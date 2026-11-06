Baie de Somme : le groupe North Bay ouvre Robin’s Manor et mise sur la privatisation

Il proposeavec salle de bain privative :. Le site dispose également de plusieurs salons, de deux salles à manger, d’un bar, d’une salle de billard, d’un espace cinéma et d’une salle de séminaire.Situé dans une zone classée, le domaine comprend un, unetProposé exclusivement à la privatisation, il dispose d’unchargé de l’organisation du séjour.Dessont possibles : repas préparés par des chefs locaux, vélos, activités de découverte de la baie ou cours de cuisine.peuvent y être organisés. Les tarifs débutent àla nuit.