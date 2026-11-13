Heavent Paris 2026 : l’île Maurice à la rencontre des acteurs de l’événementiel

La destination renforce sa présence sur le marché français du MICE

La Mauritius Tourism Promotion Authority (MTPA) participera au salon Heavent Paris, du 17 au 19 novembre 2026, à Paris Expo Porte de Versailles. L’organisme entend poursuivre ses échanges avec les agences événementielles et les professionnels du tourisme d’affaires français.



Rédigé par Raphaelle Savary le Vendredi 13 Novembre 2026 à 17:11

Lu 109 fois