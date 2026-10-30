« Le loyer était une donnée d’entrée. On disait à l’exploitant : voilà ton loyer, débrouille-toi »

le groupe construisait des résidences et des villages de vacances puis revendait les logements à des particuliers ou à des investisseurs institutionnels., résume Franck Gervais. Les marges de la promotion immobilière masquaient les difficultés de l’exploitation et à mesure que les bénéfices immobiliers se réduisaient,La crise a précipité l’urgence.. Il fallait trouver de nouveaux investisseurs, injecter de l’argent frais et alléger le passif. La restructuration a permis: 500 millions ont été convertis en capital et 200 millions d’argent frais ont été apportés par les nouveaux actionnaires.Mais le désendettement ne pouvait pas constituer, à lui seul, un projet d’entreprise.