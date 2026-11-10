Domaines skiables : 555 M€ investis en 2025

Les remontées mécaniques neuves représentent le premier poste d’investissement, avecmillions d’euros en 2025. Sur lesinstallations recensées, la moitié concerne des tapis, notamment destinés à l’apprentissage et à la diversification des publics.Lesappareils structurants : télécabines, télésièges et téléskis représentent un investissement moyen ded’euros par équipement.Autre évolution, les bâtiments d’accueil multiservices concentrentmillions d’euros d’investissements, en hausse depar rapport à la moyenne quinquennale.Par ailleurs, plus deopérations de maintenance et de modification ont été réalisées dans près destations, pour un montant de. Sur la période, les domaines skiables ont investi au totald’euros.