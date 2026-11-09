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États-Unis : les dépenses des visiteurs internationaux devraient reculer de 6,3 % en 2026

prévisions de voyage aux États-Unis publiées par l'US Travel Association


Selon les prévisions de US Travel Association, les dépenses touristiques aux États-Unis devraient reculer de 0,7 % en 2026, corrigées de l’inflation. Le tourisme international entrant baisserait pour la deuxième année consécutive, avec des dépenses en repli de 6,3 %.


Rédigé par le Lundi 9 Novembre 2026 à 11:46

États-Unis : les dépenses des visiteurs internationaux devraient reculer de 6,3 % en 2026 - Depositphotos.com osazecuomo@gmail.com
États-Unis : les dépenses des visiteurs internationaux devraient reculer de 6,3 % en 2026 - Depositphotos.com osazecuomo@gmail.com
Marriott Mauritius
Le tourisme international continue de reculer aux États-Unis.

Selon les prévisions d’automne par l'US Travel Association, établies à partir du modèle de Tourism Economics, les dépenses touristiques totales devraient passer de 1 360 milliards de dollars en 2025 à 1 350 milliards en 2026, avant de remonter à 1 380 milliards en 2027 (en dollars de 2025 corrigés de l’inflation).

Les dépenses des visiteurs internationaux devraient baisser de 6,3 % en 2026, à 163 milliards de dollars, soit 25 % de moins qu’en 2019. Le nombre de visites reculerait de 0,7 % en 2026, à 67,8 millions, après -5,5 % en 2025. Le niveau de 2019 (79 millions) ne serait pas retrouvé avant 2030, un an plus tard que prévu initialement.

Les marchés évoluent de façon contrastée : +10,3 % pour le Mexique, -3,3 % pour le Canada après -21 % en 2025.

La Coupe du monde 2026 n’a pas suffi à compenser la baisse. La part des États-Unis dans les arrivées long-courriers mondiales passerait de 10,3 % en 2019 à 7,7 % en 2026, puis à 7,1 % en 2030.

Un record de voyages intérieurs

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Le tourisme intérieur ne suit pas la même tendance.

Les Américains devraient effectuer 2,44 milliards de voyages intérieurs en 2026, un record. Le tourisme intérieur, qui pèse 88 % des dépenses, s’établirait à 1 190 milliards de dollars, légèrement sous son niveau de 2019.

Les voyages en avion reculeraient de 0,8 %, ceux en voiture et par d’autres modes progresseraient de 1,9 %. Les voyages d’affaires de groupe constitueraient le segment le plus dynamique (+1,8 %, à 118 milliards de dollars).

L’indice des prix du voyage devrait augmenter de 7,2 % en 2026, contre 3,4 % pour l’inflation générale. Parmi les risques, US Travel Association cite les barrières à l’entrée (frais et délais de visa, cautions), les droits de douane et l’arrêt du financement du programme « Brand USA ».

La croissance des dépenses reprendrait à 2,3 % en 2027, puis autour de 3 % par an de 2028 à 2030.

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Tags : etats unis
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