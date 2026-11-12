Tarification dynamique, abonnements, influence : Bruxelles présente le Digital Fairness Act

Les pratiques commerciales en ligne sont dans le viseur de Bruxelles. La Commission européenne a présenté sa proposition de législation sur l’équité numérique (DFA), qui met à jour les règles européennes de protection des consommateurs, indique-t-elle dans un communiqué.



Selon la Commission, ces mesures devraient permettre aux consommateurs de l’UE d’économiser jusqu’à 13,7 milliards d’euros par an.



Le texte prévoit d’interdire les interfaces trompeuses, comme les fausses allégations selon lesquelles un produit est presque épuisé. Il impose des prix clairs, notamment en cas de tarification dynamique pour les événements culturels et sportifs. Dans les files d’attente virtuelles, le prix actuel et le prix le plus élevé possible devront être affichés en temps réel.



Les consommateurs pourront désactiver les fonctions de conception addictives. Les influenceurs devront signaler leurs contenus commerciaux, et les publicités et prix personnalisés ciblant les mineurs ou exploitant des données sensibles seront restreints.



Les abonnements numériques devront être plus faciles à résilier, et les essais gratuits ne pourront plus se transformer en abonnements subis. Les consommateurs auront le droit de joindre un interlocuteur humain au service client.