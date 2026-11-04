Tourisme bien-être : et pourquoi pas la Bulgarie ? [ABO]

Varna, la grande ville balnéaire et portuaire au bord de la Mer Noire, abrite de son côté les plus grands thermes romains de la péninsule des Balkans : 7000 m2 de vestiges construits au 2e s AC. C’est là que s’est déroulé, en 2026, le HealthXChange Summit 2026, organisé par BUBSPA et l’ESPA (European Spas Association) - Depositphotos.com Auteur dechevm
… Avec plus de 600 sources thermales, de la Mer Noire aux montagnes des Balkans, la Bulgarie occupe la tête de liste des pays européens riches en eaux bienfaitrices*.
La variété de leur apparence est aussi remarquable que la diversité de leur composition : elles jaillissent aussi bien d’une fontaine, à 12 C °, à Voneshta Voda que d’un geyser, le seul geyser du continent, à plus de 100 degrés (Sapareva Banya).
Plus encore que par leur nombre, et par leurs vertus thérapeutiques, l’intérêt grandissant qu'éveille le pays auprès des amateurs de bien-être provient de la qualité des infrastructures et des soins à prix compétitifs, des environnements préservés et divers (forêts, bord de mer, montagnes).
Les plus de la Bulgarie sont aussi à mettre à l'actif de la façon dont elles savent accueillir différentes cibles : célibataires en quête de longévité, urbains de Sofia ou d’ailleurs en quête de staycation, familles avec jeunes enfants en quête de fun.
A noter aussi, la façon dont elles savent intégrer et valoriser dans l’offre de santé les autres productions locales, qu’il s’agisse du célébrissime yaourt contenant le prestigieux Lactobacillus bulgaricus ou des crèmes, eaux de roses, huiles et produits cosmétiques dérivés de la très réputée rose de Damas.
La variété de leur apparence est aussi remarquable que la diversité de leur composition : elles jaillissent aussi bien d’une fontaine, à 12 C °, à Voneshta Voda que d’un geyser, le seul geyser du continent, à plus de 100 degrés (Sapareva Banya).
Plus encore que par leur nombre, et par leurs vertus thérapeutiques, l’intérêt grandissant qu'éveille le pays auprès des amateurs de bien-être provient de la qualité des infrastructures et des soins à prix compétitifs, des environnements préservés et divers (forêts, bord de mer, montagnes).
Les plus de la Bulgarie sont aussi à mettre à l'actif de la façon dont elles savent accueillir différentes cibles : célibataires en quête de longévité, urbains de Sofia ou d’ailleurs en quête de staycation, familles avec jeunes enfants en quête de fun.
A noter aussi, la façon dont elles savent intégrer et valoriser dans l’offre de santé les autres productions locales, qu’il s’agisse du célébrissime yaourt contenant le prestigieux Lactobacillus bulgaricus ou des crèmes, eaux de roses, huiles et produits cosmétiques dérivés de la très réputée rose de Damas.
La mise en place de normes pour rassurer
Le Ministère de la Santé et le Ministère du Tourisme, à l’initiative de la Bulgarian Union for Balneology and SPA Tourism (BUBSPA)** avec l’expertise de l‘ESPA (European Spas Association) ont créé des normes en 2016 et 2019 afin de les répartir suivant des critères stricts entre Centres de Rééducation Médicale (au nombre de 50) Centres Spa (119) et Centres de Wellness (38).
La a Bulgarie dispose d’un patrimoine dédié au bien-être mêlant qualité et divertissement, à des tarifs accessibles - Photo ADC
Les données publiées par Eurostat pour la période janvier - avril 2026 par rapport à la même période en 2025 placent la Bulgarie à la dernière place de l'UE.
Alors que l'Union européenne enregistre une croissance moyenne de 4,5% du nombre de touristes étrangers, la Bulgarie accuse un recul de 4,3%.
« Ce n'est pas une opinion personnelle, ce sont des statistiques officielles », insiste le ministre, qui qualifie cette tendance de « très inquiétante ».
