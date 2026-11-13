TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
logo TravelManagerMaG  
Recherche avancée

Heavent Paris 2026 : l’île Maurice à la rencontre des acteurs de l’événementiel

La destination renforce sa présence sur le marché français du MICE


La Mauritius Tourism Promotion Authority (MTPA) participera au salon Heavent Paris, du 17 au 19 novembre 2026, à Paris Expo Porte de Versailles. L’organisme entend poursuivre ses échanges avec les agences événementielles et les professionnels du tourisme d’affaires français.


Rédigé par le Vendredi 13 Novembre 2026 à 17:11

Selon les données de Statistics Mauritius, l’île Maurice a accueilli 348 445 touristes au premier semestre 2026, soit une hausse de 1,5 % par rapport à la même période en 2025 - Photo : MTPA
Selon les données de Statistics Mauritius, l’île Maurice a accueilli 348 445 touristes au premier semestre 2026, soit une hausse de 1,5 % par rapport à la même période en 2025 - Photo : MTPA
Marriott Mauritius
La Mauritius Tourism Promotion Authority (MTPA) sera présente au salon Heavent Paris 2026, organisé du 17 au 19 novembre à Paris Expo Porte de Versailles.

L'organisme de promotion touristique accueillera les professionnels du secteur sur le stand Q19, au sein du Village IMDA (International MICE Destination Area).

Cette participation s'inscrit dans la stratégie de développement des relations avec le marché français du MICE.

La MTPA souhaite notamment échanger avec les agences événementielles, les spécialistes du tourisme d'affaires et les organisateurs d'événements autour des possibilités offertes par l'île Maurice pour les séminaires, voyages incentive et événements corporate.

Air Mauritius, The Oberoi et Promotour Mauritius aux côtés de la MTPA

Autres articles
Pour cette édition, la délégation mauricienne sera accompagnée de trois partenaires :

- la compagnie aérienne Air Mauritius,

- l'établissement The Oberoi Beach Resort

- le réceptif Promotour Mauritius (DMC).

L'objectif : présenter aux professionnels les différents acteurs de la destination mobilisables dans le cadre de projets MICE, afin de proposer des programmes pouvant associer séminaires, opérations de motivation et événements d'entreprise à des activités de découverte, autour du patrimoine culturel, de la gastronomie et de l'environnement naturel de l'île.

La délégation de la MTPA sera représentée par Dinesh Burrenchobay, son président, et Joan Lamy, chargée de promotion touristique.

Lu 109 fois

Tags : Heavent Paris, ile maurice, MTPA
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus

Dans la même rubrique :
< >

Lundi 9 Novembre 2026 - 10:30 Train en Europe : SAP Concur intègre ÖBB, Trenitalia en phase pilote

Mercredi 4 Novembre 2026 - 11:00 BCD Travel et Mobilexpense renforcent leur partenariat

Dernière heure

Cap-Vert : Top of Travel met en avant São Vicente et Santo Antão

Heavent Paris 2026 : l’île Maurice à la rencontre des acteurs de l’événementiel

Explora Journeys mise sur Jannik Sinner pour sa nouvelle campagne « Out of Office »

ChatGPT : les entreprises peuvent revendiquer leur fiche, y compris en France

Panne Outlook : des agences de voyages plongées dans la galère !

Brand News

Départs des Régions, Magie de Noël : La Laponie suédoise de Quartier Libre pour vivre une semaine féerique et enneigée

Départs des Régions, Magie de Noël : La Laponie suédoise de Quartier Libre pour vivre une semaine féerique et enneigée
Quartier Libre est engagé pendant trois mois avec 3 vols directs/semaine pour Luleå au départ de...
Les annonces

FITOUR TRAVEL - Chef de produit H/F - CDI - (Brive-la-Gaillarde puis Malemort-en-Corrèze (19))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

REFLETS D'AILLEURS - Assistant(e) Technique Groupes / Back-Office Tourisme - Stage - (Vincennes (94))
ALTERNANCE / STAGES TOURISME

COMPTOIR DES VOYAGES - Technicien Back-Office Voyage H/F - Stage - (Paris 5e (75))
ALTERNANCE / STAGES TOURISME

Vidéo à la une
Publi-news

Publi-news

Red Online Marketing, l'agence européenne de marketing de la performance 100% tourisme & loisirs !

Red Online Marketing, l'agence européenne de marketing de la performance 100% tourisme &amp; loisirs !

DESTINATIONS NATURE : 40 ans d’expertise et de passion au service des acteurs de l’outdoor

DESTINATIONS NATURE : 40 ans d’expertise et de passion au service des acteurs de l’outdoor
Distribution

Distribution

Séjours collectifs : l’Unat veut remettre le droit aux vacances au cœur des débats

Séjours collectifs : l’Unat veut remettre le droit aux vacances au cœur des débats
Partez en France

Partez en France

Le Panoramique des Dômes dépasse son objectif annuel de fréquentation

Le Panoramique des Dômes dépasse son objectif annuel de fréquentation
Actus Visas

Actus Visas

De la demande de visa à la carte d’arrivée : Action-Visas fluidifie les formalités de voyage

De la demande de visa à la carte d’arrivée : Action-Visas fluidifie les formalités de voyage
Webinaires

Webinaires

La Suisse en trois étapes

La Suisse en trois étapes
Facilement accessible depuis la France, la Suisse se découvre à travers ses paysages contrastés, montagnes imposantes,...
DestiMaG

DESTIMAG

Les EdV Centre Est organisent leur 40e convention en Colombie

Les EdV Centre Est organisent leur 40e convention en Colombie
Production

Production

Cap-Vert : Top of Travel met en avant São Vicente et Santo Antão

Cap-Vert : Top of Travel met en avant São Vicente et Santo Antão
AirMaG

AirMaG

easyJet : les actionnaires approuvent le rachat par Apollo

easyJet : les actionnaires approuvent le rachat par Apollo
Transport

Transport

Train : le trafic ferroviaire européen bat un record en 2025

Train : le trafic ferroviaire européen bat un record en 2025
La Travel Tech

La Travel Tech

ChatGPT : les entreprises peuvent revendiquer leur fiche, y compris en France

ChatGPT : les entreprises peuvent revendiquer leur fiche, y compris en France
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

République dominicaine : le Sublime Samana change de direction

République dominicaine : le Sublime Samana change de direction
HotelMaG

Hébergement

Hôtellerie : les Français font confiance aux hôtels, mais réservent ailleurs...

Hôtellerie : les Français font confiance aux hôtels, mais réservent ailleurs...
Futuroscopie

Futuroscopie

Route, rail, aérien : la sécurité des transports, le grand défi européen [ABO]

Route, rail, aérien : la sécurité des transports, le grand défi européen [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

Tourisme : une enquête nationale sur l’impact du changement climatique sur l’activité

Tourisme : une enquête nationale sur l’impact du changement climatique sur l’activité
CruiseMaG

CruiseMaG

Explora Journeys mise sur Jannik Sinner pour sa nouvelle campagne « Out of Office »

Explora Journeys mise sur Jannik Sinner pour sa nouvelle campagne « Out of Office »
TravelJobs

Emploi & Formation

Amplitudes recrute 100 CDI et vise plus du double de son volume d’affaires en 2028

Amplitudes recrute 100 CDI et vise plus du double de son volume d’affaires en 2028
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Heavent Paris 2026 : l’île Maurice à la rencontre des acteurs de l’événementiel

Heavent Paris 2026 : l’île Maurice à la rencontre des acteurs de l’événementiel
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias