Tourisme bien-être : et pourquoi pas la Bulgarie ? [ABO]

Plus précisément, en quoi consiste l’offre bulgare ?



- La Vallée des Roses abrite certains des centres les plus connus du pays. Appuyée sur le flanc sud des montagnes du Grand Balkan (qui ont donné leur nom à la péninsule), cette faille géologique longue de 80 km doit son nom à ses 5000 hectares de cultures de la fameuse rosa damascena. Elle est aussi une mine d'or d'eaux thermales, exploitées, avant même les Romains, par les Thraces. Ce qui lui vaut une inscription au Patrimoine de l’UNESCO.



C’est entre les cultures de roses, de lavande ou de vignes, que se trouvent certains des plus beaux centres du pays. Et c’est souvent à l’occasion des fêtes accompagnant la cueillette et la distillation des précieuses fleurs, que les visiteurs du monde entier, et notamment d’Asie, découvrent les plaisirs de la relaxation dans des eaux chaudes qui, à la différence des piscines habituelles, ne contiennent pas de produits chimiques, et laissent l’organisme s’enrichir de minéraux pénétrant de manière naturelle à travers la peau …



A l’intérieur et à l’extérieur de sa structure circulaire vitrée, le King’s Valley Hotel, déploie à la sortie de Kalanzak, petite capitale de la Vallée, sept bassins -quatre extérieurs, trois intérieurs dont une piscine de 25 mètres, un spa très complet (tepidarium, trois saunas, fontaine d’eau glacée, etc.) et un buffet royal pour le petit-déjeuner et le dîner. Un kid’s club et le confort de chambres spacieuses à 3 heures de route e Sofia, complètent l’offre.



Autre exemple, le Starosel Wine & Spa. Spécialisé en vinothérapie, c’est un resort constitué d’un domaine viticole, d’un spa et de trois hôtels. C’est aussi et d’abord l’une des meilleures caves de Bulgarie, le pays où serait né le culte de Dionysos. Le Starosel pour sa part se trouve à une quinzaine de kilomètres, sur les hauteurs d’Hisarya.



Une petite ville encore enclose dans des forteresses du 2e siècle AC. Fait rare, l’eau qui alimente les fontaines de la ville coule toujours dans les bains romains antiques. Varna, la grande ville balnéaire et portuaire au bord de la Mer Noire, abrite de son côté les plus grands thermes romains de la péninsule des Balkans : 7000 m2 de vestiges construits au 2e s AC. C’est là que s’est déroulé, en 2026, le HealthXChange Summit 2026, organisé par BUBSPA et l’ESPA (European Spas Association).



La Professeure Dr. Siyka Katsarova, est actuellement vice-présidente du premier et membre du Conseil de direction du second. Elle y a dévoilé le positionnement de la Bulgarie « une destination de luxe abordable, où l’on peut jouir d’un climat sain et de bains thermaux 365 jours par an ». A des prix allant de moins d’une cinquantaine d’euros la nuitée en pension familiale à 120€ et plus la nuitée en 5 étoiles.



A noter que, pour des Européens de l’Ouest, le coût de la vie en Bulgarie, qui a rejoint la zone euro en ce début d’année, est d’une façon générale très avantageuse.