Notons cependant que le marché prioritaire est l’Allemagne, notamment depuis un accord en 2019 avec les Caisses d’Assurance-Maladie allemandes.
Les Français toutes catégories confondues ( familles, busines…) sont environ 235 000.
Alors que l'Union européenne enregistre une croissance moyenne de 4,5% du nombre de touristes étrangers, la Bulgarie accuse un recul de 4,3%.
« Ce n'est pas une opinion personnelle, ce sont des statistiques officielles », insiste le ministre, qui qualifie cette tendance de « très inquiétante ».
Notons cependant que le marché prioritaire est l’Allemagne, notamment depuis un accord en 2019 avec les Caisses d’Assurance-Maladie allemandes.
Les Français toutes catégories confondues ( familles, busines…) sont environ 235 000.
Le clou du spectacle : la vallée des Roses
Plus précisément, en quoi consiste l’offre bulgare ?
- La Vallée des Roses abrite certains des centres les plus connus du pays. Appuyée sur le flanc sud des montagnes du Grand Balkan (qui ont donné leur nom à la péninsule), cette faille géologique longue de 80 km doit son nom à ses 5000 hectares de cultures de la fameuse rosa damascena. Elle est aussi une mine d'or d'eaux thermales, exploitées, avant même les Romains, par les Thraces. Ce qui lui vaut une inscription au Patrimoine de l’UNESCO.
C’est entre les cultures de roses, de lavande ou de vignes, que se trouvent certains des plus beaux centres du pays. Et c’est souvent à l’occasion des fêtes accompagnant la cueillette et la distillation des précieuses fleurs, que les visiteurs du monde entier, et notamment d’Asie, découvrent les plaisirs de la relaxation dans des eaux chaudes qui, à la différence des piscines habituelles, ne contiennent pas de produits chimiques, et laissent l’organisme s’enrichir de minéraux pénétrant de manière naturelle à travers la peau …
A l’intérieur et à l’extérieur de sa structure circulaire vitrée, le King’s Valley Hotel, déploie à la sortie de Kalanzak, petite capitale de la Vallée, sept bassins -quatre extérieurs, trois intérieurs dont une piscine de 25 mètres, un spa très complet (tepidarium, trois saunas, fontaine d’eau glacée, etc.) et un buffet royal pour le petit-déjeuner et le dîner. Un kid’s club et le confort de chambres spacieuses à 3 heures de route e Sofia, complètent l’offre.
Autre exemple, le Starosel Wine & Spa. Spécialisé en vinothérapie, c’est un resort constitué d’un domaine viticole, d’un spa et de trois hôtels. C’est aussi et d’abord l’une des meilleures caves de Bulgarie, le pays où serait né le culte de Dionysos. Le Starosel pour sa part se trouve à une quinzaine de kilomètres, sur les hauteurs d’Hisarya.
Une petite ville encore enclose dans des forteresses du 2e siècle AC. Fait rare, l’eau qui alimente les fontaines de la ville coule toujours dans les bains romains antiques. Varna, la grande ville balnéaire et portuaire au bord de la Mer Noire, abrite de son côté les plus grands thermes romains de la péninsule des Balkans : 7000 m2 de vestiges construits au 2e s AC. C’est là que s’est déroulé, en 2026, le HealthXChange Summit 2026, organisé par BUBSPA et l’ESPA (European Spas Association).
La Professeure Dr. Siyka Katsarova, est actuellement vice-présidente du premier et membre du Conseil de direction du second. Elle y a dévoilé le positionnement de la Bulgarie « une destination de luxe abordable, où l’on peut jouir d’un climat sain et de bains thermaux 365 jours par an ». A des prix allant de moins d’une cinquantaine d’euros la nuitée en pension familiale à 120€ et plus la nuitée en 5 étoiles.
A noter que, pour des Européens de l’Ouest, le coût de la vie en Bulgarie, qui a rejoint la zone euro en ce début d’année, est d’une façon générale très avantageuse.
