Domaines skiables : 555 M€ investis en 2025

Les domaines skiables français ont investi 555 millions d’euros en 2025, un montant proche de celui de 2024 et supérieur de 50 % à la moyenne de la dernière décennie.
Selon l’enquête annuelle réalisée par Montagne Leaders, avec Atout France et Domaines Skiables de France (DSF), cet effort représente 32 % du chiffre d’affaires hors taxes de la profession, soit neuf points au-dessus de la moyenne décennale.
Dans le même temps, la France a retrouvé le premier rang mondial des destinations de ski lors de l’hiver 2025-2026, avec 56,1 millions de journées-skieurs, devant l’Autriche (53,7 millions) et les États-Unis (53,1 millions). Il s’agit de sa troisième meilleure saison historique.
Selon l’enquête annuelle réalisée par Montagne Leaders, avec Atout France et Domaines Skiables de France (DSF), cet effort représente 32 % du chiffre d’affaires hors taxes de la profession, soit neuf points au-dessus de la moyenne décennale.
Dans le même temps, la France a retrouvé le premier rang mondial des destinations de ski lors de l’hiver 2025-2026, avec 56,1 millions de journées-skieurs, devant l’Autriche (53,7 millions) et les États-Unis (53,1 millions). Il s’agit de sa troisième meilleure saison historique.
Remontées mécaniques et bâtiments d’accueil en tête des investissements
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Les remontées mécaniques neuves représentent le premier poste d’investissement, avec 281 millions d’euros en 2025. Sur les 48 installations recensées, la moitié concerne des tapis, notamment destinés à l’apprentissage et à la diversification des publics.
Les 24 appareils structurants : télécabines, télésièges et téléskis représentent un investissement moyen de 11 millions d’euros par équipement.
Autre évolution, les bâtiments d’accueil multiservices concentrent 62 millions d’euros d’investissements, en hausse de 80 % par rapport à la moyenne quinquennale.
Par ailleurs, plus de 220 opérations de maintenance et de modification ont été réalisées dans près de 100 stations, pour un montant de 71 millions d’euros. Sur la période 2016-2025, les domaines skiables ont investi au total 3,96 milliards d’euros.
A lire aussi : Ski 2026-2027 : télécabines, karts sur neige et drones, toutes les nouveautés des stations françaises !
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