Baie de Somme : le groupe North Bay ouvre Robin’s Manor et mise sur la privatisation

Robin’s Manor, un manoir de 800 m² proposé à la privatisation au cœur de la Baie de Somme - Photo : Robin’s Manor
Fondé par Jeremy et Flore Gosse, le groupe North Bay annonce l’ouverture de Robin’s Manor à Noyelles-sur-Mer, dans la Baie de Somme.
Construit en 1850 et acquis en 2021, le manoir a fait l’objet de plusieurs mois de travaux avant d’être transformé en établissement privatisable.
Il s’agit de la deuxième adresse de la collection, après Marnie House au Touquet.
Situé entre Saint-Valery-sur-Somme et Le Crotoy, Robin’s Manor comprend un manoir de 800 m² et un domaine de quatre hectares.
Construit en 1850 et acquis en 2021, le manoir a fait l’objet de plusieurs mois de travaux avant d’être transformé en établissement privatisable.
Il s’agit de la deuxième adresse de la collection, après Marnie House au Touquet.
Situé entre Saint-Valery-sur-Somme et Le Crotoy, Robin’s Manor comprend un manoir de 800 m² et un domaine de quatre hectares.
11 hébergements pour 25 personnes
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Il propose onze hébergements avec salle de bain privative : huit chambres dans le manoir, deux dans un cottage et une roulotte. Le site dispose également de plusieurs salons, de deux salles à manger, d’un bar, d’une salle de billard, d’un espace cinéma et d’une salle de séminaire.
Situé dans une zone classée Natura 2000, le domaine comprend un verger, un potager et deux serres.
Proposé exclusivement à la privatisation, il dispose d’un house manager chargé de l’organisation du séjour.
Des prestations complémentaires sont possibles : repas préparés par des chefs locaux, vélos, activités de découverte de la baie ou cours de cuisine.
Mariages, séminaires et réunions familiales peuvent y être organisés. Les tarifs débutent à 2 500 euros la nuit.
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Situé dans une zone classée Natura 2000, le domaine comprend un verger, un potager et deux serres.
Proposé exclusivement à la privatisation, il dispose d’un house manager chargé de l’organisation du séjour.
Des prestations complémentaires sont possibles : repas préparés par des chefs locaux, vélos, activités de découverte de la baie ou cours de cuisine.
Mariages, séminaires et réunions familiales peuvent y être organisés. Les tarifs débutent à 2 500 euros la nuit.
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