- La Vallée des Roses abrite certains des centres les plus connus du pays. Appuyée sur le flanc sud des montagnes du Grand Balkan (qui ont donné leur nom à la péninsule), cette faille géologique longue de 80 km doit son nom à ses 5000 hectares de cultures de la fameuse rosa damascena. Elle est aussi une mine d'or d'eaux thermales, exploitées, avant même les Romains, par les Thraces. Ce qui lui vaut une inscription au Patrimoine de l’UNESCO.
C’est entre les cultures de roses, de lavande ou de vignes, que se trouvent certains des plus beaux centres du pays. Et c’est souvent à l’occasion des fêtes accompagnant la cueillette et la distillation des précieuses fleurs, que les visiteurs du monde entier, et notamment d’Asie, découvrent les plaisirs de la relaxation dans des eaux chaudes qui, à la différence des piscines habituelles, ne contiennent pas de produits chimiques, et laissent l’organisme s’enrichir de minéraux pénétrant de manière naturelle à travers la peau …
A l’intérieur et à l’extérieur de sa structure circulaire vitrée, le King’s Valley Hotel, déploie à la sortie de Kalanzak, petite capitale de la Vallée, sept bassins -quatre extérieurs, trois intérieurs dont une piscine de 25 mètres, un spa très complet (tepidarium, trois saunas, fontaine d’eau glacée, etc.) et un buffet royal pour le petit-déjeuner et le dîner. Un kid’s club et le confort de chambres spacieuses à 3 heures de route e Sofia, complètent l’offre.
Autre exemple, le Starosel Wine & Spa. Spécialisé en vinothérapie, c’est un resort constitué d’un domaine viticole, d’un spa et de trois hôtels. C’est aussi et d’abord l’une des meilleures caves de Bulgarie, le pays où serait né le culte de Dionysos. Le Starosel pour sa part se trouve à une quinzaine de kilomètres, sur les hauteurs d’Hisarya.
Une petite ville encore enclose dans des forteresses du 2e siècle AC. Fait rare, l’eau qui alimente les fontaines de la ville coule toujours dans les bains romains antiques. Varna, la grande ville balnéaire et portuaire au bord de la Mer Noire, abrite de son côté les plus grands thermes romains de la péninsule des Balkans : 7000 m2 de vestiges construits au 2e s AC. C’est là que s’est déroulé, en 2026, le HealthXChange Summit 2026, organisé par BUBSPA et l’ESPA (European Spas Association).
La Professeure Dr. Siyka Katsarova, est actuellement vice-présidente du premier et membre du Conseil de direction du second. Elle y a dévoilé le positionnement de la Bulgarie « une destination de luxe abordable, où l’on peut jouir d’un climat sain et de bains thermaux 365 jours par an ». A des prix allant de moins d’une cinquantaine d’euros la nuitée en pension familiale à 120€ et plus la nuitée en 5 étoiles.
A noter que, pour des Européens de l’Ouest, le coût de la vie en Bulgarie, qui a rejoint la zone euro en ce début d’année, est d’une façon générale très avantageuse.
Sous un ciel doux et lumineux
Autres points forts, le climat tempéré du pays, et son incroyable diversité de paysages sur un territoire représentant le cinquième de la France.
Longues plages de sable pour un balnéaire compétitif, rivages lacustres, mais aussi cités historiques classées comme Nessebar sur les rives de la mer Noire dont les bienfaits des eaux thermales chaudes se combinent avec ceux du climat marin et des boues limoneuses provenant des lacs Pomorie, Atanasovsko, Tuzlata (Balchik) et Varna.
Quant aux cultures de fleurs et de lavandes, elles alternent avec de grandes forêts et lacs de montagne plus proches de Sofia. Une aubaine pour les amateurs des sports d’hiver qui peuvent avant une descente en ski se relaxer dans les eaux des trois thermes proches des stations de ski de Bansko ou Borovets.
