culturel, de la gastronomie et de l'environnement naturel de l'île.
La délégation de la MTPA sera représentée par Dinesh Burrenchobay, son président, et Joan Lamy, chargée de promotion touristique.
- la compagnie aérienne Air Mauritius,
- l'établissement The Oberoi Beach Resort
- le réceptif Promotour Mauritius (DMC).
L'objectif : présenter aux professionnels les différents acteurs de la destination mobilisables dans le cadre de projets MICE, afin de proposer des programmes pouvant associer séminaires, opérations de motivation et événements d'entreprise à des activités de découverte, autour du patrimoine culturel, de la gastronomie et de l'environnement naturel de l'île.
La délégation de la MTPA sera représentée par Dinesh Burrenchobay, son président, et Joan Lamy, chargée de promotion touristique.