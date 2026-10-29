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Paiement : Travelsoft Pay s’intègre à Orchestra, Travelgate et quatre autres plateformes

encaissement (Pay-In) et cartes virtuelles Mastercard (Pay-Out)


Travelsoft Pay, la société de technologies de paiement de Travelsoft, est désormais intégrée à six plateformes du groupe. Leurs clients peuvent activer l’encaissement (Pay-In) ou le paiement des fournisseurs (Pay-Out), ou les deux, sans projet d’intégration propre.


Rédigé par le Jeudi 29 Octobre 2026 à 16:08

Paiement : Travelsoft Pay s’intègre à Orchestra, Travelgate et quatre autres plateformes - Depositphotos.com Auteur akarapongphoto
Paiement : Travelsoft Pay s’intègre à Orchestra, Travelgate et quatre autres plateformes - Depositphotos.com Auteur akarapongphoto
PONANT
Travelsoft étend son offre de paiement à ses propres outils.

Selon un communiqué de presse, Travelsoft Pay est désormais intégré à six plateformes technologiques du groupe. Il s’agit de Tigerbay (Royaume-Uni), d’Orchestra et d’Afidium, sa filiale depuis juillet 2026 (France), de Travel Compositor (Espagne et Amérique latine), de Travel Connection Technology (Roumanie) et de Travelgate (Espagne), la plateforme du groupe dédiée à l’hébergement.

Les agences de voyages, les tour-opérateurs et les autres entreprises qui utilisent ces outils peuvent activer le service sans mener leur propre projet d’intégration.

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Selon la plateforme, les clients ont accès au Pay-In, au Pay-Out ou aux deux. Le Pay-In repose sur une intégration unique. Elle donne accès à plusieurs prestataires et moyens de paiement, pour les particuliers comme pour les entreprises. Le routage est configuré pour chaque client selon ses préférences et ses accords avec les prestataires.

Le Pay-Out s’appuie sur des cartes virtuelles Mastercard destinées au règlement des fournisseurs. Il est disponible pour les entreprises en Europe et au Royaume-Uni. Une extension à d’autres marchés est prévue, précise le communiqué. Les cartes peuvent régler tout fournisseur B2B acceptant Mastercard.

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Tags : travelsoft
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