Là, les centres thermaux sont ouverts à l’année ainsi que leur offre culturelle qui comprend des monastères orthodoxes, des vestiges antiques, des villes historiques et un riche folklore.
Longues plages de sable pour un balnéaire compétitif, rivages lacustres, mais aussi cités historiques classées comme Nessebar sur les rives de la mer Noire dont les bienfaits des eaux thermales chaudes se combinent avec ceux du climat marin et des boues limoneuses provenant des lacs Pomorie, Atanasovsko, Tuzlata (Balchik) et Varna.
Quant aux cultures de fleurs et de lavandes, elles alternent avec de grandes forêts et lacs de montagne plus proches de Sofia. Une aubaine pour les amateurs des sports d’hiver qui peuvent avant une descente en ski se relaxer dans les eaux des trois thermes proches des stations de ski de Bansko ou Borovets.
Là, les centres thermaux sont ouverts à l’année ainsi que leur offre culturelle qui comprend des monastères orthodoxes, des vestiges antiques, des villes historiques et un riche folklore.
Le thermalisme se vit aussi en famille
A noter également qu’en Bulgarie le thermalisme est une affaire de famille. La plupart des hôtels dédient spécialement des bassins aux enfants : le Château Valentina, dans la station d’Ognianovo, par exemple, propose de s’immerger dans des eaux minéralisées et dans un décor de contes de fées, avec ambiance médiévale et carrosse de Cendrillon.
Nous sommes là à deux heures de voiture de Sofia, également capitale thermale puisque les tribus thraces, avant les Romains, se sont aussi installés pour les eaux au pied de la montagne Vitosha.
Douze siècles plus tard, les envahisseurs Ottomans bâtirent aussi des bains turcs. Les Bains Centraux construits pas le roi Ferdinand de Bulgarie abritent aujourd’hui le Musée d’Histoire. Les bains de Bankya, édifiés en 1911 dans un style baroque ont été restaurés récemment et les visiteurs de Sofia peuvent aussi profiter du complexe Korali Pancharevo avec vue sur le lac du même nom.
En résumé, la Bulgarie dispose d’un patrimoine dédié au bien-être mêlant qualité et divertissement, à des tarifs accessibles. Ce qui pourrait intéresser la clientèle française, aujourd’hui très rare. Pour Siika Katsarova « La Bulgarie a en fait tout ce qu’il faut pour développer un tourisme balnéaire et SPA à l’année, le seul frein étant l’absence de promotion » .
Mais, gageons que compte tenu de son accessibilité par vols directs et avec escales qui la mettent à environ 3 heures d’avion de la France, elle pourrait rapidement concurrencer ses principales rivales qui sont l’Albanie, la Roumanie, la Croatie et pourquoi pas la Grèce !
Nous sommes là à deux heures de voiture de Sofia, également capitale thermale puisque les tribus thraces, avant les Romains, se sont aussi installés pour les eaux au pied de la montagne Vitosha.
Douze siècles plus tard, les envahisseurs Ottomans bâtirent aussi des bains turcs. Les Bains Centraux construits pas le roi Ferdinand de Bulgarie abritent aujourd’hui le Musée d’Histoire. Les bains de Bankya, édifiés en 1911 dans un style baroque ont été restaurés récemment et les visiteurs de Sofia peuvent aussi profiter du complexe Korali Pancharevo avec vue sur le lac du même nom.
En résumé, la Bulgarie dispose d’un patrimoine dédié au bien-être mêlant qualité et divertissement, à des tarifs accessibles. Ce qui pourrait intéresser la clientèle française, aujourd’hui très rare. Pour Siika Katsarova « La Bulgarie a en fait tout ce qu’il faut pour développer un tourisme balnéaire et SPA à l’année, le seul frein étant l’absence de promotion » .
Mais, gageons que compte tenu de son accessibilité par vols directs et avec escales qui la mettent à environ 3 heures d’avion de la France, elle pourrait rapidement concurrencer ses principales rivales qui sont l’Albanie, la Roumanie, la Croatie et pourquoi pas la Grèce !
