Intrepid prend le relais d'Atalante et Altaï à Paris et à Lyon Atalante et Altaï Travel ont fusionné sous la bannière Intrepid

Comme prévu, les sites d'Atalante et d'Altaï Travel viennent de disparaître. Les deux marques ont fusionné sous la bannière Intrepid, qui devient une nouvelle marque de distribution sur le marché français et a désormais pignon sur rue à Paris. Et à Lyon.



Rédigé par PAULA BOYER le Jeudi 5 Novembre 2026 à 12:50





Comme prévu, les sites d'Atalante et d'Altaï Travel ont en effet disparu le 4 novembre : les deux marques ont fusionné sous la bannière Intrepid, qui s'affiche sur le marché français comme une nouvelle marque de distribution.



C'est une étape importante : c'est la première fois qu’Intrepid Travel, leader mondial du voyage responsable -d'origine australienne-, s'installe sur un marché non anglophone, avec une production pensée pour les voyageurs français, ont souligné mercredi soir, lors d'une soirée organisée dans les locaux parisiens d'Intrepid France, au 18, rue Séguier, dans le 6e arrondissement, James Thornton, CEO d’Intrepid Travel ; Yann Wulser, CEO d’Altaï Group et directeur d’Intrepid France et Julien Leclercq, président du conseil d’administration du groupe Decathlon et administrateur d’Intrepid Travel.



Outre quelques journalistes, étaient présents à cette soirée de nombreux professionnels, agents de voyage et offices de tourisme, dont Jihad Chakib, directeur France de l'OT du Maroc, ravi de nombreux partenariats en perspective avec ce nouvel acteur du voyage. Intrepid travel qui veut faire du voyage responsable la nouvelle norme en France, y est désormais officiellement présent et a pignon sur rue à Paris. Et à Lyon.: les deux marques ont fusionné sous la bannière Intrepid, qui s'affiche sur le marché français comme une nouvelle marque de distribution.C'est une étape importante :, avec une, ont souligné mercredi soir, lors d'une soirée organisée dans les locaux parisiens d'Intrepid France, au 18, rue Séguier, dans le 6e arrondissement,, CEO d’Intrepid Travel ;, CEO d’Altaï Group et directeur d’Intrepid France etprésident du conseil d’administration du groupe Decathlon et administrateur d’Intrepid Travel.Outre quelques journalistes, étaient présents à cette soirée de nombreux professionnels, agents de voyage et offices de tourisme, dont, directeur France de l'OT du Maroc, ravi de nombreux partenariats en perspective avec ce nouvel acteur du voyage.

Sortir le voyage responsable de sa confidentialité En réunissant l'expertise française du groupe Altaï (Atalante, Altaï Travel, Montagne Expédition…), porté par Julien Leclercq, également président du conseil d'administration de Decathlon, et la force d'Intrepid Travel, la nouvelle marque a l'ambition de convaincre beaucoup de Français que voyager consiste désormais à "véritablement vivre une destination" . C'est du moins cette promesse-là qu'il porte.



Intrepid Travel entend s’ancrer en France comme une alternative de taille au tourisme traditionnel et est convaincu que "le désir y est bien présent".



Et de citer, à titre d'exemple, ce chiffre : dans une époque saturée d'écrans, où les mêmes clichés tournent en boucle sur les réseaux sociaux, 73 % des voyageurs français souhaitaient, en 2025, que leurs voyages aient un impact positif sur les lieux visités.



Depuis les débuts d’Intrepid Travel à Melbourne en 1989, les fondateurs et amis Darrell Wade et Geoff Manchester défendent en effet une vision à contre-courant du tourisme de masse.



Certifiée B Corp, le leader d'origine australienne mise sur un modèle de voyages fondés sur l’authenticité : des expériences à vivre et à partager, accompagnées par des guides locaux connaissant intimement les territoires à explorer, plaçant le voyage responsable et le soutien aux communautés au cœur du voyage : les transports locaux sont privilégiés, les repas pris chez des acteurs indépendants ou des hébergements engagés.



Et les voyages en petits groupes sont limités à une douzaine de personnes.



C'est avec cette philosophe qu'Intrepid Travel, déjà présent dans une centaine de pays, se présente aux voyageurs français. Il a bel et bien l'ambition de sortir le voyage responsable de sa bulle trop confidentielle.



"Avec Intrepid Travel, nous allons pouvoir donner une nouvelle dimension à notre conviction" , a assuré avec force Yann Wulser, Directeur d’Intrepid Travel en France et ex-directeur du Groupe Altaï.

Lancement d'une gamme "Essentiel", sans approche trop sportive Intrepid ne part pas de zéro pour s'implanter sur le marché français. Son arrivée résulte d'un rachat, le groupe d’agences de voyage Altaï ayant rejoint la famille Intrepid Travel et adopté son nom. Sous cette nouvelle bannière, les treks et voyages d'aventure et les 42 destinations qui ont, jusqu'ici, fait la réputation d'Atalante et d'Altaï Travel continuerons à exister. Et les équipes restent en place.



Cependant, Intrepid Travel ajoutera progressivement de nouvelles destinations, de nouvelles agences implantées localement et développera aussi une nouvelle gamme de voyages (sur trente destinations) issus de la production internationale d'Intrepid, identifiés sous le nom "Essentiel" , plus accessibles, pensés pour attirer une nouvelle génération de voyageurs.



Ce seront des voyages en petits groupes, davantage tournés vers la rencontre, l'expérience locale et la découverte d'un pays mais sans approche trop sportive.



A noter toutefois que pour la gamme "Essentiel" , les voyages sont vendus sans vol. En revanche, pour les autres voyages, contrairement à ce qu'il fait sur les autres marchés, Intrepid agira comme un tour-opérateur en France.



A noter encore qu'Intrepid Travel a choisi de segmenter son offre voyages individuels en France, en faisant le distinguo entre les voyages en liberté non modifiables à prix fixes d’une part, et les voyages sur mesure d’autre part.



Enfin, ayant racheté Altaï Travel, Intrepid a récupéré son activité d’agence réceptive en France, ce qui lui permettra, à partir de l'année prochaine, de faire découvrir la France à des voyageurs internationaux -Australiens, Britanniques, Américains, Néo-zélandais - qui souhaitent la découvrir.

Publié par Paula Boyer Rédactrice LuxuryTravelMaG - TourMaG.com

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