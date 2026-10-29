Paiement : Travelsoft Pay s’intègre à Orchestra, Travelgate et quatre autres plateformes

Selon la plateforme, les clients ont accès au Pay-In, au Pay-Out ou aux deux. Le Pay-In repose sur une intégration unique. Elle donne accès à plusieurs prestataires et moyens de paiement, pour les particuliers comme pour les entreprises. Le routage est configuré pour chaque client selon ses préférences et ses accords avec les prestataires.



Le Pay-Out s’appuie sur des cartes virtuelles Mastercard destinées au règlement des fournisseurs. Il est disponible pour les entreprises en Europe et au Royaume-Uni. Une extension à d’autres marchés est prévue, précise le communiqué. Les cartes peuvent régler tout fournisseur B2B acceptant Mastercard.