* Pour le nombre, l’Islande occupe la première place, mais les conditions d’accès aux eaux sont complexes.
** BUBSPA est une association créée en 2006 rassemblant 13 municipalités, 70 compagnies d’investissement et les 100 plus importants complexes hôteliers.
*** Les stations thermales se regroupent dans trois régions. La Mer Noire, le Sud-Ouest, la montagne du Rila et le Centre avec Velingrad (la capitale SPA des Balkans)…
** BUBSPA est une association créée en 2006 rassemblant 13 municipalités, 70 compagnies d’investissement et les 100 plus importants complexes hôteliers.
*** Les stations thermales se regroupent dans trois régions. La Mer Noire, le Sud-Ouest, la montagne du Rila et le Centre avec Velingrad (la capitale SPA des Balkans)…
Quelques idées de prix
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King’s Valley Hotel à Kazanlak
Entre 155 et 250€ la nuit pour deux personnes en demi-pension, avec un buffet petit-déjeuner et dîner d’une diversité remarquable. Cet hôtel moderne de la Vallée des Roses offre sept bassins d’eau thermo minérale et un excellent spa.
Kingsvalleyhotel.bg
Starosel Wine & Spa à Starosel
De 150€ à 170€ la nuit pour deux, forfaits demi-pension à partir de 170€. Proche de Hisarya, ce complexe chic 4 **** niché dans un domaine viticole réputé offre bar karaoké, deux restaurants, un centre de conférences –« le plus grand des Balkans »- une cave de dégustation et deux spas joliment décoré avec bassins hydro-thermaux, grotte de sel et soins de vinothérapie originaux.
Starosel.com
Valentina Caste et Royal Valentina Castle à Ognyanovo
Au pied des Rhodopes, avec vue sur les montagnes du Pirin ces deux hôtels inspirés d’un château médiéval offrent un conte de fées accessible à 3h de Sofia. A partir de 120€ la chambre petit-déjeuner compris
Valentinacastle.com
Séjours en Bulgarie, quelques exemples
Plusieurs voyagistes, plateformes en ligne et agences locales proposent des séjours de balnéothérapie, de thermalisme et de bien-être en Bulgarie. En voici quelques-unes :
- TUI France propose des séjours et des packages vacances en Bulgarie avec des thématiques Thalasso & Spa. Le club Les Magnolias au sein du Park Hotel & SPA est une formule 100 % francophone.
- SpaDreams propose une sélection d'hôtels thermaux et de luxe en Bulgarie, notamment sur la côte, comme le Grand Hotel Therme à 395€ les trois nuits en demi-pension, l’Astor Garden Hotel à St. Constantin et Helena, un des plus anciens centres de cure du pays sur la côte, à partir de 1138€ la semaine « anti-âge ».
- Voyages E.Leclerc : Propose régulièrement des séjours et offres thématiques spa et bien-être.
- Monagence.com : Référence des séjours thalasso, spa et détente avec des offres dédiées à la Bulgarie.
Agences locales et DMC spécialisées sur la destination :
- Bulgarie Voyages (bulgarievoyages.fr) : Propose des guides, des séjours et des formules sur mesure intégrant le thermalisme bulgare (de Velingrad au geyser de Sapareva Banya).
- Patrimonia (la-bulgarie.fr) : Agence francophone basée à Sofia, spécialisée dans les séjours sur mesure et thématiques (nature, patrimoine, adresses de charme).
- Spa Tours Bulgaria (spatoursbulgaria.com) : Tour-opérateur local spécialisé dans les programmes de santé, de spa et de séjours thermaux.
- Penguin Travel (penguintravel.bg) : Propose des programmes Spa & Wellness en Bulgarie.
- Rila Guided Tours (rilatravel.com) : Agence locale proposant des séjours axés sur les sources minérales et le bien-être.
