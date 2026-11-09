États-Unis : les dépenses des visiteurs internationaux devraient reculer de 6,3 % en 2026

Le tourisme intérieur ne suit pas la même tendance.



Les Américains devraient effectuer 2,44 milliards de voyages intérieurs en 2026, un record. Le tourisme intérieur, qui pèse 88 % des dépenses, s’établirait à 1 190 milliards de dollars, légèrement sous son niveau de 2019.



Les voyages en avion reculeraient de 0,8 %, ceux en voiture et par d’autres modes progresseraient de 1,9 %. Les voyages d’affaires de groupe constitueraient le segment le plus dynamique (+1,8 %, à 118 milliards de dollars).



L’indice des prix du voyage devrait augmenter de 7,2 % en 2026, contre 3,4 % pour l’inflation générale. Parmi les risques, US Travel Association cite les barrières à l’entrée (frais et délais de visa, cautions), les droits de douane et l’arrêt du financement du programme « Brand USA ».



La croissance des dépenses reprendrait à 2,3 % en 2027, puis autour de 3 % par an de 2028 à 2030.