- Horizon Balkans by Nativ : horizons-balkans.com
- Le voyage autrement : le-voyage-autrement.com
Informations générales
Entre 155 et 250€ la nuit pour deux personnes en demi-pension, avec un buffet petit-déjeuner et dîner d’une diversité remarquable. Cet hôtel moderne de la Vallée des Roses offre sept bassins d’eau thermo minérale et un excellent spa.
Kingsvalleyhotel.bg
Starosel Wine & Spa à Starosel
De 150€ à 170€ la nuit pour deux, forfaits demi-pension à partir de 170€. Proche de Hisarya, ce complexe chic 4 **** niché dans un domaine viticole réputé offre bar karaoké, deux restaurants, un centre de conférences –« le plus grand des Balkans »- une cave de dégustation et deux spas joliment décoré avec bassins hydro-thermaux, grotte de sel et soins de vinothérapie originaux.
Starosel.com
Valentina Caste et Royal Valentina Castle à Ognyanovo
Au pied des Rhodopes, avec vue sur les montagnes du Pirin ces deux hôtels inspirés d’un château médiéval offrent un conte de fées accessible à 3h de Sofia. A partir de 120€ la chambre petit-déjeuner compris
Valentinacastle.com
Séjours en Bulgarie, quelques exemples
Plusieurs voyagistes, plateformes en ligne et agences locales proposent des séjours de balnéothérapie, de thermalisme et de bien-être en Bulgarie. En voici quelques-unes :
- TUI France propose des séjours et des packages vacances en Bulgarie avec des thématiques Thalasso & Spa. Le club Les Magnolias au sein du Park Hotel & SPA est une formule 100 % francophone.
- SpaDreams propose une sélection d'hôtels thermaux et de luxe en Bulgarie, notamment sur la côte, comme le Grand Hotel Therme à 395€ les trois nuits en demi-pension, l’Astor Garden Hotel à St. Constantin et Helena, un des plus anciens centres de cure du pays sur la côte, à partir de 1138€ la semaine « anti-âge ».
- Voyages E.Leclerc : Propose régulièrement des séjours et offres thématiques spa et bien-être.
- Monagence.com : Référence des séjours thalasso, spa et détente avec des offres dédiées à la Bulgarie.
Agences locales et DMC spécialisées sur la destination :
- Bulgarie Voyages (bulgarievoyages.fr) : Propose des guides, des séjours et des formules sur mesure intégrant le thermalisme bulgare (de Velingrad au geyser de Sapareva Banya).
- Patrimonia (la-bulgarie.fr) : Agence francophone basée à Sofia, spécialisée dans les séjours sur mesure et thématiques (nature, patrimoine, adresses de charme).
- Spa Tours Bulgaria (spatoursbulgaria.com) : Tour-opérateur local spécialisé dans les programmes de santé, de spa et de séjours thermaux.
- Penguin Travel (penguintravel.bg) : Propose des programmes Spa & Wellness en Bulgarie.
- Rila Guided Tours (rilatravel.com) : Agence locale proposant des séjours axés sur les sources minérales et le bien-être.
- Horizon Balkans by Nativ : horizons-balkans.com
- Le voyage autrement : le-voyage-autrement.com
Informations générales
Journaliste, consultante, conférencière, Josette Sicsic observe depuis plus de 25 ans, les mutations du monde afin d’en analyser les conséquences sur le secteur du tourisme.
Après avoir développé pendant plus de 20 ans le journal Touriscopie, elle est toujours sur le pont de l’actualité où elle décode le présent pour prévoir le futur. Sur le site www.tourmag.com, rubrique Futuroscopie, elle publie plusieurs fois par semaine les articles prospectifs et analytiques.
Contact : 06 14 47 99 04
Mail : touriscopie@gmail.com
Après avoir développé pendant plus de 20 ans le journal Touriscopie, elle est toujours sur le pont de l’actualité où elle décode le présent pour prévoir le futur. Sur le site www.tourmag.com, rubrique Futuroscopie, elle publie plusieurs fois par semaine les articles prospectifs et analytiques.
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Mail : touriscopie@gmail.com